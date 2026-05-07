ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 12:18
07.05.2026 11:24

Eurovision 2026: «Σφαίρα» η Φινλανδία στα προγνωστικά – Έκοψε «φόρα» από το «Ferto» που παραμένει δεύτερο

Έπειτα από την ολοκλήρωση της ημέρας με τη δεύτερη τεχνική πρόβα των καλλιτεχνών που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision της Βιέννης, στην κορυφή της γενικής κατάταξης δεν σημειώθηκαν ανατροπές.

Καταγράφηκαν όμως μεταβολές. Δηλαδή, η Φινλανδία με το «Liekinheitin» («Φλογοβόλο») από τους Linda Lampenius και Pete Parkkonen, που προηγείται στις προβλέψεις και θεωρείται φαβορί, είδε το ποσοστό της στα προγνωστικά για τη νίκη να διαμορφώνεται στο 33%, από 29%, μέσα σε λίγες ώρες.

Ταυτόχρονα η Ελλάδα, με το «Ferto» και τον Akylas, μια ημέρα έπειτα από τη δεύτερη τεχνική πρόβα, εμφανίζεται στις εκτιμήσεις των στοιχηματικών, που παρουσιάζονται από το Eurovision World, με ποσοστό 14% έναντι 16% μία ημέρα νωρίτερα.

Τρίτη παραμένει η Δανία με το «Før vi går hjem»(«Πριν πάμε σπίτι») του Søren Torpegaard Lund, η οποία είδε το ποσοστό της στα προγνωστικά να αυξάνεται κατά μια ποσοστιαία μονάδα.

Eurovision 2026: Προγνωστικά μετά τη 2η τεχνική πρόβα

