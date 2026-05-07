Το ΠΑΣΟΚ φέρνει στη Βουλή τις καταγγελίες κατά του προέδρου της ΕΟΚ

Με ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Χριστίνα Σταρακά και Δημήτρης Μπιάγκης, φέρνουν στη Βουλή καταγγελίες σε βάρος του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Στην ερώτησή τους οι δύο βουλευτές υπογραμμίζουν ότι «το ελληνικό μπάσκετ αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους και επιτυχημένους πυλώνες του ελληνικού αθλητισμού, συνδεδεμένο διαχρονικά με σημαντικές διακρίσεις που έχουν χαρίσει στιγμές υπερηφάνειας στη χώρα και έχουν εμπνεύσει γενιές νέων αθλητών. […] Ακριβώς για τον λόγο αυτό, η αξιοπιστία του ελληνικού μπάσκετ, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς, συνδέεται άμεσα με τη διαφάνεια στη διοίκηση, την τήρηση των κανόνων και την αδιαμφισβήτητη ακεραιότητα των αγωνιστικών διαδικασιών».

Οι βουλευτές επισημαίνουν ότι «το τελευταίο διάστημα, εκτεταμένα δημοσιεύματα και δημόσιες καταγγελίες σε βάρος του Προέδρου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) έχουν αναδείξει ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του χώρου, εγείροντας εύλογα ερωτήματα ως προς την τήρηση της νομιμότητας, την ύπαρξη ενδεχόμενων ασυμβίβαστων και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας κρίσιμων λειτουργιών, όπως η διαιτησία», προσθέτοντας ότι «οι σχετικές αναφορές έχουν τεθεί υπόψη τόσο των αρμόδιων κυβερνητικών παραγόντων όσο και θεσμικών και διεθνών φορέων του αθλητισμού» και ότι «έχει ήδη ανακοινωθεί, όπως πληροφορούμαστε, η έναρξη διαδικασιών ελέγχου από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, ενώ η υπόθεση έχει διαβιβαστεί και στον αθλητικό εισαγγελέα».

Οι βουλευτές τονίζουν ότι «οι αθλητικές ομοσπονδίες λειτουργούν υπό το καθεστώς του αυτοδιοίκητου. Η αρχή αυτή είναι θεμελιώδης και απολύτως σεβαστή. Ωστόσο, το αυτοδιοίκητο δεν συνιστά πεδίο αποχής από τον έλεγχο νομιμότητας, ούτε μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για την απουσία ουσιαστικής εποπτείας σε ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια, τη σύγκρουση συμφερόντων και τη χρηστή διοίκηση. Αντιθέτως, η Πολιτεία οφείλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και με σεβασμό στο αυτοδιοίκητο των αθλητικών φορέων, να διασφαλίζει ότι οι κανόνες τηρούνται στην πράξη, ότι δεν δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτης επιρροής και ότι οι θεσμοί λειτουργούν με όρους ισονομίας και αξιοπιστίας».

Στο πλαίσιο αυτό, ρωτούν την υπουργό:

Υπάρχει μέχρι σήμερα συγκεκριμένη πρόοδος ως προς τον έλεγχο των καταγγελιών από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας; Σε περίπτωση που από τους αρμόδιους ελέγχους προκύψουν ζητήματα παραβίασης της νομιμότητας, ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του; Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει η κυβέρνηση για την ενίσχυση της διαφάνειας και την πρόληψη αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον, ιδίως ως προς ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων και ελέγχου στον επαγγελματικό αθλητισμό, και κατά πόσο οι υφιστάμενοι μηχανισμοί, όπως η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας, κρίνονται επαρκείς ή απαιτούν περαιτέρω ενίσχυση;

