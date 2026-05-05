Συνεδριάζει την Τετάρτη το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τη νέα του σύνθεση

Την Τετάρτη 6 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Να σημειωθεί ότι στο πολιτικό συμβούλιο εξελέγησαν κατά σειρά οι εξής:

Κώστας Τσουκαλάς,

Μιλένα Αποστολάκη

Μανώλης Χριστοδουλάκης

Παύλος Γερουλάνος

Ανδρέας Σπυρόπουλος

Μιχάλης Κατρίνης

Άννα Διαμαντοπούλου

Όλγα Μαρκογιαννάκη

Παύλος Χρηστίδης

Θανάσης Γλαβίνας

Χάρης Δούκας

Κώστας Σκανδαλίδης

Νίκος Μήλης

Λευτέρης Καρχιμάκης

Κώστας Παπαδημητρίου

Μιχάλης Αεράκης

Μαρία Δαφέρμου

Μάρα Κουκουδάκη

Κατερίνα Σολωμού

Έφη Χαλάτση

Φίλιππος Σαχινίδης

Τόνια Αντωνίου

Μιχάλης Τζελέπης

Ex officio συμμετέχει στο πολιτικό συμβούλιο ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ενώ περιλαμβάνονται (με δικαίωμα λόγου μόνο) οι εκπρόσωποι των κινήσεων, Θεόδωρος Μαργαρίτης και Απόστολος Πόντας, ο γενικός διευθυντής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Σαλιαγιάννης, ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Γιάννης Κουτσούκος, ο γραμματέας Οργανωτικού, Ηρακλής Δρούλιας, και ο αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, Γιώργος Τσούμας.

Ο Ανδρουλάκης απαντά στον Καστανίδη: Έχει κίνητρα προσωπικά και ιδιοτελή, περιφέρεται ψευδόμενος












