Θεσσαλονίκη: 45χρονη παρασύρθηκε από το ίδιο της το αυτοκίνητο – Λύθηκε το χειρόφρενο και την τραυμάτισε

Μία γυναίκα παρασύρθηκε από το αυτοκίνητό της, όταν, υπό συνθήκες που ερευνώνται, λύθηκε το χειρόφρενό του κι άρχισε να κυλάει.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 3.40 το απόγευμα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η 45χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα, φέρει κατάγματα στο σώμα, χωρίς η ζωή της να διατρέχει κίνδυνο.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.

