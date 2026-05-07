Ρεάλ Μαδρίτης: Έρευνα για το «ξύλο» ανάμεσα σε Βαλβέρδε και Τσουαμενί – Κρανιοεγκεφαλική κάκωση ο Ουρουγουανός από χτύπημα του Γάλλου

Σοβαρή εσωτερική κρίση ξέσπασε στη Ρεάλ Μαδρίτης την Πέμπτη (7/5), καθώς ο Φεντερίκο Βαλβέρδε και ο Ορελιέν Τσουαμενί ενεπλάκησαν σε νέο επεισόδιο στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Βαλδεμπέμπας.

Σύμφωνα με πηγές του συλλόγου, ο Ουρουγουανός μέσος κατέληξε στο νοσοκομείο με βαθύ τραύμα στο κεφάλι, ενώ αργότερα η Ρεάλ ανακοίνωσε ότι ο παίκτης διαγνώστηκε με κρανιοεγκεφαλική κάκωση και θα παραμείνει σε ανάπαυση για 10 έως 14 ημέρες.

Νέο σοβαρό επεισόδιο στα αποδυτήρια

Η ένταση που σιγόβραζε στη Ρεάλ Μαδρίτης ξέσπασε την Πέμπτη (7/5), όταν ο Φεντερίκο Βαλβέρδε και ο Γάλλος μέσος Ορελιέν Τσουαμενί ενεπλάκησαν σε νέο, πολύ σοβαρό επεισόδιο στα αποδυτήρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Βαλδεμπέμπας, μία ημέρα μετά από προηγούμενη ένταση ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές.

Σύμφωνα με αρκετές πηγές του συλλόγου, ο Ουρουγουανός μέσος κατέληξε στο νοσοκομείο με βαθύ τραύμα στο κεφάλι.

Εκπρόσωπος της Ρεάλ Μαδρίτης δήλωσε στο Reuters ότι ο σύλλογος δεν θα σχολιάσει όσα συμβαίνουν μέσα στα αποδυτήρια. Ωστόσο, λίγο αργότερα η Ρεάλ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε πειθαρχική διαδικασία και για τους δύο ποδοσφαιριστές.

Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης

«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, μετά τα περιστατικά που έλαβαν χώρα σήμερα το πρωί κατά τη διάρκεια της προπόνησης της πρώτης ομάδας, αποφάσισε να κινήσει πειθαρχική διαδικασία εις βάρος των ποδοσφαιριστών μας Φεντερίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί», ανέφερε η ανακοίνωση του συλλόγου.

«Ο σύλλογος θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα και των δύο υποθέσεων εν ευθέτω χρόνω, μόλις ολοκληρωθούν οι σχετικές εσωτερικές διαδικασίες», προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η σοβαρότητα του επεισοδίου οδήγησε και σε έκτακτη σύσκεψη, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών του συλλόγου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κανένας παίκτης δεν αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο για περισσότερο από μία ώρα, καθώς στόχος ήταν να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

Η κατάσταση έχει προκαλέσει νευρικότητα στα αποδυτήρια και φέρεται να έχει διχάσει την ομάδα, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Κρανιοεγκεφαλική κάκωση ο Βαλβέρδε

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξέδωσε στη συνέχεια ιατρική ανακοίνωση για την κατάσταση του Φεντερίκο Βαλβέρδε.

«Μετά τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν σήμερα στον παίκτη μας, Φέντε Βαλβέρδε, από το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με κρανιοεγκεφαλική κάκωση», ανέφερε ο σύλλογος.

«Ο Βαλβέρδε βρίσκεται στην κατοικία του σε καλή κατάσταση και θα πρέπει να παραμείνει σε ανάπαυση για διάστημα 10 έως 14 ημερών, όπως ορίζουν τα ιατρικά πρωτόκολλα για τη συγκεκριμένη διάγνωση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η ενημέρωση αυτή ήρθε μετά τα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει νωρίτερα και ανέφεραν ότι ο εκ των αρχηγών της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν πήγε στο νοσοκομείο, παρουσίαζε συμπτώματα απώλειας μνήμης.

