Η διπλή γραμμή της ΝΔ: Ψήφισαν «Ναι» στους εμβολιασμούς ζώων στην Ευρώπη, αλλά στην Ελλάδα το κρύβουν

Στις Βρυξέλλες δεν υπάρχει χώρος για διγλωσσία. Υπάρχει ψήφος. Και η ψήφος καταγράφεται.

Γι’ αυτό και η πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέλλον της ευρωπαϊκής κτηνοτροφίας – με εισηγητή τον Ιταλό ευρωβουλευτή της ομάδας των Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, Carlo Fidanza – έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Όχι μόνο για το περιεχόμενό της. Αλλά για το τι αποκαλύπτει.

Η έκθεση, που υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια, δεν είναι μια τεχνική παρέμβαση. Είναι πολιτική κατεύθυνση: η Ευρώπη αποφασίζει να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις ζωονόσους. Από τη λογική της καταστροφής – δηλαδή τη μαζική θανάτωση ζώων – περνά στη λογική της πρόληψης. Και στο κέντρο αυτής της αλλαγής βρίσκεται ο εμβολιασμός.

Όχι ως «εργαλείο ανάγκης», αλλά ως βασικός πυλώνας πολιτικής. Η έκθεση Fidanza πηγαίνει πολύ πιο πέρα από μια γενική αναφορά. Προτείνει συγκεκριμένα:

ενίσχυση του προληπτικού εμβολιασμού, όπου είναι επιστημονικά εφικτός,

δημιουργία ευρωπαϊκών στρατηγικών αποθεμάτων εμβολίων,

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως τα εμβόλια DIVA που επιτρέπουν να ξεχωρίζεις τα μολυσμένα από τα εμβολιασμένα ζώα,

δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων εμβολιασμών,

μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης και κοινής προμήθειας υγειονομικών εργαλείων,

περισσότερη χρηματοδότηση για βιοασφάλεια, πρόληψη και στήριξη των κτηνοτρόφων.

η μαζική θανάτωση ζώων πρέπει να αποφεύγεται

Με απλά λόγια: μια Ευρώπη που δεν περιμένει την κρίση για να αντιδράσει, αλλά επενδύει στο να μην υπάρξει. Και αυτό δεν είναι μια θεωρητική κατεύθυνση. Είναι η απάντηση σε μια πραγματικότητα που ήδη πληρώσαμε ακριβά στην Ελλάδα. Στη Θεσσαλία, η ευλογιά των αιγοπροβάτων οδήγησε σε μαζικές θανατώσεις ζώων, αφήνοντας πίσω οικονομική ασφυξία και ανθρώπους σε απόγνωση. Στη Λέσβο, ο αφθώδης πυρετός εξαπλώθηκε με ανησυχητικό ρυθμό, με καθυστερήσεις στη διαχείριση και σοβαρά κενά ετοιμότητας, οδηγώντας ξανά σε απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή ακριβώς στο σημείο που η ίδια η Ευρώπη λέει πλέον ότι πρέπει να αποφεύγεται: να φτάνουμε στη μαζική θανάτωση επειδή δεν λειτούργησε έγκαιρα η πρόληψη.

Γι’ αυτό και η νέα ευρωπαϊκή γραμμή είναι πολιτική δημόσιας υγείας, οικονομικής σταθερότητας και διατροφικής ασφάλειας. Γιατί – όπως επισημαίνεται και στο ισχύον ευρωπαϊκό πλαίσιο – οι ζωονόσοι μπορούν να έχουν καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο για την παραγωγή, αλλά και για τη δημόσια υγεία και την οικονομία συνολικά.Μέχρι εδώ, όλα καθαρά.Το πολιτικό ζήτημα ξεκινά από το ποιοι ψήφισαν αυτή την έκθεση. Την ψήφισαν σχεδόν όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Και της Νέας Δημοκρατίας.

Δηλαδή, οι ευρωβουλευτές του κυβερνώντος κόμματος στήριξαν χωρίς επιφυλάξεις μια στρατηγική που λέει ξεκάθαρα: ο εμβολιασμός είναι βασικό εργαλείο διαχείρισης κρίσεων. Άλλο στην Ευρώπη, άλλο στην Ελλάδα Στην Ελλάδα, η ίδια Κυβέρνηση αποφεύγει να το πει τόσο καθαρά. Δεν βλέπουμε την ίδια ένταση, την ίδια πολιτική υπεράσπιση, την ίδια καθαρότητα. Αντίθετα, βλέπουμε επιφυλάξεις, καθυστερήσεις, «ίσες αποστάσεις». Μια στάση που δείχνει να ζυγίζει περισσότερο το πολιτικό κόστος παρά την επιστημονική κατεύθυνση. Και έτσι αποκαλύπτεται η αντίφαση: Γιατί δεν μιλάμε για διαφορετικές απόψεις μέσα σε ένα κόμμα. Μιλάμε για την ίδια πολιτική δύναμη που: στις Βρυξέλλες ψηφίζει υπέρ του εμβολιασμού ως στρατηγική επιλογή, στην Ελλάδα αποφεύγει να το υπερασπιστεί.

Δύο γραμμές. Μία ευρωπαϊκή και μία εσωτερικής κατανάλωσης. Και το ερώτημα είναι απλό, σχεδόν αυτονόητο: ποια από τις δύο είναι η πραγματική; Γιατί η Ευρώπη έχει ήδη πάρει απόφαση. Οι ζωονόσοι δεν είναι τοπικό πρόβλημα. Αν ξεφύγουν σε μία χώρα, επηρεάζουν όλες. Γι’ αυτό απαιτείται κοινή στρατηγική, συντονισμός και πρόληψη. Η πρόληψη, πλέον, έχει όνομα: εμβολιασμός.

Το να ψηφίζεις υπέρ αυτής της γραμμής και να την «μαλακώνεις» όμως στο εσωτερικό, είναι πολιτική ασυνέπεια. Και αυτή η ασυνέπεια δεν περνά απαρατήρητη. Γιατί οι κρίσεις δεν αντιμετωπίζονται με δύο αφηγήσεις. Ούτε με διαφορετική γλώσσα ανάλογα με το ακροατήριο. Στο τέλος της ημέρας, η πολιτική κρίνεται από ένα απλό πράγμα: αν αυτό που ψηφίζεις… τολμάς και να το πεις. Και εδώ, η Κυβέρνηση φαίνεται να δυσκολεύεται.

