Το κρύο ζέστη των γκάλοπ, τα… χαμένα κείμενα του συνεδρίου, ο υβριστής  Σιακαντάρης, η «ορφανή» συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η ομάδα Καρυστιανού και ο Καστανίδης 

«Πόνεσε» η ΝΔ από τη χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll, αλλά μάλλον όχι τόσο για να… κλάψει κιόλας.

Οι απώλειες είναι λελογισμένες, ο κακός χαμός στην κεντροαριστερή αντιπολίτευση παραμένει, ο Μητσοτάκης δεν απειλείται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, οπότε στο Μαξίμου εκτιμούν πως «μπόρα είναι θα περάσει».

Ωστόσο είναι σαφές πως η μάχη για ένα «κατώφλι ασφαλείας», ήτοι για ένα ποσοστό που θα «δείχνει» προοπτική συγκρότησης κυβέρνησης με απόλυτα κυρίαρχη της ΝΔ, παραμένει ανοιχτή.

Ιδίως με δεδομένο ότι έρχονται τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού μέσα στον Μάιο και πιθανόν θα επηρεάσουν τους πάντες.

Το αρνητικό για την κυβέρνηση είναι πως προβλήματα όπως η ακρίβεια και η οικονομία παραμένει βραχνάς.

Το θετικό είναι πως η «σταθερότητα» ισχυροποιείται έναντι της «διαμαρτυρίας», ως κριτήριο με το οποίο θα ψηφίσουν οι πολίτες στις εκλογές.

Στη μάχη της κεντροαριστεράς το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε μεν σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, αλλά είδε τον Τσίπρα να γράφει ποσοστό 9,9% στην λεγόμενη «πρωθυπουργισιμότητα», έναντι 5,8% που έχει εδώ και καιρό ο Ανδρουλάκης.

Αυτή η Opinion Poll πρέπει να έχει σχέση με… Σκωτία, δεν εξηγείται αλλιώς αυτό το ντους «κρύο – ζέστη» που τους πάει όλους!

Αναζητούνται τα πράσινα κείμενα

Έχει περάσει ένας και πλέον μήνας από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αλλά οι αποφάσεις του – πολιτικά κείμενα, καταστατικές αλλαγές κλπ – δεν έχουν δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα.

Ουδείς δηλαδή μπορεί αυτή την ώρα να δει τις ακριβώς ψήφισε και ενέκρινε αυτό το συνέδριο.

Ούτε καν εκείνο που παρουσίασε στην αρμόδια επιτροπή ως «πρόγραμμα» ο Λευτέρης Καρχιμάκης έχει κάποιος ιδέα πού είναι!

Εντάξει, χρειάζεται μία κάποια δουλειά, υπάρχει μία γραφειοκρατία κομματική, που λένε, ώστε να μην βγει στον αέρα κάποιο λάθος, αλλά αν το καθυστερήσουν λίγο ακόμα θα ξεπεράσουν και τις αποφάσεις των δικαστηρίων που θέλουν μήνες να… καθαρογραφούν!

Κάποιοι λένε ότι επίτηδες δεν αναρτώνται κείμενα με θέσεις και προγράμματα για να μην τα έχει ο… εχθρός και κάνει επιθέσεις!

Βλέπετε εδώ μιλάει η… εμπειρία χρόνων: Μία πρόταση έβγαλε το ΠΑΣΟΚ για 32ωρη, 35ωρη και πάει λέγοντας, εργασία και πολλοί την άκουσαν, λίγοι την κατάλαβαν και αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ μπερδεύτηκαν για το εάν είναι κανονική ή πιλοτική! Υπάρχει βέβαια και η απορία πολλών γιατί δεν συζητήθηκε η πρόταση αυτή στο συνέδριο για να συμβάλουν όλοι. Αλλά με την απορία θα μείνουν!

Ο «Εσπίτης» κοινωνιολόγος…

Επειδή είδα πολλές αντιδράσεις, αρνητικά σχόλια και επικρίσεις για το κείμενο που ετοίμασε η ομάδα του Γιώργου Σιακαντάρη και παρουσιάστηκε την πρωτομαγιά, ως το διακηρυκτικό πλαίσιο του επικείμενου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αποφάσισα να ρωτήσω κάποιους ανθρώπους, που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα.

