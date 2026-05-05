ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 21:27
Φονικό στην Κρήτη: Με τέσσερις σφαίρες σκότωσε τον 20χρονο που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του – Βίντεο ντοκουμέντο  

Με τέσσερις σφαίρες σκότωσε τον 20χρονο που εμπλεκόταν στο τροχαίο, στο οποίο σκοτώθηκε ο 17χρονος γιος του, ο 54χρονος στην Κρήτη.

Τον αποτέλειωσε πυροβολώντας τον στο στήθος

Ο 54χρονος φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στον 20χρονο στην περιοχή της Αμμουδάρας. Μόλις τον εντόπισε, ξέσπασε καβγάς μεταξύ τους. 

Ο 54χρονος άρχισε να καταδιώκει τον νεαρό και να τον πυροβολεί. Εκείνος την προσπάθεια του να προφυλαχθεί μπήκε στον κήπο ξενοδοχείου.  Στη συνέχεια βγήκε ξανά στον δρόμο όπου τον αποτελείωσε ο 54χρονος, πυροβολώντας τον στο στήθος.

Σε βίντεο ντοκουμέντο ακούγεται ένας καταιγισμός πυροβολισμών. Ο 54χρονος παραδόθηκε στο ΑΤ Αμμουδάρας. 

Ο 17χρονος γιος του 54χρονου φέρεται να βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού στο ΙΧ το οποίο οδηγούσε ο 20χρονος.

Παραδόθηκε στις Αρχές ο 54χρονος

Ο 54χρονος δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει τον θάνατο του παιδιού του και ήθελε να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο νεαρός που θεωρούσε υπαίτιο.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

