Φονικό στην Κρήτη: Με τέσσερις σφαίρες σκότωσε τον 20χρονο που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του – Βίντεο ντοκουμέντο  

Με τέσσερις σφαίρες σκότωσε τον 20χρονο που εμπλεκόταν στο τροχαίο, στο οποίο σκοτώθηκε ο 17χρονος γιος του, ο 54χρονος στην Κρήτη.

Τον αποτέλειωσε πυροβολώντας τον στο στήθος

Ο 54χρονος φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στον 20χρονο στην περιοχή της Αμμουδάρας. Μόλις τον εντόπισε, ξέσπασε καβγάς μεταξύ τους.

Ο 54χρονος άρχισε να καταδιώκει τον νεαρό και να τον πυροβολεί. Εκείνος την προσπάθεια του να προφυλαχθεί μπήκε στον κήπο ξενοδοχείου. Στη συνέχεια βγήκε ξανά στον δρόμο όπου τον αποτελείωσε ο 54χρονος, πυροβολώντας τον στο στήθος.

Σε βίντεο ντοκουμέντο ακούγεται ένας καταιγισμός πυροβολισμών. Ο 54χρονος παραδόθηκε στο ΑΤ Αμμουδάρας.

Ο 17χρονος γιος του 54χρονου φέρεται να βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού στο ΙΧ το οποίο οδηγούσε ο 20χρονος.

Παραδόθηκε στις Αρχές ο 54χρονος

Ο 54χρονος δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει τον θάνατο του παιδιού του και ήθελε να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο νεαρός που θεωρούσε υπαίτιο.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Πατέρας εκτέλεσε 20χρονο οδηγό που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του (Photos/Video)

Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης Τζαβέλλα για τις υποκλοπές εξετάζει ο ΔΣΑ

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των «μαϊμού» λογιστών που εξαπατούσαν πολίτες – Πάνω από 1,2 εκατ. ευρώ η λεία τους