Κάποιοι Πασόκοι λοιπόν, που έζησαν τον Σιακαντάρη ως αναπληρωτή επιστημονικό διευθυντή του ΙΣΤΑΜΕ, μου είπαν ότι… κοινωνιολόγος από τη Σόφια είναι ο άνθρωπος, μην περιμένουμε και πολλά. Επίσης δεν ξέρει και πολλά από την αγορά, καθότι η μόνη του επαφή με την οικονομία είναι με τα… ΕΣΠΑ.

Υπάρχουν φήμες ότι κάποιοι ενδιαφερόμενοι… διαβάζουν ακόμα το μανιφέστο Σιακαντάρη – δεν τους έχουν φτάσει τέσσερις μέρες, τόσο μεγάλο που είναι το κείμενο. Τις θεωρώ υπερβολικές. Δεν μπορεί να μην τους έφτασε ένα τριήμερο, έτσι;

Όταν ο Σιακαντάρης έβριζε τον Τσίπρα

Αλλά μιας και μιλάμε για το Μανιφέστο Τσίπρα (που δεν το λες και I Have a Dream και Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, αλλά πιο πολύ σαν ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης) σας παραθέτω το εξής απόσπασμα άρθρου που αλίευσα από το διαδίκτυο: «Πώς άλλωστε να εμπιστευθεί κανείς έναν Πρωθυπουργό που μέχρι την τελευταία στιγμή δεν αντιλαμβάνονταν σε ποια βάρβαρα πέτρινα εδάφη θα μπορεί να καταλήξει η ελληνική Χερσόνησος, αν αυτή αποκοπεί από την Ευρώπη;

Έναν Πρωθυπουργό που χαμογελούσε, ενώ η χώρα του απειλούνταν να αποχωρήσει από τον πολιτισμένο κόσμο, όταν τον άδειαζαν σύσσωμοι οι εκλεγμένοι ηγέτες της Ευρώπης και τον χειροκροτούσαν όλοι οι φανεροί ή κρυφοί δικτάτορες του κόσμου, όπως οι Κάστρο, Μαδούρο, Πούτιν και όλοι οι ακραίοι της Ευρώπης;

Έναν αριστερό Πρωθυπουργό που δεν απέπεμψε αμέσως τον υπουργό Άμυνας, την στιγμή που του έλεγε ότι «ο στρατός εγγυάται την εσωτερική σταθερότητα της χώρας»;

Έναν Πρωθυπουργό που ψεύδονταν τόσο απροσχημάτιστα για το ποιος φταίει που δεν άνοιξαν οι τράπεζες και για το πότε θα ανοίξουν; Έναν Πρωθυπουργό που υποστήριζε ότι το δημοψήφισμα έγινε για να ισχυροποιηθεί η θέση της χώρας στο ευρώ, ενώ στην ουσία αυτό οδηγούσε στην έξοδο από αυτό; Έναν Πρωθυπουργό που μίλησε στην Ευρωβουλή σαν να μιλούσε στην «Αριστερή Πλατφόρμα»;

Έναν αριστερό Πρωθυπουργό που ισχυρίζονταν πως το ελληνικό πρόβλημα είναι μόνο ευρωπαϊκό αθωώνοντας έτσι τις ελληνικές πολιτικές και οικονομικές ελίτ;».

Όχι, όλα αυτά δεν τα γράφει ο Μητσοτάκης, ούτε κανένας κακός δεξιός που πολεμά τον λαοπρόβλητο Αλέξη. Είναι άρθρο από το όχι και τόσο μακρινό 2015 του Γιώργου Σιακαντάρη, του καθηγητή που είναι επικεφαλής της ομάδας που έφτιαξε το Μανιφέστο του Τσίπρα. Ο οποίος το 2017 ήταν ο ιδεολογικός ινστρούχτορας του Νίκου Ανδρουλάκη, του έγραφε ομιλίες και ιδέες όταν διεκδικούσε την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ από την αείμνηστη Φώφη.

Έτσι για να ξέρετε ότι εκτός από τους πολιτικούς γυρολόγους (βλέπε Φαραντούρη) υπάρχουν και οι ιδεολογικοί γυρολόγοι…

Μονταρίστηκε, λένε, η ομάδα της Καρυστιανού

Το περασμένο Σάββατο σε σύσκεψη του στενού επιτελείου που λέμε, φαίνεται να ξεπεράστηκαν κάποια από τα σοβαρά προβλήματα συνοχή, συνεννόησης και εμπιστοσύνης που ταρακουνούσαν τον κύκλο των συνεργατών με τους οποίους η Μαρία Καρυστιανού ετοιμάζει το νέο κόμμα.

