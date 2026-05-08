Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Βαλβέρδε διαψεύδει ότι τον χτύπησε ο Τσουαμενί – Δύο εκδοχές για το ίδιο επεισόδιο

Στη δίνη εσωτερικής κρίσης βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης μετά το νέο σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στον Φεντερίκο Βαλβέρδε και τον Ορελιέν Τσουαμενί στο προπονητικό κέντρο του Βαλδεμπέμπας.

Ο σύλλογος ανακοίνωσε την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας και για τους δύο ποδοσφαιριστές, ενώ ο Βαλβέρδε, με ανάρτησή του στο Instagram, διέψευσε ότι δέχθηκε χτύπημα από τον Γάλλο συμπαίκτη του, υποστηρίζοντας ότι τραυματίστηκε κατά λάθος πάνω σε τραπέζι.

Η διάψευση του Βαλβέρδε

Ο Ουρουγουανός μέσος διέψευσε ότι τον χτύπησε ο Τσουαμενί, όπως και ότι ο ίδιος χτύπησε τον συμπαίκτη του.

Αντίθετα, υποστήριξε ότι χτύπησε κατά λάθος σε ένα τραπέζι, με αποτέλεσμα να υποστεί σκίσιμο στο μέτωπο και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σε story που ανήρτησε στο Instagram, ο Φεντερίκο Βαλβέρδε ανέφερε:

«Χθες είχα ένα περιστατικό με έναν συμπαίκτη μου, ως αποτέλεσμα μιας φάσης στην προπόνηση, όπου η κούραση από την αγωνιστική πίεση και η απογοήτευση κάνουν τα πάντα να φαίνονται μεγαλύτερα απ’ ό,τι είναι.

Σε φυσιολογικά αποδυτήρια, τέτοια πράγματα μπορούν να συμβούν και λύνονται μεταξύ μας χωρίς να βγουν προς τα έξω. Προφανώς, εδώ υπάρχει κάποιος στα παρασκήνια που διαδίδει γρήγορα την ιστορία, ενώ παράλληλα μια σεζόν χωρίς τίτλους, όπου η Ρεάλ βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο, κάνει τα πάντα να μεγεθύνονται.

Σήμερα είχαμε άλλη μία διαφωνία. Κατά τη διάρκειά της, χτύπησα κατά λάθος πάνω σε ένα τραπέζι, προκαλώντας ένα μικρό σκίσιμο στο μέτωπό μου που χρειάστηκε μια τυπική επίσκεψη στο νοσοκομείο.

Σε κανένα σημείο ο συμπαίκτης μου δεν με χτύπησε, ούτε κι εγώ εκείνον. Παρόλο που καταλαβαίνω ότι για πολλούς είναι πιο εύκολο να πιστέψουν ότι πιαστήκαμε στα χέρια ή ότι έγινε επίτηδες, αυτό δεν συνέβη. Λυπάμαι που ο θυμός μου για την κατάσταση και η απογοήτευσή μου, βλέποντας κάποιους από εμάς να φτάνουμε στο τέλος της σεζόν εξαντλημένοι, δίνοντας ό,τι έχουμε, με οδήγησαν στο σημείο να τσακωθώ με έναν συμπαίκτη μου.

Ζητώ συγγνώμη. Ειλικρινά ζητώ συγγνώμη γιατί αυτή η κατάσταση με πονάει, όπως με πονάει και η περίοδος που περνάμε. Η Ρεάλ είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μου και δεν μπορώ να μένω αδιάφορος.

Όλο αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συσσώρευσης καταστάσεων που κατέληξαν σε έναν ανούσιο καβγά, βλάπτοντας την εικόνα μου και αφήνοντας περιθώριο σε άλλους να επινοούν, να συκοφαντούν και να προσθέτουν υπερβολές σε ένα ατύχημα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όποιες εντάσεις μπορεί να υπάρχουν εκτός γηπέδου εξαφανίζονται μόλις μπούμε μέσα σε αυτό, και εγώ θα είμαι πάντα ο πρώτος που θα υπερασπιστεί τους συμπαίκτες του μέσα σε ένα στάδιο.

Δεν είχα σκοπό να μιλήσω δημόσια μέχρι το τέλος της σεζόν. Αποκλειστήκαμε από το Champions League και η απογοήτευση και η πικρία έχουν συσσωρευτεί. Χάσαμε άλλη μία χρονιά και δεν ήμουν σε θέση να κάνω αναρτήσεις στα social media, όταν πίστευα πως η μόνη απάντηση που έπρεπε να δώσω ήταν μέσα στο γήπεδο — και θεωρώ πως το έκανα.

