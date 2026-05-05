ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 23:09
05.05.2026 21:31

Al Jazeera: Η Ελλάδα ξεκινά έρευνα σε βάρος του Ίσραελ Κατς μετά από καταγγελία του Ιδρύματος Hind Rajab

Έλληνες δικηγόροι εμφανίστηκαν σήμερα στο δικαστήριο για να καταθέσουν και να υποβάλουν αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του Ίσραελ Κατς, του νυν υπουργού Άμυνας του Ισραήλ, όπως μεταδίδει το Al Jazeera.

Αυτό έρχεται λίγους μήνες αφότου το Ίδρυμα Hind Rajab, ένας οργανισμός που λαμβάνει νομικές ενέργειες εναντίον ατόμων που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, υπέβαλε επίσημη καταγγελία εναντίον του Κατς σε Έλληνες δικηγόρους στις 21 Ιανουαρίου.

Το Ίδρυμα Hind Rajab ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι «η καταγγελία υποβλήθηκε σε σχέση με την επίσκεψη του Κατς στην Ελλάδα και αφορούσε την πιθανή ευθύνη του βάσει του διεθνούς δικαίου».

Προσθέτει: «Οι καταγγέλλοντες ισχυρίζονται ότι ο Κατς μπορεί να φέρει ευθύνη, τόσο ως συμμετέχων όσο και ως ηθικός αυτουργός, για συμπεριφορά που φέρεται να συνιστά σοβαρά διεθνή εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων πολέμου, βασανιστηρίων, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας, σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση στη Γάζα».

Το ίδρυμα δήλωσε ότι ένας άλλος λόγος για τον οποίο αυτή η υπόθεση συμβαίνει στην Ελλάδα είναι λόγω καταγγελίας που υπέβαλε μέλος του Παγκόσμιου Στόλου Sumud τον περασμένο Οκτώβριο, όταν «Έλληνες πολίτες που επέβαιναν στο πλοίο συνελήφθησαν βίαια και κρατήθηκαν παράνομα».

