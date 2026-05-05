search
ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 00:51
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.05.2026 23:57

Champions League, Άρσεναλ – Ατλέτικο 1-0: Στον τελικό έπειτα από 20 χρόνια οι «κανονιέρηδες»

05.05.2026 23:57
arsenal

Στον δεύτερο τελικό Champions League της Ιστορίας της και πρώτο μετά τη σεζόν 2005/2006 θα είναι παρούσα η Άρσεναλ. Οι Λονδρέζοι του Μίκελ Αρτέτα επικράτησαν με 1-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο «’Εμιρειτς» στη ρεβάνς του 1-1 του «Μετροπολιτάνο» και στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη θα διεκδικήσουν το πρώτο βαρύτιμο τρόπαια στα χρονικά του κλαμπ. Απέναντί τους θα βρεθεί ο νικητής του έτερου ζευγαριού των ημιτελικών, Μπάγερν-Παρί Σεν Ζερμέν (6/5, 22:00).

Το γκολ του Μπουκάγιο Σάκα στο 44′ του πρώτου μέρους με κοντινό σουτ μετά την προσωρινή απόκρουση του Όμπλακ στο βολέ του Τροσάρ αποδείχθηκε αρκετό για τους πρωτοπόρους της Premier League να πετύχουν το στόχο τους και να «πετάξουν» εκτός τους «ροχιμπλάνκος», που πάλεψαν με όλες τις δυνάμεις τους αλλά δεν μπόρεσαν να σκοράρουν στις ελάχιστες φάσεις που είχαν, με κορυφαία του Σόρλοτ στο 85′.

Παράλληλα, η ομάδα του Αρτέτα, διατήρησε το αήττητο που έχει από την έναρξη της διοργάνωσης με 11 νίκες και 3 ισοπαλίες, ενώ πιστοποίησε τη δυναμική της και στην άμυνα, όπου έμεινε για 9η φορά ανέπαφη η εστία της έχοντας δεχθεί μόλις 6 γκολ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς της ημιτελικής φάσης του Champions League:

Άρσεναλ (Αγγλία) – Ατλέτικο Μ. (Ισπανία) 1-0 (44′ Σάκα)
Α’αγώνας 1-1: Προκρίθηκε η με συνολικό σκορ

Μπάγερν (Γερμανία)-Παρί ΣΖ (Γαλλία) 6/5, 22:00
Α’αγώνας 4-5

Διαβάστε επίσης:

Ρεάλ Μαδρίτης: Ξέφυγε η κατάσταση στα αποδυτήρια – Ο Ρούντιγκερ χαστούκισε τον Καρέρας και ο Εμπαπέ σε… ταξιδάκι αναψυχής

Θρήνος για το παγκόσμιο μπάσκετ: Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ

Ο απίστευτος αθλητής που έκανε 12.412 έλξεις σε μονόζυγο σε 24 ώρες – Πάει για ρεκόρ Γκίνες (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dolofonia-kriti-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό στην Κρήτη: Το τροχαίο του ’23 στοίχειωνε τον 54χρονο – Η ενέδρα θανάτου στον 21χρονο, συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη (Photos/Videos)

hondius new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στα Κανάρια Νησιά θα καταπλεύσει τελικά το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα χανταϊού

arsenal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League, Άρσεναλ – Ατλέτικο 1-0: Στον τελικό έπειτα από 20 χρόνια οι «κανονιέρηδες»

hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη βρετανική ναυτιλιακή αρχή

marco rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Τέλος η επίθεση στο Ιράν, ώρα για διπλωματική λύση, στους 10 οι νεκροί ναυτικοί στο Ορμούζ» – Τι είπε για Λίβανο, Κούβα και Βατικανό (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

karximakis – siakantaris- karystianoy- kastanidis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το κρύο ζέστη των γκάλοπ, τα… χαμένα κείμενα του συνεδρίου, ο υβριστής  Σιακαντάρης, η «ορφανή» συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η ομάδα Καρυστιανού και ο Καστανίδης 

touristes italia pozitano – new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

violada tzortziotis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Από τις στάχτες στην πραγματικότητα: Το σενάριο Καραμολέγκου – Βιολάντα και οι πατέντες του Τζωρτζιώτη

Sia-Kosioni
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τελευταίο δελτίο την Παρασκευή με τη Σία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 06.05.2026 00:47
dolofonia-kriti-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Φονικό στην Κρήτη: Το τροχαίο του ’23 στοίχειωνε τον 54χρονο – Η ενέδρα θανάτου στον 21χρονο, συνελήφθη και η σύζυγος του δράστη (Photos/Videos)

hondius new
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Στα Κανάρια Νησιά θα καταπλεύσει τελικά το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα χανταϊού

arsenal
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League, Άρσεναλ – Ατλέτικο 1-0: Στον τελικό έπειτα από 20 χρόνια οι «κανονιέρηδες»

1 / 3