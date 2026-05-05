ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαζικά «ραβασάκια» της ΑΑΔΕ για επιστροφές επιδοτήσεων – «Στα κάγκελα» οι αγρότες

Σε αναστάτωση βρίσκονται εκ νέου οι αγρότες, με την ΑΑΔΕ να αποστέλλει μαζικά ειδοποιητήρια για επιστροφές χρημάτων από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που έλαβαν τα τελευταία τρία χρόνια, ζητώντας, μάλιστα, την καταβολή τους «άμεσα».

Ο Alpha μετέδωσε την περίπτωση ενός παραγωγού που είχε εισπράξει το 2023 συνολικά 8.468 ευρώ ως επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ποσό που είχε καταβληθεί σε δύο δόσεις. Τον επόμενο χρόνο πραγματοποιήθηκε ο σχετικός έλεγχος, ωστόσο χρειάστηκαν άλλα δύο έτη μέχρι να λάβει αυτές τις ημέρες το ειδοποιητήριο επιστροφής.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, το ποσό που τελικά αναγνωρίζεται ως δικαιούμενο ανέρχεται στα 7.599 ευρώ, με την ΑΑΔΕ να απαιτεί την επιστροφή 869 ευρώ, και μάλιστα άμεσα.

Ως αιτιολογία για την επιστροφή παρατίθενται τρεις λόγοι: «Διαπιστώθηκε μείωση της αξίας των δικαιωμάτων», «Εντοπίστηκαν αγροτεμάχια μη επιλέξιμα» και «Εντοπίστηκε έκταση μικρότερη από τη δηλωθείσα».

Από την πλευρά τους, οι αγρότες κάνουν λόγο για ασαφείς και γενικόλογες αιτιολογίες, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μετακυλίσει πάνω τους τα «σπασμένα» από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, εκφράζουν ερωτήματα τόσο για το γεγονός ότι οι διασταυρώσεις δεν έγιναν εξαρχής, όσο και για τη μεγάλη καθυστέρηση των τριών ετών μέχρι να ζητηθούν τα ποσά πίσω, και μάλιστα υπό πιεστικές προθεσμίες.

