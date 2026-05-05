Χαρδαλιάς: Αναβαθμίζουμε την πύλη εισόδου της Ελευσίνας με σεβασμό στην ιστορία και με το βλέμμα στο μέλλον

Η ριζική ανάπλαση του βασικού οδικού άξονα πρόσβασης στην Ελευσίνα -από το κέντρο της Αθήνας- δρόμο με ιδιαίτερη ιστορική και λειτουργική βαρύτητα, καθώς σε μεγάλο βαθμό ακολουθεί τη διαδρομή της αρχαίας Ιεράς Οδού, δρομολογείται με τη προγραμματική σύμβαση, την οποία συνυπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με τον δήμαρχο Ελευσίνας Γιώργο Γεωργόπουλο και εκπροσώπους του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.».
Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.140.000 ευρώ, θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αναβάθμιση κρίσιμων αστικών υποδομών στη Δυτική Αττική, ενώ θα επιλύσει χρόνια προβλήματα κινητικότητας και οδικής ασφάλειας.
Η παρέμβαση εκτείνεται από την Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, σε μήκος περίπου 850 μέτρων και στο μέσον της βρίσκεται ένα εμβληματικό τοπόσημο, το αρχαιολογικό μνημείο της Ρωμαϊκής Γέφυρας, το οποίο με την ανάπλαση θα αναδειχθεί και θα ενσωματωθεί στο σύγχρονο δημόσιο χώρο.
Στο πλαίσιο των εργασιών προβλέπονται:
Όπως τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς: «Η ανατολική είσοδος της Ελευσίνας αποτελεί έναν χώρο με πολλαπλά επίπεδα σημασίας· λειτουργικής, ιστορικής και συμβολικής. Είναι το πρώτο σημείο επαφής της πόλης με τον επισκέπτη, αλλά και ένας άξονας που κουβαλά τη μνήμη της αρχαίας Ιεράς Οδού και τη διαχρονική ταυτότητα της περιοχής. Με το έργο που δρομολογούμε σήμερα, προχωράμε σε μια συνολική αναβάθμιση που επαναπροσδιορίζει τον δημόσιο χώρο με όρους σύγχρονους, λειτουργικούς και βιώσιμους.
Επενδύουμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι προτεραιότητά μας είναι τα έργα με άμεσο και μετρήσιμο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Δημιουργούμε ένα ασφαλές, προσβάσιμο και φιλικό περιβάλλον για όλους – για πεζούς, άτομα με αναπηρία, οδηγούς, επισκέπτες. Παράλληλα, ενσωματώνουμε σύγχρονες περιβαλλοντικές και τεχνικές προδιαγραφές, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε όμως και στην ανάδειξη της Ρωμαϊκής Γέφυρας, ενός μνημείου με ξεχωριστή ιστορική αξία, το οποίο θα αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή μετά το πέρας των παρεμβάσεων. Προχωράμε με ταχύτητα, μεθοδικότητα και διαφάνεια, ώστε το έργο να υλοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.
Η Αττική αλλάζει με παρεμβάσεις ουσίας. Με έργα που σέβονται την ιστορία, αναβαθμίζουν το παρόν και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα πιο βιώσιμο και ανθρώπινο μέλλον για όλους».
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ελευσίνας Γιώργος Γεωργόπουλος χαρακτήρισε την υπογραφή της σύμβασης ως «ουσιαστικό βήμα αναβάθμισης της πόλης». Ευχαρίστησε τον Νίκο Χαρδαλιά για την στήριξη και τη χρηματοδότηση του έργου «κομβικής σημασίας», καθώς όπως είπε «η παρέμβαση επαναπροσδιορίζει μια βασική πύλη της πόλης, αναδεικνύοντας παράλληλα τόσο την ιστορική διαδρομή της Ιεράς Οδoύ, όσο και το μνημείο της Ρωμαϊκής Γέφυρας Ελευσίνας. Με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα, την προσβασιμότητα και την ασφάλεια, προχωράμε σε μια Ελευσίνα πιο λειτουργική και πιο ανθρώπινη».
