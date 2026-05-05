Φονικό στην Κρήτη: Με τέσσερις σφαίρες σκότωσε τον 20χρονο που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του – Βίντεο ντοκουμέντο  

Με τέσσερις σφαίρες σκότωσε τον 20χρονο που εμπλεκόταν στο τροχαίο, στο οποίο σκοτώθηκε ο 17χρονος γιος του, ο 54χρονος στην Κρήτη.
Ο 54χρονος φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στον 20χρονο στην περιοχή της Αμμουδάρας. Μόλις τον εντόπισε, ξέσπασε καβγάς μεταξύ τους.
Ο 54χρονος άρχισε να καταδιώκει τον νεαρό και να τον πυροβολεί. Εκείνος την προσπάθεια του να προφυλαχθεί μπήκε στον κήπο ξενοδοχείου. Στη συνέχεια βγήκε ξανά στον δρόμο όπου τον αποτελείωσε ο 54χρονος, πυροβολώντας τον στο στήθος.
Σε βίντεο ντοκουμέντο ακούγεται ένας καταιγισμός πυροβολισμών. Ο 54χρονος παραδόθηκε στο ΑΤ Αμμουδάρας.
Ο 17χρονος γιος του 54χρονου φέρεται να βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού στο ΙΧ το οποίο οδηγούσε ο 20χρονος.
Ο 54χρονος δεν μπόρεσε ποτέ να ξεπεράσει τον θάνατο του παιδιού του και ήθελε να τιμωρηθεί παραδειγματικά ο νεαρός που θεωρούσε υπαίτιο.