Τι είχε προηγηθεί ανάμεσα στους δύο παίκτες

Το πρωί της Πέμπτης (7/5), όταν ο Φεντερίκο Βαλβέρδε εμφανίστηκε στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης, κατηγόρησε τον Ορελιέν Τσουαμενί ότι εκείνος διέρρευσε στον Τύπο το επεισόδιο που είχαν οι δύο ποδοσφαιριστές στην προπόνηση της Τετάρτης.

Ο Βαλβέρδε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν σε έξαλλη κατάσταση και αρνήθηκε να δώσει το χέρι στον συμπαίκτη του. Παρ’ όλα αυτά, οι δύο ποδοσφαιριστές βγήκαν κανονικά για προπόνηση.

Εκεί η κατάσταση ξέφυγε πλήρως. Άνθρωποι που είχαν εικόνα των όσων συνέβησαν ανέφεραν στα ΜΜΕ ότι «τα όσα συνέβησαν στην προπόνηση ήταν… αηδιαστικά».

Από τα πρώτα λεπτά της προπόνησης, οι δύο ποδοσφαιριστές φέρονται να είχαν ως βασικό μέλημα το ποιος θα κάνει το πιο σκληρό τάκλιν στον άλλον.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ο προπονητής της Ρεάλ, Άλβαρο Αρμπελόα, και οι συνεργάτες του παρακολουθούσαν χωρίς να παρέμβουν, παρότι, όπως σχολιαζόταν, θα έπρεπε να είχαν στείλει τους δύο παίκτες στα αποδυτήρια.

Από τα τάκλιν και το trash talking στη σύγκρουση

Ορελιέν Τσουαμενί και Φεντερίκο Βαλβέρδε δεν περιορίστηκαν στα δυνατά τάκλιν, αλλά επιδόθηκαν και σε συνεχές trash talking κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Μετά το τέλος του προγράμματος ήρθε η έκρηξη.

Ο Βαλβέρδε φέρεται να συνέχισε να επιτίθεται φραστικά στον Γάλλο συμπαίκτη του, με τον Τσουαμενί να του ζητά να σταματήσει για το καλό της ομάδας.

Ο Ουρουγουανός, ωστόσο, συνέχισε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, με αποτέλεσμα ο Τσουαμενί να χάσει την ψυχραιμία του και, σύμφωνα με τις αναφορές, να τον βγάλει νοκ άουτ με γροθιά.

Το χτύπημα φέρεται να ήταν τόσο δυνατό, ώστε ο Βαλβέρδε έπεσε στο πάτωμα των αποδυτηρίων, όπου προκλήθηκε και το βαθύ σχίσιμο στο πρόσωπο, έχοντας χάσει τις αισθήσεις του. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στους συμπαίκτες του.

Αμέσως έτρεξαν κοντά του μέλη του ιατρικού τιμ, τα οποία τον μετέφεραν με ειδικό καροτσάκι στο ιατρείο του συλλόγου. Αφού ανέκτησε τις αισθήσεις του, οδηγήθηκε σε κοντινό νοσοκομείο.

Παρέμβαση της διοίκησης και απολογία

Ο Ορελιέν Τσουαμενί αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο μόνος του, λίγο μετά την άφιξη του γενικού διευθυντή της Ρεάλ Μαδρίτης, Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ.

Ο Σάντσεθ ενημερώθηκε για όσα είχαν συμβεί και στη συνέχεια ενημέρωσε τον πρόεδρο του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ.

Ο Πέρεθ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανακοίνωσε ότι και οι δύο ποδοσφαιριστές κλήθηκαν σε απολογία.

Προηγήθηκε και άλλο επεισόδιο στα αποδυτήρια

Η αναταραχή στη Ρεάλ Μαδρίτης έρχεται μετά από ακόμη ένα επεισόδιο νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο αμυντικός Άλβαρο Καρέρας παραδέχθηκε ότι είχε έντονη λογομαχία με συμπαίκτη του, αλλά επέμεινε πως επρόκειτο για «ένα μεμονωμένο περιστατικό χωρίς σημασία που έχει λυθεί».

Η παραδοχή του ήρθε μετά από δημοσιεύματα ισπανικών Μέσων για φερόμενο επεισόδιο ανάμεσα στον ίδιο και τον Γερμανό αμυντικό της ομάδας, Αντόνιο Ρούντιγκερ.

