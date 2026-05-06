Καιρός: Η ατμόσφαιρα «μαγειρεύει» την αφρικανική θερμή εισβολή και τα 30άρια είναι προ των πυλών!

Η άνοιξη επιβεβαιώνει τη φήμη της ως η «χρυσή εποχή» των μεγάλων ανατροπών, καθώς από τη σημαντικότερη ψυχρή εισβολή του αιώνα για τον Μήνα Μάιο, περνάμε σταδιακά σε μια εντυπωσιακή θερμή μεταφορά που θα κορυφωθεί τη νέα εβδομάδα.

Ζούμε μέσα σε λίγες μόλις μέρες μια τρομακτική θερμοκρασιακή αντίφαση: από τα μπουφάν περνάμε στα κοντομάνικα και από τα καλοριφέρ στα air condition. Το σκηνικό συμπληρώνει η σκόνη από την Αφρική που έρχεται να συνυπάρξει με τη γύρη της εποχής, καθώς οι νοτιάδες παίρνουν το πάνω χέρι.

Η σκόνη θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα από νωρίς την Τετάρτη και μέχρι το τέλος της ημέρας θα έχει απλωθεί σε όλη την ηπειρωτική χώρα, ενώ την Πέμπτη θα κάνει την εμφάνισή της και στην Ανατολική Ελλάδα, αν και θα περιοριστεί κυρίως σε υψηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας χωρίς να επιβαρύνει δραματικά την ποιότητα του αέρα στην επιφάνεια.

Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα με τον ήλιο να κυριαρχεί, ωστόσο στα δυτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ψιχάλες και κάπως περιορισμένη ορατότητα. Τις θερμές ώρες της ημέρας, στα ορεινά της χώρας αλλά και σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ίσως δούμε κάποια σκόρπια ψιλόβροχα, ενώ στο Αιγαίο θα επικρατεί ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ στα ηπειρωτικά, ενώ στα πελάγη θα επικρατήσουν νοτιάδες έως 5 μποφόρ, με εξαίρεση τα νότια τμήματα όπου θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί άνεμοι.

Η θερμοκρασία βρίσκεται σε σταθερή άνοδο, ξεπερνώντας τοπικά τα φυσιολογικά επίπεδα, φτάνοντας τους 25 με 27 βαθμούς σε Αττικοβοιωτία, Φθιώτιδα, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί από 21 έως 23 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι καλός και αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και τον υδράργυρο να αγγίζει τους 25-26 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και ανατολικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται επίσης αίθριος καιρός με νεφώσεις που θα πυκνώσουν από το απόγευμα και τη θερμοκρασία στους 24-25 βαθμούς και τους ανέμους να μην μας απασχολούν αρχικά και αργότερα να στρέφονται σε νοτιάδες εως 4 μποφόρ.

Αν και την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένεται μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, από το Σάββατο ο υδράργυρος παίρνει ξανά την ανηφόρα.

Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο προμηνύεται ιδανικό για τις πρώτες σοβαρές εξορμήσεις στις παραλίες, αφού την Κυριακή θα φτάσουμε τους 29 βαθμούς.

Τα πραγματικά δύσκολα –ή μάλλον τα πολύ ζεστά– ξεκινούν από τη Δευτέρα με τα πρώτα 30άρια, ενώ την Τρίτη θα δούμε 32 βαθμούς στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά.

Η κορύφωση αναμένεται την Τετάρτη, όπου ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 35 βαθμούς Κελσίου (υπό σκιά!) στην Αττικοβοιωτία, την κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα και τη νότια νησιωτική Ελλάδα. Προετοιμαστείτε ψυχολογικά και πρακτικά, καθώς την επόμενη εβδομάδα ίσως μιλάμε για το πιο θερμό τριήμερο μέσα στον Μάιο!

