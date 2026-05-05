search
ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 00:52
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.05.2026 23:34

Ρούμπιο: «Τέλος η επίθεση στο Ιράν, ώρα για διπλωματική λύση, στους 10 οι νεκροί ναυτικοί στο Ορμούζ» – Τι είπε για Λίβανο, Κούβα και Βατικανό (Videos)

05.05.2026 23:34
marco rubio

Η «επιθετική φάση» της σύγκρουσης με το Ιράν έχει τελειώσει, διαβεβαίωσε απόψε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανακοίνωσε επίσης ότι δέκα πολίτες ναυτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στον κρίσιμης σημασίας θαλάσσιο δίαυλο.

Ο Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέον περάσει σε αμυντική φάση, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης «Επική Οργή», όπως –σύμφωνα με τον ίδιο– γνωστοποίησε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο.

«Η επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει»

«Η επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος στο Κογκρέσο. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη φάση», είπε ο Ρούμπιο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα απαντούν μόνο εφόσον δεχθούν επίθεση.

«Απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία που επιχειρούν να διαπλεύσουν το Ορμούζ και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μάρκο Ρούμπιο ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις δυνάμεις τους στα Στενά του Ορμούζ, με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, όπως είπε, οι αμερικανικές δυνάμεις θα συνεχίσουν να βάζουν στο στόχαστρο μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πλοιάρια που θέτουν σε κίνδυνο τις δυνάμεις των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής έχουν καταστραφεί επτά ιρανικά ταχύπλοα.

«Τουλάχιστον 10 ναυτικοί πέθαναν»

«Είναι απομονωμένοι, λιμοκτονούν, είναι ευάλωτοι και ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 ναυτικοί πέθαναν, πολίτες ναυτικοί», δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις για το θέμα.

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι το Ιράν πρέπει να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποδεχθεί τους όρους των ΗΠΑ.

Πιέσεις προς το Ιράν και διπλωματικές προσπάθειες

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, «εργάζονται σκληρά» για τη διπλωματική επίλυση της κρίσης.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, η λύση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα πυρηνικά υλικά που εξακολουθεί να διαθέτει το Ιράν, θαμμένα «κάπου βαθιά».

«Ο πρόεδρος ήταν σαφής ότι στο πλαίσιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας δεν εντάσσεται μόνο ο εμπλουτισμός ουρανίου, αλλά και το τι συμβαίνει με το υλικό που είναι βαθιά θαμμένο κάπου και στο οποίο έχουν ακόμη πρόσβαση οι Ιρανοί, εάν κάποτε θελήσουν να το ξεθάψουν», συνέχισε.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα ήθελε ο ιρανικός λαός να έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης.

Η αναφορά στην Κίνα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Ο Ρούμπιο είπε ακόμη ότι ελπίζει η Κίνα να πείσει το Ιράν πως οι ενέργειές του στα Στενά του Ορμούζ οδηγούν στη διεθνή απομόνωσή του.

Αναφερόμενος στο προσχέδιο ψηφίσματος που προωθεί η Ουάσινγκτον στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ορμούζ, ο Αμερικανός υπουργός ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έκαναν ορισμένες «προσαρμογές», ώστε να αποφύγουν ενδεχόμενο βέτο από την Κίνα και τη Ρωσία.

Ρούμπιο για Λίβανο: Το βασικό πρόβλημα είναι η Χεζμπολάχ

Αναφερόμενος στον Λίβανο, ο Ρούμπιο εκτίμησε ότι είναι εφικτή μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ. Ωστόσο, όπως τόνισε, το βασικό εμπόδιο για την επίτευξή της είναι η Χεζμπολάχ.

«Το πρόβλημα με το Ισραήλ και τον Λίβανο δεν είναι το Ισραήλ ή ο Λίβανος, αλλά η Χεζμπολάχ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα κάνουν ό,τι μπορούν ώστε οι δύο πλευρές να συνεχίσουν τις συνομιλίες, με στόχο να υπάρξει πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας μόνιμης εκεχειρίας.

