Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και έκανε το 2-0 επί της Μονακό στο ΣΕΦ και απόψε στο Πριγκιπάτο θέλει να «σκουπίσει» τη σειρά και να προκριθεί για πέμπτη διαδοχική χρονιά στο φάιναλ φορ της Euroleague στην Αθήνα.

Στη «Salle Gaston Medecin» του Μόντε Κάρλο, ο Ολυμπιακός παίρνει θέση στο τζάμπολ απέναντι στη Μονακό στις 20:45 (Novasports Prime) με στόχο… να τελειώσει τη δουλειά, όπως δήλωσε και ο τεχνικός του, Γιώργος Μπαρτζώκας, στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σε περίπτωση που ο Μάικ Τζέιμς και η παρέα του μειώσουν τη σειρά σε 2-1, τότε το Game 4 έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (7/5, 20:30), στην έδρα της Μονακό.

H ομάδα του Πειραιά διεκδικεί την πρόκριση στο 15ο φάιναλ φορ της ιστορίας της αλλά και για 11η φορά τα τελευταία 18 χρόνια, επί αδελφών Αγγελόπουλων (από το 2009 στο Βερολίνο) για να διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό, πρώτο μετά το 2013 στο Λονδίνο.

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 91-70 και 94-64 τους Μονεγάσκους στο 1ο και το 2ο παιχνίδι των πλέι οφ αντίστοιχα.

Στο 3ο ματς, όπως συνέβη και στο 2ο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει στον Τάισον Ουόρντ (ενοχλήσεις στη μέση). Αυτή είναι η μοναδική απουσία για τους Πειραιώτες.

Στον αντίποδα, η Μονακό πο ούτως ή άλλως είχε δέκα παίκτες, ο Μανού Μαρκοϊσβίλι υπολογίζει μόνο σε οκτώ παίκτες, δηλαδή στους Τζέιμς, Οκόμπο, Στραζέλ, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Μπλόσομγκεϊμ και Χέιζ.

Εκτός είναι οι Ντάνιελ Τάις, Άλφα Ντιαλό και Νίκολα Μίροτιτς. Τον αγώνα θα διευθύνουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Τόμισλαβ Χόρντοφ (Κροατία) και Τζόρντι Αλιάγκα (Ισπανία).

