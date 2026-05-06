Eurovision 2026: Βίντεο… υπερπαραγωγή από τη δεύτερη πρόβα του Ακύλα για το «Ferto»

Το φως της δημοσιότητας είδε απόσπασμα 30 δευτερολέπτων από τη δεύτερη επιτυχημένη πρόβα του Ακύλα στη σκηνή της Eurovision.

Η σκηνική παρουσίαση φέρει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού και το βίντεο αποκαλύπτει μια πρώτη, εικόνα του σκηνικού σύμπαντος του «Ferto», όπως παρουσιάζεται στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη, προσφέροντας μια γεύση από τον ρυθμό, την αισθητική και την ενέργεια της εμφάνισης.



Στο βίντεο των 30 δευτερολέπτων παρουσιάζεται ο συνδυασμός των visuals με ρεαλιστικά props που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διαδρομή του Ακύλα, ακολουθώντας την αισθητική του video game.

Η παρουσίαση του «Ferto» συνδυάζει το ανατρεπτικό με τη συγκίνηση, αποτυπώνοντας με ευρηματικό τρόπο τη διαδρομή από την έλλειψη στην επιτυχία.

Το βίντεο αποτελεί την πρώτη τηλεοπτική εικόνα της ελληνικής συμμετοχής και ανοίγει την αντίστροφη μέτρηση για τη live παρουσίαση του «Ferto» στη φετινή διοργάνωση, στην 4η θέση του Α’ Ημιτελικού της Eurovision 2026, στις 12 Μαΐου.

