ΔΕΥΤΕΡΑ 04.05.2026 20:17
04.05.2026 19:12

Νέα πυρά Καστανίδη κατά Ανδρουλάκη, διάψευση επαφών με Τσίπρα

Σφοδρά πυρά προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, άσκησε ο Χάρης Καστανίδης, μετά τη γνωστοποίηση της υποβολής της παραίτησής του από το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107,7.

Σύμφωνα με όσα είπε, ο κ. Ανδρουλάκης τροποποίησε τη διάταξη για το δικαίωμα υποψηφιότητας βουλευτών μονάχα για τον ίδιο, καθώς υπάρχει ρητή εξαίρεση για τους διατελέσαντες προέδρους. «Φτάνει, ως εδώ», σημείωσε ο κ. Καστανίδης και απάντησε σε όλους όσοι υποστηρίζουν ότι παραιτείται από το κόμμα επειδή η νέα τροποποίηση τον αποκλείει από το να είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής.

Κληθείς να απαντήσει για το εάν έχει συζητήσει με κάποιο άλλο κόμμα ή πρόσωπο, όπως τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Καστανίδης ξεκαθάρισε ότι πίσω από την απόφαση της παραίτησής του «δεν υποκρύπτεται καμία συνεννόηση ούτε με πρόσωπα ούτε με κόμματα. Δεν υπάρχει καμία επαφή ή επικοινωνία με πρόσωπα ή κόμματα».

Αιχμές για τις μεταγραφές και για τα περί ανανέωσης

Για τις μεταγραφές στο κόμμα του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Καστανίδης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «όλο το πολιτικό βάρος της σοβαρότητας και της ιδεολογικής και πολιτικής επάρκειας έχει μεταφερθεί από άλλους χώρους στο ΠΑΣΟΚ, οπότε πράγματι δεν με χρειάζονται…»

Αναφερόμενος στα περί ανανέωσης του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Καστανίδης επισήμανε ότι καλύτερα «αυτά ας τα αφήσουμε στην άκρη, διότι η ανανέωση δεν είναι θέμα ηλικίας, αλλά ιδεών. Η ανανέωση είναι τι φρεσκάδα φέρνεις για το αύριο του τόπου».

Μάλιστα, πρόσθεσε ότι είναι ευγνώμων απέναντι σε όλους τους Θεσσαλονικείς που τον ψήφιζαν όλα αυτά τα χρόνια και εξαπέλυσε πυρά κατά του κ. Ανδρουλάκη με αφορμή την απόφασή του να διατηρήσει εκείνος την έδρα στη Θεσσαλονίκη και να μείνει ο ίδιος εκτός Κοινοβουλίου.

«Θα έρθει ο κ. Ανδρουλάκης να μας πει ότι δεν τον ενδιαφέρει τι λένε οι πολίτες της Θεσσαλονίκης;», διερωτήθηκε και πρόσθεσε: «Είναι μία έντονα φορτισμένη στιγμή. Παραιτούμαι από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη όχι από το ΠΑΣΟΚ. Ο καθένας ακολουθεί τον δρόμο του. Εάν κάνει σωστές επιλογές θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Πιστεύω στην ανάγκη να υπάρξει συνεννόηση όλων των προοδευτικών δυνάμεων για να υπάρξει μία μεγάλη παράταξη για να οδηγηθεί η χώρα σε μια δημοκρατική διακυβέρνηση».

