Διαδηλωτής κατέβηκε από… την κορυφή γέφυρας στην Ουάσινγκτον μετά από διαμαρτυρία 5 ημερών

Ένας διαδηλωτής που είχε κατασκηνώσει στην κορυφή μιας από τις γέφυρες της Ουάσινγκτον για πέντε ημέρες κατέβηκε το πρωί της Τετάρτης, τερματίζοντας τη διαμαρτυρία του κατά της Τεχνητής Νοημοσύνης και του πολέμου στο Ιράν.

Ο Guido Reichstadter, ένας ακτιβιστής με έδρα τη Φλόριντα, εθεάθη να κατεβαίνει από μια από τις καμάρες της Γέφυρας Μνήμης Φρέντερικ Ντάγκλας, όπου είχε κατασκηνώσει από την 1η Μαΐου.

Η παρουσία του προκαλούσε περιοδικά κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα καθώς η αστυνομία της Ουάσινγκτον έκλεινε λωρίδες κυκλοφορίας και διαπραγματευόταν μαζί του.

