Κορινθιακός: Η «ωρολογιακή βόμβα» των 136 ρηγμάτων

Ο Κορινθιακός Κόλπος επέστρεψε δυναμικά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, όχι λόγω κάποιου πρόσφατου μεγάλου σεισμού, αλλά εξαιτίας μιας αλληλουχίας δηλώσεων και επιστημονικών εκτιμήσεων από τον σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο.

Ο Κορινθιακός Κόλπος είναι μία από τις πιο σεισμογενείς ζώνες της Ευρώπης, με ιστορικό που δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού και με δεδομένα που επαναφέρουν διαρκώς το ίδιο ερώτημα: πότε θα εκδηλωθεί ο επόμενος ισχυρός σεισμός; Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος σε πρόσφατες δηλώσεις του εκτίμησε ότι ο σεισμικός κίνδυνος για την εκδήλωση ενός ισχυρού σεισμού στην περιοχή έχει αυξηθεί πάρα πολύ.

Σε αυτή την εκτίμηση συμβάλλει και ο χάρτης σεισμικού κινδύνου που κατάρτισε η Ερευνητική Μονάδα Εδαφοδυναμικής και Γεωτεχνικής Σεισμικής Μηχανικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ. Ο χάρτης αυτός συντάχθηκε με βάση τις επιταγές του αναθεωρημένου ευρωπαϊκού κανονισμού Ευρωκώδικα 8 (EC8) για τον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών, ο οποίος καθορίζει τους κανόνες για τη μελέτη, κατασκευή, αποτίμηση και ενίσχυση κτιρίων και τεχνικών έργων στην Ευρώπη και όχι μόνο.

Ωστόσο, η γεωλογική πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Περισσότερα από 136 ενεργά ρήγματα διατρέχουν την περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου, από την Αχαΐα έως τη Βοιωτία και τη Φωκίδα, τόσο στη στεριά όσο και στον βυθό. Από αυτά, περίπου 13 κύριες σεισμογόνες ζώνες –μεταξύ των οποίων Ψαθόπυργος, Αίγιο, Ελίκη, Ακράτα, Δερβένι, Ξυλόκαστρο, Λουτράκι, Περαχώρα, Σχίνος, Αλεποχώρι, Καπαρέλλι, Δελφοί και Τριχωνίδα– έχουν αποδεδειγμένα δώσει ισχυρούς σεισμούς. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Κορινθιακού είναι ότι δεν λειτουργεί ως ένα ενιαίο ρήγμα, αλλά ως ένα σύστημα που ενεργοποιείται πολυεστιακά, με μικροσεισμούς, σμήνη και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ρηγμάτων.

Η σεισμική ιστορία της περιοχής επιβεβαιώνει αυτή τη δυναμική με τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Το 1861, το ρήγμα της Ελίκης έδωσε σεισμό μεγέθους 6,8 Ρίχτερ, συνοδευόμενο από επιφανειακές διαρρήξεις, ρευστοποιήσεις και ακόμη και δημιουργία τσουνάμι. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1876 στη Νεμέα σημειώθηκε σεισμός 6 Ρίχτερ με καταρρεύσεις σπιτιών στον Άγιο Γεώργιο στο Ψάρι και στον Γαλατά, καθώς και πτώσεις βράχων. Το 1887 στο Ξυλόκαστρο καταγράφηκαν 6,5 Ρίχτερ με σημαντικές ζημιές, ενώ το 1888 και το 1889 στο Αίγιο σημειώθηκαν σεισμοί 6,1 και 7 Ρίχτερ αντίστοιχα, με τον δεύτερο να προκαλεί εκτεταμένες καταστροφές σε Αίγιο, Φτέρη και Διακοπτό. Ο 20ός αιώνας συνέχισε στο ίδιο μοτίβο. Το 1917 καταγράφηκε σεισμός 6 Ρίχτερ στον Κορινθιακό, το 1925 στα Καλάβρυτα 6,6 Ρίχτερ, το 1928 στην Κόρινθο 6,3 Ρίχτερ και το 1930 ακόμη ένας σεισμός 6 Ρίχτερ. Ακολούθησε ο σεισμός του 1953 στον Ισθμό με 6 Ρίχτερ, το 1962 στην Αρχαία Κόρινθο με 6,8 Ρίχτερ και το 1972 στην Άνω Καλλιθέα Κορινθίας με 6,3 Ρίχτερ. Το 1981, το ρήγμα των Αλκυονίδων ενεργοποιήθηκε δίνοντας διαδοχικούς σεισμούς 6,6 και 6,4 Ρίχτερ, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και πανελλήνιο σοκ. Το 1995, το Αίγιο χτυπήθηκε ξανά από σεισμό 6,5 Ρίχτερ στη δυτική πλευρά του Κορινθιακού, με ανθρώπινες απώλειες και σημαντικές καταστροφές, γεγονός που παραμένει χαραγμένο στη συλλογική μνήμη.

Η επιστημονική έρευνα που ακολούθησε τον σεισμό του 1995 αποκάλυψε μεγάλα ρήγματα στον βυθό του κόλπου και εκτεταμένες υποθαλάσσιες κατολισθήσεις. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν το σενάριο ότι, πέρα από τους σεισμούς, υπάρχει και η πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών τσουνάμι.

Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων

Την ίδια ώρα έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι έλεγχοι σε όλα τα δημόσια κτίρια, ενώ βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι έλεγχοι σε αθλητικούς χώρους. Περίπου 40 χιλιάδες δημόσια κτίρια, όπως σχολεία νοσοκομεία, δικαστήρια, αθλητικοί χώροι αποτελούν τα δημόσια κτίρια.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων θα κατατεθούν στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ενώ όσα κτίρια κριθούν ότι χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση θα περάσουν σε δεύτερο βαθμό ελέγχου. Εάν και εκεί εντοπιστούν προβλήματα στατικότητας, θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις και έργα αποκατάστασης. Ωστόσο από τον έλεγχο των δημόσιων κτιρίων – υπολογίζονται σε 22500 κτίρια– εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων υπάρχουν περίπου 133 τα οποία κρίνονται υψηλής διακινδύνευσης και θα περάσουν άμεσα από δευτεροβάθμιο έλεγχο.