Γι’ αυτό με στεναχωρεί και με πληγώνει περισσότερο από τον καθένα να περνάω αυτή την κατάσταση, η οποία με εμποδίζει να αγωνιστώ στο επόμενο παιχνίδι λόγω ιατρικών αποφάσεων, γιατί πάντα έδινα τα πάντα μέχρι τέλους, μέχρι τις τελευταίες συνέπειες και με πονάει περισσότερο από όλους το ότι δεν μπορώ να το κάνω τώρα. Είμαι στη διάθεση του συλλόγου και των συμπαικτών μου για να συνεργαστώ σε οποιαδήποτε απόφαση θεωρήσουν απαραίτητη.

Ευχαριστώ».

Το ρεπορτάζ της «As»

Η ισπανική «As», σε αναλυτικό ρεπορτάζ της το βράδυ της Πέμπτης (7/5), μετέφερε λεπτό προς λεπτό πώς προκλήθηκε το επεισόδιο που, σύμφωνα με πολλά ισπανικά ΜΜΕ, έστειλε τον Βαλβέρδε στο νοσοκομείο με μερική απώλεια μνήμης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όταν οι παίκτες έφτασαν στο προπονητικό κέντρο για την προπόνηση, ο Βαλβέρδε αρνήθηκε να σφίξει το χέρι του Τσουαμενί.

Η χειρονομία αυτή φέρεται να πυροδότησε ακόμη μεγαλύτερη ένταση, η οποία συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Ο Βαλβέρδε, σύμφωνα με την «As», άρχισε να κατηγορεί τον Τσουαμενί ότι ήταν υπεύθυνος για τη «διαρροή» του επεισοδίου της Τετάρτης (6/5).

Ο Γάλλος αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή, επισημαίνοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τον Τύπο. Ωστόσο, οι κατηγορίες συνεχίστηκαν και στο γήπεδο.

Τα σκληρά τάκλιν και η στάση του Αρμπελόα

Ενώ η ομάδα προπονούνταν, ο Βαλβέρδε φέρεται να συνέχισε να πιέζει τον Τσουαμενί, επιμένοντας ότι εκείνος είχε διαρρεύσει τις πληροφορίες για όσα είχαν συμβεί την Τετάρτη.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ισπανικό δημοσίευμα, ο Άλβαρο Αρμπελόα παρέμεινε σιωπηλός.

Στη συνέχεια, Βαλβέρδε και Τσουαμενί ενεπλάκησαν στην προπόνηση σε συνεχή ανταλλαγή πολύ δυνατών και σκληρών τάκλιν, με την ένταση ανάμεσά τους να αυξάνεται.

Ο Βαλβέρδε, σύμφωνα πάντα με την «As», συνέχισε ακόμη και εν ώρα προπόνησης να επιμένει ότι ο Τσουαμενί είχε ενημερώσει τον Τύπο για το επεισόδιο της προηγούμενης ημέρας.

Η ένταση στα αποδυτήρια

Μετά το τέλος της προπόνησης, όταν οι παίκτες έφτασαν στα αποδυτήρια, ο Βαλβέρδε φέρεται να συνέχισε να κατηγορεί τον Τσουαμενί.

Ο Γάλλος απάντησε ήρεμα και του ζήτησε να σταματήσει. Ωστόσο, σύμφωνα με την «As», ο Βαλβέρδε δεν σταμάτησε, ακόμη κι όταν του το ζήτησαν οι συμπαίκτες του.

Το ισπανικό μέσο αναφέρει ότι, πάνω στην ένταση, ο Τσουαμενί γρονθοκόπησε δυνατά τον Βαλβέρδε στο κεφάλι και τον έριξε στο έδαφος.

Κατά την πτώση του, ο Βαλβέρδε φέρεται να χτύπησε το κεφάλι του και να υπέστη βαθύ κόψιμο. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, έχασε τις αισθήσεις του και χρειάστηκε να αποχωρήσει με αναπηρικό καροτσάκι από το «Ciutat Esportiva Joan Gamper», προκειμένου να διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και του έγιναν ράμματα.

Δύο εκδοχές για το ίδιο επεισόδιο

Το επεισόδιο έχει πλέον δύο διαφορετικές εκδοχές.

Από τη μία, ισπανικά δημοσιεύματα, όπως αυτό της «As», περιγράφουν μια σοβαρή σύγκρουση στα αποδυτήρια, με γροθιά του Τσουαμενί προς τον Βαλβέρδε και μεταφορά του Ουρουγουανού στο νοσοκομείο.

Από την άλλη, ο ίδιος ο Βαλβέρδε διαψεύδει ότι υπήρξε χτύπημα μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών και επιμένει ότι ο τραυματισμός του προκλήθηκε κατά λάθος, όταν χτύπησε σε τραπέζι στη διάρκεια της διαφωνίας.

Σε κάθε περίπτωση, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία, ενώ ο Βαλβέρδε δήλωσε ότι είναι στη διάθεση του συλλόγου και των συμπαικτών του για οποιαδήποτε απόφαση κριθεί απαραίτητη.

