«Όχι» της ΝΔ και στην Εξεταστική για τις υποκλοπές

Μετά το «όχι» της ΝΔ στο αίτημα για προανακριτική για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, φαίνεται ότι οι «γαλάζιοι» θα πουν «όχι» και για την εξεταστική για τις υποκλοπές που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ.

Βέβαια, δεδομένου ότι για τη σύσταση της επιτροπής χρειάζονται 120 ψήφοι, είναι δύσκολο να παρεμποδιστεί η αντιπολίτευση να την υλοποιήσει. Ωστόσο, κυκλοφορεί ένα σενάριο, σύμφωνα με το οποίο η ΝΔ θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας, οπότε χρειάζονται 151 ψήφοι για να στηθεί εξεταστική.

Στην περίπτωση αυτή, η αντιπολίτευση δεν μπορεί να κάνει τίποτα, παρά μόνο να καταγγείλει την πλειοψηφία για συγκάλυψη. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτό λίγο ενδιαφέρει Μαξίμου και Πειραιώς…

