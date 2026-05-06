Ο Τζον Μάλκοβιτς έλαβε την κροατική υπηκοότητα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Αμερικανός ηθοποιός Τζον Μάλκοβιτς, πρόγονοι του οποίου κατάγονταν από την Κροατία, έλαβε σήμερα την υπηκοότητα της χώρας αυτής, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
«Ο παγκοσμίως γνωστός ηθοποιός, που σημάδεψε τον κινηματογράφο με πολλούς ρόλους του, ανέλαβε έναν νέο ρόλο, υιοθετώντας την κροατική υπηκοότητα», ανέφερε μέσω της πλατφόρμας Χ ο υπουργός Εσωτερικών Ντάβορ Μποζίνοβιτς.
Σε ειδική τελετή, ο 72χρονος ηθοποιός έγινε δεκτός από τον πρωθυπουργό Αντρέι Πλένκοβιτς. «Η μακρά καριέρα του Τζον και η καλλιτεχνική επιτυχία του είναι μεγάλη πηγή έμπνευσης για τις νεότερες γενιές και είμαστε ευτυχείς που καλλιεργεί με υπερηφάνεια τις κροατικές ρίζες του», είπε ο Πλένκοβιτς.
Η προγιαγιά και ο προπάππους του Τζον Μάλκοβιτς μετανάστευσαν στις ΗΠΑ από το Οζάλι της κεντρικής Κροατίας.
Ο χολιγουντιανός ηθοποιός έχει επισκεφθεί πολλές φορές τα Βαλκάνια, είτε για ιδιωτικά ταξίδια, είτε συμμετέχοντας σε θεατρικές παραγωγές.
Διαβάστε επίσης:
Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η αδελφή του, Πολυάννα
Οι Rolling Stones ξαναχτυπούν: Νέο άλμπουμ και φρέσκο single από το θρυλικό συγκρότημα
Μet Gala 2026: Αναστάτωση στο κόκκινο χαλί από διαδηλωτή κατά του Τζεφ Μπέζος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.