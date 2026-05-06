Αναβρασμός στην ΚΟ της ΝΔ – 40 βουλευτές ετοιμάζουν πυρά στην αυριανή συνεδρίαση

Μέχρι χθες το βράδυ αυξάνονταν με ταχύτατους ρυθμούς ο αριθμός των βουλευτών που θέλουν να μιλήσουν την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ που θα γίνει αύριο. Οι πληροφορίες λένε ότι περισσότεροι από 40 στελέχη της ΚΟ έχουν δηλώσει την πρόθεση τους να τοποθετηθούν στην συνεδρίαση βάζοντας στο τραπέζι διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν την πλειοψηφία των βουλευτών.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι παρά το πολιτικό μασάζ το οποίο έγινε από τους συνεργάτες του πρωθυπουργού σε πολλούς βουλευτές οι οποίοι εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τα όσα συμβαίνουν στο κόμμα τους τα αποτελέσματα είναι πενιχρά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι πέντε βουλευτές που πρόσφατα συνυπέγραψαν την επιστολή –μανιφέστο κατά του επιτελικού κράτους Γιάννης Οικονόμου, Ανδρέας Κατσανιώτης, Αθανάσιος Ζεμπίλης, Γιάννης Παππάς και Φώτης Μπαραλιάκος, έχουν δηλώσει ότι θα πάρουν τον λόγο παρά το γεγονός ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να συναντηθεί με τον Ανδρέα Κατσανιώτη.

Πυρ ομαδόν στο επιτελικό κράτος

Ακόμα τέσσερις από τους 13 βουλευτές που η ΝΔ ενέκρινε την άρση της ασυλίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και ο Γιώργος Βλάχος, ο Μίλτος Χρυσομάλλης, ο Νότης Μηταράκης, αναμένεται να πάρουν τον λόγο ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η τοποθέτηση του Μάκη Βορίδη.

Τα θέματα στα οποία θα αναφερθούν στις ομιλίες τους οι βουλευτές έχουν να κάνουν με το επιτελικό κράτος, τον ρόλο των βουλευτών , την πρόταση που θέλει να καταθέσει ο πρωθυπουργός για τον διαχωρισμό βουλευτών και υπουργών, την συνταγματική αναθεώρηση.

Στο Μέγαρο Μαξίμου γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολα στην αυριανή συνεδρίαση. Προκειμένου μάλιστα να καμφθούν οι σοβαρές αντιδράσεις ο Γραμματέας της γαλάζιας ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη Θανάσης Νέζης και ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού Μιχάλης Μπεκίρης έκαναν επαφές με πολλά στελέχη της ΚΟ τα οποία έχουν απειλήσει ότι θα τα πουν έξω από τα δόντια.

Άνοιγμα Χαρακόπουλου

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος σε συνέντευξη του σημείωσε μάλιστα ότι «η ΝΔ είναι ένα δημοκρατικό, πλουραλιστικό, πολυσυλλεκτικό, μεγάλο κόμμα το οποίο όχι απλώς αντέχει τον εσωκομματικό διάλογο, τον επιδιώκει και βγαίνει πιο δυνατή από τον εσωκομματικό διάλογο. Στην τελευταία μας Κοινοβουλευτική Ομάδα, για παράδειγμα, στη σκιά των αγροτικών κινητοποιήσεων, είχε κατατεθεί η πρόταση από συναδέλφους για συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για τα αγροτικά, την οποία και υιοθέτησε ο πρωθυπουργός και πραγματικά επιτελεί και σημαντικό έργο, έστω χωρίς να υπάρχει από πλευράς δημοσιότητας εκείνη που θα έπρεπε. Σας έλεγα, λοιπόν, ότι είμαστε ένα μεγάλο κόμμα. Αντέχουμε, επιδιώκουμε τον διάλογο και βγαίνουμε πιο ισχυροί από αυτόν. Στο ίδιο πλαίσιο θα διεξαχθεί και η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας μεθαύριο. Οι βουλευτές της ΝΔ είναι οι καλύτεροι αγωγοί μηνυμάτων της κοινωνίας. Θα θέσουν τους προβληματισμούς, τις σκέψεις τους. Έχουμε ένα βασικό ζήτημα, μια μεγάλη ευκαιρία που θα αξιοποιήσουμε σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο που είναι η συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρωθυπουργός και εν συνεχεία ο εισηγητής της ΝΔ, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, θα παρουσιάσουν τις προτάσεις μας, επί των οποίων θέλουμε να συζητήσουμε με την Κοινοβουλευτική μας Ομάδα».

Το Μέγαρο Μαξίμου επιθυμεί στην αυριανή διαδικασία να εκτονωθείτε κλίμα καθώς το επόμενο Σαββατοκύριακο θα γίνει το 16ο τακτικό συνέδριο της ΝΔ. Το γεγονός μάλιστα ότι δεν θα παραστεί ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής κάνει τα πράγματα ακόμα πιο περίπλοκα.

Μάλιστα παρά το γεγονός ότι συναντήθηκε με την Ντόρα Μπακογιάννη και συζήτησε και το θέμα του συνεδρίου η αντίδραση του ήταν αρνητική καθώς έχει σοβαρές ενστάσεις για πολλά θέματα και δει και τον χειρισμό των εθνικών θεμάτων από το Μέγαρο Μαξίμου.

