Γιατί η κυβέρνηση απέρριψε την προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή – Τα νεύρα των βουλευτών και το συνέδριο της ΝΔ

Κάτω από την πίεση της συνεδρίασης της ΚΟ της ΝΔ καθώς οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος εμφανίζονται να βρίσκονται στα «κάγκελα», το Μέγαρο Μαξίμου απέρριψε τις προτάσεις που κατέθεσε η αντιπολίτευση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, για την εμπλοκή τους στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι εντυπώσεις που δημιούργησε αυτή η απόφαση είναι πολλές καθώς στην αντιπολίτευση αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν για τους βουλευτές να ζητείται η άρση ασυλία για το ίδιο σκάνδαλο και όταν υπάρχει θέμα υπουργών η κυβέρνηση να απορρίπτει κάθε έλεγχο.

Τα στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου ισχυρίζονται ότι το κατηγορητήριο που έχει κατατεθεί για να ελεγχθούν οι δύο υπουργοί είναι αδύναμο και άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος για περαιτέρω εξέταση του θέματος.

Με λίγα λόγια το κυβερνητικό επιτελείο χωρίς να υπάρξει καν η οποιαδήποτε συζήτηση αποφάσισε ότι δεν προκύπτουν ενοχοποιητικά στοιχεία για τους δύο υπουργούς, ούτε καν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής της πρώην ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Ατέλειωτο δικαστήριο»

Στην άποψη αυτή αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ο οποίος τόνισε ότι «από την επισκόπηση που έχει κάνει η κυβερνητική πλειοψηφία δεν προέκυψαν στοιχεία τα οποία να μας οδηγούν στο να δεχθούμε ένα εκ των αιτημάτων είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε το κοινό αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, δεν υπάρχουν στοιχεία τα οποία να οδηγούν σε προκαταρκτική εξέταση, άρα θα είναι αρνητική η απάντηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, δεν θα γίνουν δεκτά τα αιτήματα αυτά.

Δεν βασίζονται σε στοιχεία, ούτε καν σε ενδείξεις και μάλιστα έχει ενδιαφέρον αν διαβάσετε τις προτάσεις των κομμάτων, ότι με έμμεσο τρόπο, μάλιστα συγκεκριμένα η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς λέει ότι «για τη διενέργεια προκαταρκτικής δεν απαιτείται η ύπαρξη αποδείξεων ή αποχρώσεων ισχυρών ενδείξεων ενοχής, αλλά μόνη αναφορά πραγματικών περιστατικών που είναι άξια δικαστικής διερεύνησης». Μην κοροϊδευόμαστε. Αν διαβάσετε τα κείμενα των κομμάτων του ΠΑΣΟΚ και των άλλων δύο κομμάτων, φαίνεται ξεκάθαρα άλλη μια προσπάθεια χρήσης μιας υπόθεσης για να χτίσουν ατζέντα πάνω, αυτή τη φορά, σε μία ακόμα προκαταρκτική εξέταση χωρίς στοιχεία”. Και κατηγόρησε τα κόμματα ότι θέλουν «να μετατρέψουν τη χώρα και την πολιτική ζωή του τόπου σε ένα ατελείωτο, απέραντο δικαστήριο, σε μια ατελείωτη συζήτηση επί ποινικών ζητημάτων, χωρίς πραγματικά στοιχεία, χωρίς δεδομένα, με πολύ βαριές εκφράσεις, υπερβολικές, εκτός της λογικής των πραγματικών δεδομένων της δικογραφίας».

Όχι νέες… περιπέτειες

Άλλα γαλάζια στελέχη ωστόσο υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση δεν θέλει την συγκεκριμένη στιγμή και ενόψει της συνεδρίασης της ΚΟ να πυροδοτήσει ακόμα περισσότερο το κλίμα, συναινώντας στην παραπομπή των δύο υπουργών.

Με δεδομένο μάλιστα ότι οι περισσότεροι βουλευτές εμφανίζονται ιδιαίτερα εκνευρισμένοι καθώς το Μέγαρο Μαξίμου αποφάσισε προ ημερών την άρση της ασυλίας 11 μελών της γαλάζιας ΚΟ, οι συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη θεώρησαν ότι το καλύτερο θα ήταν να μην μπουν σε νέες περιπέτειες.

Την στιγμή μάλιστα που το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίζεται να αναζητά τον τρόπο που θα εκτονωθεί η κατάσταση με τους βουλευτές μία ενδεχόμενη συναίνεση στο αίτημα για προανακριτική επιτροπή προφανώς θα πυροδοτούσε ακόμα περισσότερο το κλίμα.

Καταλύτης και το συνέδριο

Και αυτό γιατί στο Μέγαρο Μαξίμου δεν ξεχνούν ότι σε λίγες μέρες είναι και το συνέδριο του κόμματος. Αν μέχρι τότε το κλιμα δεν έχει εκτονωθεί τότε τα πράγματα θα είναι άσχημα για τον πρωθυπουργό.

Στο πλαίσιο αυτό o πρωθυπουργός χθες είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον βουλευτή Αχαΐας Ανδρέα Κατσανιώτη, ο οποίος, μαζί με άλλους τέσσερις συναδέλφους του, υπέγραψε το άρθρο-παρέμβαση που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ.

Στην συνάντηση ειπώθηκε μεταξύ άλλων ότι οι διαφωνίες που εκφράζουν οι βουλευτές έχουν σκοπό να λειτουργήσουν θετικά προς την παράταξη, για τη βελτίωση της κυβέρνησης, και όχι να τη ρίξουν.

Από την άλλη ωστόσο, το όχι της κυβέρνησης στην προανακριτική ενισχύει την καχυποψία που υπάρχει στους πολίτες και η οποία εκφράστηκε στη δημοσκόπηση της δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action24.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα στοιχεία της δημοσκόπησης, το 42.8% δηλώνει ότι πρόκειται για μία ακόμα εικόνα του ρουσφετιού που υπάρχει διαχρονικά, επί όλων των Κυβερνήσεων και το 42.2% ότι επί της σημερινής Κυβέρνησης αυξήθηκε το ρουσφέτι.

Το 43% θεωρεί για το ίδιο θέμα ότι ο Πρωθυπουργός έδειξε σωστά και άμεσα αντανακλαστικά για την άρση της ασυλίας των Βουλευτών και την παραίτηση των Υπουργών. Το 50.5% έχει αντίθετη άποψη.

Το 47.7% πιστεύει ότι είναι σωστό μέτρο η καθιέρωση ασυμβίβαστου Υπουργού και ιδιότητας Βουλευτού, με το 35.8% να έχει αντίθετη άποψη.

