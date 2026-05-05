Ύμνοι Καμμένου για Γκιλφόιλ: Είμαστε τυχεροί που την έχουμε (Video)

Το εγκώμιο της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έπλεξε ο πρώην υπουργός, Πάνος Καμμένος.

«Θεωρώ ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά για την πατρίδα μας. Είμαστε τυχεροί που την έχουμε πρέσβη. Αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα, παίζοντας έναν σημαντικό ρόλο δίπλα από τις ΗΠΑ, ακολουθεί μια πορεία για το μέλλον που θα είναι πολύ διαφορετική απ’ ότι ξέραμε μέχρι τώρα», είπε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ.

Μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα καυστικός για όσους σχολιάζουν τις κατά καιρούς εξόδους της Γκιλφόιλ, λέγοντας ότι «ο Ευάγγελος Αβέρωφ έλεγε ότι “πετροβολούν τις καρυδιές που έχουνε καρύδια”».

Άριστες σχέσεις και φαίνεται…