Φαίνεται ότι η Καρυστιανού είχε δρομολογήσει αυτή τη «γεφύρωση» των χασμάτων και γι’ αυτό στο πρωτομαγιάτικο μήνυμά της εμφάνισε δεδομένο ότι θα ανακοινώσει το κόμμα ενός του μήνα.

Πάντως, μετά από τις διεργασίες των τελευταίων ημερών, μάλλον είναι ξεκάθαρο ότι η Μαρία Γρατσία παραμένει στο «επιτελείο», αλλά χωρίς κατ’ ανάγκην να δίνει τον βασικό τόνο. Με απλά λόγια, για να γίνει κατανοητό, η Καρυστιανού κατάλαβε και αποδέχθηκε την άποψη πως με την Γρατσία σε πολύ κεντρικό ρόλο το νέο κόμμα θα είναι κάπως σαν «ΝΙΚΗ plus». Γι’ αυτό και τον τόνο θα τον δίνουν και άλλοι, αφού η φιλοδοξία ξεπερνά κατά πολύ μία ενισχυμένη έκδοση του κόμματος Νατσιού.

Μία συναίνεση… ορφανή

Πολύ περίεργη αυτή η ιστορία με τη συνεννόηση που πήγαν να κάνουν, λέει, η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ για την εκλογή Μακρυδημήτρη ως Συνηγόρου του Πολίτη και τον διορισμό Συγκούνα στην Αρχή Προσωπικών Δεδομένων.

Το ΠΑΣΟΚ διαρρηγνύει τα ιμάτιά του ότι δεν υπήρξε καμία παρασκηνιακή συμφωνία. Από την κυβέρνηση επιμένουν ότι το κομπρεμί έγινε, αλλά αθετήθηκε από Ανδρουλάκη – Δουδωνή.

Δεν ξέρω ποιον να πιστεύω – έχω όλη την καλή διάθεση να πιστέψω τους πάντες και μπερδεύομαι. Αλλά εκείνο που ξέρω από εμπειρία είναι πως δεν θα συνεδρίαζε η αρμόδια επιτροπή της Βουλής εάν δεν υπήρχε το έδαφος για… συναινέσεις. Το… “μας το είπανε την τελευταία στιγμή” δεν στέκει. Τελευταία στιγμή στο είπανε, τελευταία στιγμή αποχωρείς και συ. Αλλά είδα τον φίλο, τον Παναγιώτη (Δουδωνή) να είναι έτοιμος για την Συγκούνα.

Απελευθερωμένος ο Χάρης (Καστανίδης)

Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι ο Χάρης Καστανίδης θα πάει στο κόμμα Τσίπρα, όπως διαδίδουν κάποιοι.

Ο Χάρης έχει καταθέσει εδώ και καιρό πρόταση για συγκρότηση μίας Επιτροπής Σοφών – μη με ρωτάτε πώς εννοούνται αυτοί – που θα καταρτίσει ένα προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο θα παραδοθεί στα κόμματα του προοδευτικού χώρου με στόχο μία εκλογική συνεργασία, μία κοινή κάθοδο δηλαδή στις κάλπες. Είτε στις πρώτες εκλογές, είτε, πολύ περισσότερο, στις δεύτερες.

Η χθεσινή αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ πάντως ήταν αναμενόμενη μετά το ρήγμα που είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Μόνο που τώρα νιώθει «απελευθερωμένος» και θα λέει πολλά περισσότερα απ’ όσα έχει πει μέχρι τώρα.

Η έξοδος του Χάρη θα κάνει εξαιρετικά δύσκολη την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη να κρατηθεί έστω στην τετράδα. Κρατήστε το.

Συνεχίζονται τα deals στις τραπεζοασφάλειες

Θέμα χρόνου ακούγεται ότι είναι η ανακοίνωση του deal μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και Allianz σύμφωνα με το οποίο η πρώτη θα αποκτήσει (μειοψηφικό;) ποσοστό στη δεύτερη καθώς η τράπεζα είχε μείνει χωρίς δική της ασφαλιστική εταιρεία μετά την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC η οποία στη συνέχεια κατέληξε στα χέρια της Τράπεζας Πειραιώς.

