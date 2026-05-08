Ρεάλ Μαδρίτης: Τσουχτερό πρόστιμο στους Τουαμενί και Βαλβέρδε που… πλακώθηκαν στο ξύλο στην προπόνηση

Πρόστιμο 500.000 ευρώ επέβαλε η διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης στον Φεντερίκο Βαλβέρδε και τον Αουρελιέν Τσουαμενί, μετά τον μεταξύ καβγά στο προπονητικό κέντρο που άφησε τον Ουρουγουανό μέσο με τραυματισμό στο κεφάλι.

Το περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με πηγές του συλλόγου, έλαβε χώρα στο προπονητικό κέντρο της ισπανικής ομάδας, κατέληξε με τον αρχηγό Βαλβέρδε να μεταφέρεται στο νοσοκομείο με κόψιμο στο κεφάλι, προτού αργότερα λάβει εξιτήριο.

Και οι δύο παίκτες παραδέχτηκαν το λάθος τους, εξέφρασαν μεταμέλεια και ζήτησαν συγγνώμη ο ένας από τον άλλον, τον σύλλογο, τα αποδυτήρια, το προπονητικό επιτελείο και τους οπαδούς.

Η διοίκηση του συλλόγου φέρεται να κάλεσε και τους δύο ποδοσφαιριστές σε απολογία, εξετάζοντας πλέον σοβαρά πειθαρχικά μέτρα.

Ο Βαλβέρδε αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τουλάχιστον μία εβδομάδα εξαιτίας του τραυματισμού του, ενώ όλα δείχνουν ότι και ο Τσουαμενί θα τεθεί προσωρινά εκτός ομάδας. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στη Ρεάλ Μαδρίτης, με το μέλλον αμφότερων των παικτών στον σύλλογο να βρίσκεται πλέον υπό αμφισβήτηση.

Πώς έπαιξαν… ξύλο οι δύο παίκτες

Ισπανικά ΜΜΕ αποκάλυψαν σοκαριστικές λεπτομέρειες για τη σύγκρουση των δύο άσων της Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως μετέδωσε η Marca, επικαλούμενη πηγές από το εσωτερικό του συλλόγου, ο Ορελιάν Τσουαμενί και ο Φεντερίκο Βαλβέρδε ήρθαν στα χέρια και μάλιστα η κατάσταση «ξέφυγε» σε τέτοιο βαθμό, που ο Ουρουγουανός χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο, εξαιτίας ενός ισχυρού χτυπήματος που δέχθηκε, χωρίς τις αισθήσεις του και αργότερα διαπιστώθηκε ότι είχε απώλεια μνήμης.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η ένταση που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη προπόνηση κλιμακώθηκε ανεξέλεγκτα, οδηγώντας σε σκληρά μαρκαρίσματα, έντονες λεκτικές επιθέσεις και τελικά σε επεισόδιο στα αποδυτήρια, με τον Ουρουγουανό μέσο να καταλήγει τραυματισμένος στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση είχε αρχίσει να φορτίζεται ήδη από την προπόνηση της Τετάρτης, όταν σημειώθηκε έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές. Το πρωί της Πέμπτης, ο Βαλβέρδε εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος στα αποδυτήρια, θεωρώντας ότι ο Τσουαμενί ήταν εκείνος που διέρρευσε το προηγούμενο περιστατικό στον Τύπο.

Ο Ουρουγουανός μέσος φέρεται να απέφυγε ακόμη και τη χειραψία με τον συμπαίκτη του πριν από την έναρξη της προπόνησης, ενώ η ατμόσφαιρα παρέμενε ηλεκτρισμένη σε όλη τη διάρκειά της. Άτομα που βρίσκονταν κοντά στην ομάδα περιγράφουν σκηνές ακραίας έντασης, με τους δύο παίκτες να επιδίδονται σε διαρκή σκληρά μαρκαρίσματα και έντονες λεκτικές αντιπαραθέσεις.

Παρά το εμφανές κλίμα σύγκρουσης, το τεχνικό επιτελείο της Ρεάλ, υπό τον Άλβαρο Αρμπελόα, δεν κατάφερε να εκτονώσει την κατάσταση, με αποτέλεσμα η ένταση να μεταφερθεί και μετά το τέλος του προγράμματος.

Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Βαλβέρδε διαψεύδει ότι τον χτύπησε ο Τσουαμενί – Δύο εκδοχές για το ίδιο επεισόδιο












