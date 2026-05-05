ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 21:28
Ρεάλ Μαδρίτης: Ξέφυγε η κατάσταση στα αποδυτήρια – Ο Ρούντιγκερ χαστούκισε τον Καρέρας και ο Εμπαπέ σε… ταξιδάκι αναψυχής

Η κατάσταση στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται ότι έχει…ξεφύγει. Σύμφωνα με τον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό Onda Cero, ο 33χρονος Γερμανός αμυντικός Αντόνιο Ρούντιγκερ χαστούκισε τον 23χρονο ακραίο Ισπανό αμυντικό Άλβαρο Καρέρας στο πρόσωπο στα αποδυτήρια, μετά από μία προπόνηση, μεταξύ των αγώνων με την Αλαβές και την Μπέτις, πριν από δύο εβδομάδες, λίγο μετά τον αποκλεισμό από την Μπάγερν Μονάχου στο Champions League.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό, ξεκίνησε με έναν καβγά μεταξύ των παικτών, που δεν ήταν ο πρώτος. 

Η ιστοσελίδα The Athletic επιβεβαίωσε το περιστατικό μεταξύ του Ρούντιγκερ και ενός παίκτη της ομάδας, αλλά χωρίς να κατονομάσει τον παίκτη, ενώ πρόσθεσε ότι ο αμυντικός ζήτησε συγγνώμη και κάλεσε τον συμπαίκτη του στο σπίτι του.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει επίσης ένα θέμα με τον  Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος, σύμφωνα με την εφημερίδα Marca, απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τους συμπαίκτες του.
 Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας παίκτης εθεάθη να δειπνεί με την Ισπανίδα ηθοποιό Έστερ Εξπόσιτο στην Ιταλία, ενώ ανάρρωνε από τραυματισμό στο αριστερό πόδι και η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδιζε εκτός έδρας με 2-0 την Εσπανιόλ για τη La Liga. 

Φονικό στην Κρήτη: Με τέσσερις σφαίρες σκότωσε τον 20χρονο που θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του – Βίντεο ντοκουμέντο  

Πενσυλβάνια: Μήνυση στην Character.AI για chatbot που υποδυόταν τον γιατρό

Eurovision 2026: Συναγερμός στην αστυνομία της Βιέννης για τις διαδηλώσεις κατά της συμμετοχής του Ισραήλ

CENTCOM: Το Project Freedom «μόλις ξεκίνησε» – «Μόνο μέσω διαδρομών που εγκρίνουμε θα διέρχονται τα πλοία» λέει το Ιράν

Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη: Πέθανε η αδελφή του, Πολυάννα

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

Το κρύο ζέστη των γκάλοπ, τα… χαμένα κείμενα του συνεδρίου, ο υβριστής Σιακαντάρης, η «ορφανή» συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η ομάδα Καρυστιανού και ο Καστανίδης 

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

Από τις στάχτες στην πραγματικότητα: Το σενάριο Καραμολέγκου – Βιολάντα και οι πατέντες του Τζωρτζιώτη

Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία - Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