Έτσι η Εθνική Τράπεζα θα έχει και αυτή μόνιμο «συνεργάτη» στο Bancassurance εξαγοράζοντας την 5η σε παραγωγή ασφαλιστική στην Ελλάδα, όπως έχει η Πειραιώς, η Alpha Bank (Alpha Life) και η Eurobank (εξαγόρασε τη Eurolife FFH από τη Fairfax).

Πλήγμα για την αγορά αν ο Μάιος αποδειχθεί «νεκρός» τουριστικά

Σε στάση αναμονής βρίσκονται οι περισσότεροι ξένοι τουρίστες σε ότι αφορά τις ανοιξιάτικες κρατήσεις καθώς όπως φαίνεται προβληματίζονται ακόμα από τη γενικότερη διεθνή γεωπολιτική κατάσταση και δεν αποφασίζουν να κάνουν κάποια κίνηση . Αν συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες αυτή η εικόνα αυτό θα σημαίνει ότι μάλλον χάνεται ο Μάιος για τη φετινή σεζόν. Ένας μήνας που τα στοιχεία πριν ξεσπάσει ο πόλεμος έδειχναν ότι θα είχε ικανοποιητική πορεία για τους περισσότερους προορισμούς.

Αν τελικά επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις και ο Μάιος αποδειχθεί «νεκρός» μήνας για τον ελληνικό τουρισμό τότε θα πρόκειται σαφώς για ένα πρώτο «πλήγμα» για τη συνολική πορεία πολλών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα στη σεζόν. Ιδιαίτερα αν η απώλεια αυτή δεν καλυφθεί, έστω σε ένα βαθμό, από ένα πιο δυνατό φθινόπωρο από αυτό που αναμενόταν…

Τέλος οι δωρεάν αποστολές

Κάπως αθόρυβα, αλλά όχι και απαρατήρητα, ο όμιλος Σκλαβενίτης αποφάσισε να βάλει τέλος σε μια «ευκολία» που πολλοί καταναλωτές είχαν αρχίσει να θεωρούν δεδομένη. Η δωρεάν αποστολή για ηλεκτρονικές παραγγελίες άνω των 100 ευρώ ανήκει πλέον στο παρελθόν, με τη νέα πολιτική να εισάγει ελάχιστη χρέωση ακόμη και για τα μεγαλύτερα καλάθια.

Η αλλαγή ήρθε από χθες 4 Μαΐου και συνοδεύεται από ένα προσεκτικά δομημένο τιμολόγιο: 2,5 ευρώ για αγορές από 20 έως 100 ευρώ και 1 ευρώ για αγορές άνω των 100 ευρώ. Μικρό το ποσό, θα πει κανείς. Όχι όμως αμελητέο, αν αναλογιστεί κανείς ότι μέχρι πρότινος το όριο των 100 ευρώ εξασφάλιζε «μηδενικά» μεταφορικά.

Το ενδιαφέρον, βέβαια, δεν βρίσκεται μόνο στη χρέωση αυτή καθαυτή, αλλά στο timing. Ένας όμιλος με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 5,5 δισ. ευρώ επιλέγει να «πειράξει» μια λεπτομέρεια που αγγίζει άμεσα την καθημερινότητα του πελάτη. Και το κάνει σε μια περίοδο όπου το ηλεκτρονικό εμπόριο τροφίμων έχει πλέον παγιωθεί ως βασικό κανάλι εξυπηρέτησης.

Κάποιοι στην αγορά μιλούν για «εξορθολογισμό κόστους», άλλοι για μια πιο ρεαλιστική τιμολόγηση των υπηρεσιών διανομής. Υπάρχουν, ωστόσο, και εκείνοι που βλέπουν μια δοκιμή αντοχών: πόσο εύκολα θα αποδεχτεί ο καταναλωτής το τέλος μιας παροχής που μέχρι χθες θεωρούσε αυτονόητη.

Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα είναι σαφές. Ακόμη και οι πιο ισχυροί παίκτες, όταν αλλάζουν μικρές λεπτομέρειες, το κάνουν γνωρίζοντας καλά ότι αυτές είναι που τελικά κάνουν τη διαφορά.