«Απαράδεκτο» το status quo στην Κούβα

Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε επίσης «απαράδεκτο» το ισχύον καθεστώς στην Κούβα, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα το αντιμετωπίσουν, αλλά «όχι σήμερα».

«Το μόνο χειρότερο από έναν κομμουνιστή είναι ένας ανίκανος κομμουνιστής. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που διοικούν την Κούβα», είπε.

Όπως είπε ο Αμερικανός υπουργός, οι γονείς του οποίου κατάγονται από την Κούβα, η Ουάσινγκτον θα ήθελε επίσης να προσφέρει μεγαλύτερη βοήθεια στο νησί, η οποία θα διανεμηθεί μέσω της Καθολικής Εκκλησίας.

Το ταξίδι στο Βατικανό και η αντιπαράθεση Τραμπ – πάπα Λέοντα ΙΔ΄

Για το ταξίδι του στο Βατικανό, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι είχε προγραμματιστεί πριν από την αντιπαράθεση του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σχολίασε ότι η Ουάσινγκτον και η Αγία Έδρα συμμερίζονται τις ίδιες ανησυχίες για τη θρησκευτική ελευθερία.

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να συζητήσουμε με το Βατικανό», ανέφερε ο Ρούμπιο, ο οποίος είναι πιστός Καθολικός.

Διαβάστε επίσης:

Ωμή παραδοχή του αρχηγού του IDF: Στη Δυτική Όχθη «σκοτώνουμε όπως δεν έχουμε σκοτώσει από το 1967»

Η Ιταλία απαντά στον ισχυρισμό Τραμπ ότι ο Πάπας «θέτει σε κίνδυνο πολλούς Καθολικούς» με τα σχόλιά του για τον πόλεμο στο Ιράν

«Σκέψου πριν αναδημοσιεύσεις»: Το διαδίκτυο γέμισε με deepfake φωτογραφίες της Μελόνι με εσώρουχα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dolofonia-kriti-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό στην Κρήτη: Το τροχαίο του ’23 στοίχειωνε τον 54χρονο – Η ενέδρα θανάτου στον 21χρονο, συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη (Photos/Videos)

hondius new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στα Κανάρια Νησιά θα καταπλεύσει τελικά το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα χανταϊού

arsenal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League, Άρσεναλ – Ατλέτικο 1-0: Στον τελικό έπειτα από 20 χρόνια οι «κανονιέρηδες»

hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη βρετανική ναυτιλιακή αρχή

marco rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Τέλος η επίθεση στο Ιράν, ώρα για διπλωματική λύση, στους 10 οι νεκροί ναυτικοί στο Ορμούζ» – Τι είπε για Λίβανο, Κούβα και Βατικανό (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

karximakis – siakantaris- karystianoy- kastanidis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το κρύο ζέστη των γκάλοπ, τα… χαμένα κείμενα του συνεδρίου, ο υβριστής  Σιακαντάρης, η «ορφανή» συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η ομάδα Καρυστιανού και ο Καστανίδης 

touristes italia pozitano – new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

violada tzortziotis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Από τις στάχτες στην πραγματικότητα: Το σενάριο Καραμολέγκου – Βιολάντα και οι πατέντες του Τζωρτζιώτη

Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 00:52
dolofonia-kriti-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό στην Κρήτη: Το τροχαίο του ’23 στοίχειωνε τον 54χρονο – Η ενέδρα θανάτου στον 21χρονο, συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη (Photos/Videos)

hondius new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στα Κανάρια Νησιά θα καταπλεύσει τελικά το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα χανταϊού

arsenal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League, Άρσεναλ – Ατλέτικο 1-0: Στον τελικό έπειτα από 20 χρόνια οι «κανονιέρηδες»

1 / 3