Η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΙ και η επόμενη μέρα 

Δεδομένη και πέραν πάσης αμφιβολίας, παρά κάποιες φήμες που αναφέρουν ότι κάποιοι βλέπουν μία μικρή πιθανότητα επιστροφής, είναι η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ.

Η περίπτωση επανασύνδεσης αποκλείεται κατηγορηματικά, καθώς η Σία Κοσιώνη έχει κλείσει οριστικά τον κύκλο αυτόν.

Άλλωστε οι εξελίξεις στον ΣΚΑΪ και το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στο Φάληρο είναι πλέον βαρύ, ακόμα και για όσους άφησαν να πάρουν τα πράγματα την τροπή που πήραν.

Σε συνομιλητές της πάντως η Σία εμφανίζεται ήρεμη και απελευθερωμένη, χωρίς να βιάζεται για το επόμενο βήμα.

