Ωμή παραδοχή του αρχηγού του IDF στη Δυτική Όχθη: «Σκοτώνουμε όπως δεν έχουμε σκοτώσει από το 1967»

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού στη Δυτική Όχθη δήλωσε ότι τα στρατεύματά του «σκοτώνουν όπως δεν έχουμε σκοτώσει από το 1967», μετά τους θανάσιμους πυροβολισμούς Παλαιστινίων που πετούσαν πέτρες, σύμφωνα με ισραηλινό ρεπορτάζ.

Οι δηλώσεις του Υποστράτηγου Άβι Μπλουθ, επικεφαλής της κεντρικής διοίκησης του στρατού, έγιναν σε πρόσφατο κλειστό φόρουμ, αλλά διέρρευσαν στην εφημερίδα Haaretz του Ισραήλ. Ο Μπλουθ μέχρι στιγμής δεν έχει αρνηθεί την αυθεντικότητα του άρθρου της Haaretz.

Ο Μπλουθ, ο οποίος γεννήθηκε σε οικισμό της Δυτικής Όχθης και σπούδασε σε θρησκευτική στρατιωτική ακαδημία στα κατεχόμενα εδάφη, μίλησε απερίφραστα για τη μεροληπτική στρατιωτική δικαιοσύνη που εφαρμόζουν οι στρατιώτες του.

Είπε ότι είχαν πυροβολήσει 42 Παλαιστίνιους που πετούσαν πέτρες στους δρόμους της Δυτικής Όχθης πέρυσι, επιμένοντας ότι τέτοιες πράξεις ισοδυναμούσαν με τρομοκρατία. Ο Μπλουθ είπε ότι ο στρατός δεν πυροβολεί Εβραίους εποίκους επειδή έκαναν το ίδιο πράγμα, σημειώνοντας ότι σε μια περίπτωση που ένας έποικος που πετούσε πέτρες σε οδηγούς τραυματίστηκε από πυρά του στρατού, υπήρξε δημόσιος «σάλος».

«Οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό έχει πολύ σοβαρές συνέπειες από κοινωνικής άποψης», είπε ο Μπλουθ, σύμφωνα με τις αναφερόμενες παρατηρήσεις, παραδεχόμενος ανοιχτά: «Ναι, συνεπάγεται διακρίσεις». Οι Παλαιστίνιοι υπόκεινται στον στρατιωτικό νόμο στη Δυτική Όχθη και σε παρατεταμένη κράτηση χωρίς δίκη, ενώ οι Ισραηλινοί κρίνονται από πολιτικά δικαστήρια.

Ο Μπλουθ είπε ότι ένας άλλος τρόπος με τον οποίο είχε χαλαρώσει τους νομικούς περιορισμούς στους Ισραηλινούς στρατιώτες στη Δυτική Όχθη ήταν να επιτρέψει τον ακρωτηριασμό των Παλαιστινίων που συλλαμβάνονται να προσπαθούν να διασχίσουν το τείχος διαχωρισμού προς το Ισραήλ αναζητώντας εργασία.

«Στο [τείχος διαχωρισμού], επιτρέπεται προς το παρόν η κράτηση ενός υπόπτου πυροβολώντας τον στο γόνατο ή πιο κάτω για να δημιουργηθεί “επίγνωση του φραγμού“», είπε ο Μπλουθ, προσθέτοντας ότι αυτό χρησίμευε ως αποτρεπτικό μέσο.

«Υπάρχουν πολλά “κουτσά μνημεία” στα παλαιστινιακά χωριά όσων προσπάθησαν να [διασχίσουν το τείχος], οπότε υπάρχει ένα τίμημα που πληρώνεται», είπε.

Όπως και με όσους πετούν πέτρες ο Μπλουθ δικαιολόγησε τους κανόνες εμπλοκής του με το σκεπτικό ότι κάθε παράνομος Παλαιστίνιος εργάτης ήταν «πιθανός τρομοκράτης». Ο στρατηγός απεικόνισε επίσης τις πράξεις του ως μέρος ενός αγώνα «επιβίωσης του ισχυρότερου», σύμφωνα με τον Guardian που αναδημοσιεύει το ρεπορτάζ της ισραηλινής εφημερίδας.

«Αν κάποιος έρθει να σε σκοτώσει, σκότωσέ τον πρώτα είναι ο κανόνας στη Μέση Ανατολή, οπότε σκοτώνουμε όπως δεν έχουμε σκοτώσει από το 1967», είπε ο Μπλουθ, αναφερόμενος στον πόλεμο εναντίον των αραβικών κρατών που είχε ως αποτέλεσμα τη μόνιμη κατοχή της Δυτικής Όχθης και της Γάζας. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη δεύτερη Ιντιφάντα από το 2000 έως το 2005.

«Η απαρτχάιντ προσέγγισή του, σύμφωνα με την οποία ο στρατός πυροβολεί μόνο Παλαιστίνιους που πετούσαν πέτρες, όχι Εβραίους, δικαιολογήθηκε με βάση τις “κοινωνιολογικές συνέπειες” των πυροβολισμών εναντίον των τελευταίων», ανέφερε η Haaretz στο κύριο άρθρο της, ρωτώντας: «Έλαβε υπόψη τις “κοινωνιολογικές συνέπειες” αυτών των “άθλιων μνημείων” για τους Παλαιστίνιους;»

Από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον επακόλουθο πόλεμο στη Γάζα, οι Ισραηλινοί έποικοι έχουν διεξάγει μια κλιμακούμενη εκστρατεία βίαιου εκφοβισμού Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη με στόχο να τους εκδιώξουν από τη γη τους. Σε αυτή την εκστρατεία, έχουν υποστεί συστηματικά επιθέσεις από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος αποτελείται όλο και περισσότερο από στρατιώτες και αξιωματικούς που προέρχονται από τους οικισμούς.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, περίπου 230 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Δυτική Όχθη από ισραηλινές δυνάμεις και εποίκους το 2025.

Ο Μπλουθ είχε προκαλέσει διαμάχη λίγες ημέρες νωρίτερα με μια προειδοποίηση, η οποία αναφέρθηκε επίσης στην Haaretz, ότι η «εβραϊκή τρομοκρατία» που ασκείται από εξτρεμιστές, γνωστούς ως «νεολαία στην κορυφή του λόφου», θα πυροδοτούσε τελικά μια εξέγερση.

«Αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουν τους Άραβες ως ανθρώπινα όντα και πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να καίνε ζωντανούς ανθρώπους, να καίνε σπίτια με τους ενοίκους τους μέσα, και δυστυχώς, το κάνουν αυτό συχνά», είπε ο Μπλουθ, σύμφωνα με την Haaretz.

Ο στρατηγός είπε ότι «είναι σχεδόν θαύμα το γεγονός ότι οι Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να είναι αδιάφοροι», αλλά πρόσθεσε ότι «δεν θα παραμείνουν αδιάφοροι επ’ αόριστον» και προειδοποίησε για την πιθανότητα μιας εξέγερσης στη Δυτική Όχθη.

«Ο Μπλουθ αποκάλυψε τώρα αυτό που όλοι ήδη γνώριζαν: οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις συνεργάζονται χέρι-χέρι με τους εποίκους που πραγματοποιούν τα καθημερινά πογκρόμ», σχολίασε η Haaretz.

«Ο Μπλουθ το αποκαλεί ισραηλινή τρομοκρατία, αλλά όχι μόνο δεν προσπαθεί να την αποτρέψει με τον ίδιο τρόπο που οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αποτρέπουν την παλαιστινιακή τρομοκρατία, αλλά στην πραγματικότητα την υποκινεί».

