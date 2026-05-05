search
ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 13:54
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.05.2026 11:56

Euroleague: Για το «sweep» και την πρόκριση στο φάιναλ φορ ο Ολυμπιακός απόψε στο Πριγκιπάτο

05.05.2026 11:56
olympiakos_monaco_new

Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και έκανε το 2-0 επί της Μονακό στο ΣΕΦ και απόψε στο Πριγκιπάτο θέλει να «σκουπίσει» τη σειρά και να προκριθεί για πέμπτη διαδοχική χρονιά στο φάιναλ φορ της Euroleague στην Αθήνα.

Στη «Salle Gaston Medecin» του Μόντε Κάρλο, ο Ολυμπιακός παίρνει θέση στο τζάμπολ απέναντι στη Μονακό στις 20:45 (Novasports Prime) με στόχο… να τελειώσει τη δουλειά, όπως δήλωσε και ο τεχνικός του, Γιώργος Μπαρτζώκας, στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σε περίπτωση που ο Μάικ Τζέιμς και η παρέα του μειώσουν τη σειρά σε 2-1, τότε το Game 4 έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (7/5, 20:30), στην έδρα της Μονακό.

H ομάδα του Πειραιά διεκδικεί την πρόκριση στο 15ο φάιναλ φορ της ιστορίας της αλλά και για 11η φορά τα τελευταία 18 χρόνια, επί αδελφών Αγγελόπουλων (από το 2009 στο Βερολίνο) για να διεκδικήσει το 4ο ευρωπαϊκό, πρώτο μετά το 2013 στο Λονδίνο.

Ο Ολυμπιακός νίκησε με 91-70 και 94-64 τους Μονεγάσκους στο 1ο και το 2ο παιχνίδι των πλέι οφ αντίστοιχα.

Στο 3ο ματς, όπως συνέβη και στο 2ο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει στον Τάισον Ουόρντ (ενοχλήσεις στη μέση). Αυτή είναι η μοναδική απουσία για τους Πειραιώτες.

Στον αντίποδα, η Μονακό πο ούτως ή άλλως είχε δέκα παίκτες, ο Μανού Μαρκοϊσβίλι υπολογίζει μόνο σε οκτώ παίκτες, δηλαδή στους Τζέιμς, Οκόμπο, Στραζέλ, Τάρπεϊ, Μπεγκαρίν, Νέντοβιτς, Μπλόσομγκεϊμ και Χέιζ.

Εκτός είναι οι Ντάνιελ Τάις, Άλφα Ντιαλό και Νίκολα Μίροτιτς. Τον αγώνα θα διευθύνουν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Τόμισλαβ Χόρντοφ (Κροατία) και Τζόρντι Αλιάγκα (Ισπανία).

Διαβάστε επίσης:

Το συγκινητικό «αντίο» του Ακίλε Πολονάρα στο μπάσκετ – «Θέλω να με θυμάστε όπως ήμουν»

Volley League ανδρών: Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο τάι-μπρέικ και… 2-1

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 0-0: Πολλές ευκαιρίες, κανείς νικητής, αλλά στο… +6 η Ένωση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
hondius_0505_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Hondius: Το ενδεχόμενο μετάδοσης του χανταϊού «από άνθρωπο σε άνθρωπο» υποπτεύεται ο ΠΟΥ – Επτά τα κρούσματα

KC-135 Stratotanker
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Χάθηκε από τα ραντάρ αμερικανικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού

papadopoulos new
ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Επιμένω, Θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό – Το ηφαίστειο στη Σαντορίνη θα ξυπνήσει»

texnopoli
ADVERTORIAL

Πρόγραμμα Μαΐου – Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Ανδρουλάκης και Χατζηδάκης επικοινώνησαν 20 φορές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karximakis – siakantaris- karystianoy- kastanidis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Το κρύο ζέστη των γκάλοπ, τα… χαμένα κείμενα του συνεδρίου, ο υβριστής  Σιακαντάρης, η «ορφανή» συναίνεση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η ομάδα Καρυστιανού και ο Καστανίδης 

touristes italia pozitano – new
ΚΟΣΜΟΣ

«Έφραξαν» από τουρίστες τα σοκάκια στο Ποζιτάνο – Ασφυξία στους κατοίκους, δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους

violada tzortziotis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Από τις στάχτες στην πραγματικότητα: Το σενάριο Καραμολέγκου – Βιολάντα και οι πατέντες του Τζωρτζιώτη

tsafos_0405_1920-1080_new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά κατά Τσάφου: «Μας οδηγείτε στη χρεωκοπία - Χαμένοι οι καταναλωτές, υπερκέρδη για προμηθευτές»

baros tzoymerka- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τζουμέρκα: Προσβάσιμος και πάλι ο Μπάρος, ο υψηλότερος ασφαλτοστρωμένος δρόμος της Ελλάδας στα 1.904 μέτρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 05.05.2026 13:53
hondius_0505_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Hondius: Το ενδεχόμενο μετάδοσης του χανταϊού «από άνθρωπο σε άνθρωπο» υποπτεύεται ο ΠΟΥ – Επτά τα κρούσματα

KC-135 Stratotanker
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Χάθηκε από τα ραντάρ αμερικανικό αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού

papadopoulos new
ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Επιμένω, Θα γίνει μεγάλος σεισμός στον Κορινθιακό – Το ηφαίστειο στη Σαντορίνη θα ξυπνήσει»

1 / 3