Καταρρέει η εκεχειρία: Εν αναμονή επίθεσης στο Ιράν εντός 24 ωρών και απειλές Τραμπ ότι θα το «εξαφανίσει» – Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 6 ιρανικά σκάφη

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δοκιμάζεται, καθώς και οι δύο χώρες έχουν εξαπολύσει βολές τις τελευταίες 24 ώρες, με τον Αμερικανό διοικητή που είναι υπεύθυνος των αμερικανικών δυνάμεων για τα Στενά του Ορμούζ να αρνείται να πάρει θέση για το εάν η σχεδόν μηνιαία εκεχειρία θα συνεχιστεί.

«Δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες για το εάν η εκεχειρία έχει λήξει ή όχι», δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ο Ναύαρχος Μπράντλεϊ Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ. «Νομίζω ότι το κλειδί για εμάς είναι να είμαστε απλώς εκεί ως αμυντική δύναμη και να δημιουργήσουμε ένα πολύ παχύ στρώμα άμυνας στην εμπορική ναυτιλία για να τους επιτρέψουμε να προχωρήσουν έξω από τον (Περσικό Κόλπο)».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή το βράδυ μια νέα πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση των εμπορικών πλοίων να διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, ενώ ο αμερικανικός στρατός θα «καθοδηγεί» τα πλοία μέσω της αμφισβητούμενης πλωτής οδού.

Ενώ ο Κούπερ είπε ότι υπήρξε «μεγάλος ενθουσιασμός» για τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν μια δίοδο, παραμένει ασαφές πώς αυτό έχει μεταφραστεί σε οποιαδήποτε αλλαγή στην κυκλοφορία της ναυτιλίας.

Το CNN έχει αναφέρει προηγουμένως ότι η κατάσταση του στενού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη των εμπορικών ναυτιλιακών εταιρειών και από το αν πιστεύουν ότι είναι αρκετά ασφαλές για διέλευση.

Την ίδια ώρα, ο αμερικανικός στρατός «ανατίναξε» έξι μικρά ιρανικά σκάφη στο Στενό του Ορμούζ τη Δευτέρα, αφού το Ιράν εκτόξευσε «πολλαπλούς πυραύλους κρουζ, drones και μικρές βάρκες» σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και σε εμπορικά πλοία που «προστατεύονται» από τον αμερικανικό στρατό, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αρχηγός της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, Ναύαρχος Μπράντλεϊ Κούπερ.

Τα ιρανικά σκάφη δέχτηκαν επίθεση από αμερικανικά ελικόπτερα Apache και SH-60 Seahawk, δήλωσε ο Κούπερ.

«Αν συνοδεύεις ένα πλοίο, παίζεις κάπως σαν ένας προς έναν. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλύτερη αμυντική ρύθμιση σε αυτή τη διαδικασία, όπου έχουμε πολλαπλά επίπεδα που περιλαμβάνουν πλοία, ελικόπτερα, αεροσκάφη, έγκαιρη προειδοποίηση από αέρος, ηλεκτρονικό πόλεμο», είπε. «Έχουμε ένα πολύ ευρύτερο αμυντικό πακέτο από ό,τι θα είχαμε ποτέ αν απλώς συνοδεύαμε».

Ο Κούπερ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν ανοίξει μια «μονόδρομη» διαδρομή μέσω του Στενού, η οποία αποσκοπούσε στο να επιτρέψει στα εμπορικά πλοία που «κρατούνται όμηροι» στον Περσικό Κόλπο εδώ και εβδομάδες να βγουν από την πλωτή οδό — αν και δεν διευκρίνισε πόσα πλοία έχουν χρησιμοποιήσει τη πρόσφατα ανοιχτή λωρίδα μέχρι στιγμής.

Ο ναύαρχος Κούπερ απηύθυνε επίσης αυστηρή σύσταση προς τα ιρανικά στρατεύματα να μείνουν μακριά από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ που ξεκινούν την επιχείρηση «Ελευθερία» για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, σημείωσε πως ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ και υπερβαίνει κάθε προσδοκία.

Αναμένονται επιθέσεις στο Ιράν

Ταυτόχρονα, μια πηγή δήλωσε σε δημοσιογράφο του CNN στο Ντουμπάι ότι αναμένουν αμερικανικές/ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Ο Τραμπ λέει ότι ο Υπουργός Πολέμου Χέγκσεθ και ο Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

Ο Τραμπ μιλώντας τη Δευτέρα στο Fox News, είπε ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από προσώπου Γης» εάν παρέμβει στο Project Freedom.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον Trey Yingst του Fox News τη Δευτέρα, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι το Ιράν έχει γίνει «πολύ πιο ευέλικτο» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Ο πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται.

«Έχουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από ό,τι είχαμε πριν», είπε ο Τραμπ. «Έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Έχουμε υλικό σε όλο τον κόσμο. Έχουμε αυτές τις βάσεις σε όλο τον κόσμο. Είναι όλες εφοδιασμένες με εξοπλισμό. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα πράγματα και θα τα χρησιμοποιήσουμε, αν τα χρειαστούμε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε το Ιράν ότι «είχε εξαπολύσει κάποιες επιθέσεις εναντίον μη σχετικών εθνών» στο Στενό του Ορμούζ, συμπεριλαμβανομένου ενός νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου.

«Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή!», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Ο Τραμπ συνέχισε ισχυριζόμενος ότι οι ΗΠΑ «κατέρριψαν» επτά μικρά ιρανικά σκάφη, αφού ο επικεφαλής της CENTCOM, Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν βυθίσει έξι. «Είναι το μόνο που τους έχει απομείνει», είπε ο Τραμπ.

«Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, δεν έχει υπάρξει, αυτή τη στιγμή, καμία ζημιά που διέρχεται από το Στενό», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Συναγερμός στα ΗΑΕ

Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Κρίσεων Έκτακτης Ανάγκης και Καταστροφών των ΗΑΕ εξέδωσε προειδοποίηση ότι τα συστήματα αεράμυνάς τους ανταποκρίνονται σε απειλή πυραύλων.

Παρόμοια προειδοποίηση εκδόθηκε πριν από περίπου δύο ώρες, στην πρώτη του είδους από την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν 4 πύραυλοι κρουζ από το Ιράν, οι 3 αναχαιτίστηκαν πάνω από χωρικά ύδατα και ένας έπεσε στη θάλασσα.

Τα ΗΑΕ έστειλαν ειδοποιήσεις μέσω κινητών τηλεφώνων προειδοποιώντας για πιθανές απειλές πυραύλων σε Ντουμπάι αλλά και την πρωτεύουσα Άμπου Ντάμπι.

Πριν από τις αναχαιτίσεις, τα ΗΑΕ δήλωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνάς τους αντιδρούσαν σε μια πυραυλική απειλή, προτρέποντας τους πολίτες να παραμείνουν σε «ασφαλή τοποθεσία».

Οι πτήσεις έχουν επίσης ανασταλεί στα αεροδρόμια του Ντουμπάι και της Σάρτζα εδώ και λίγα λεπτά.

Πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζάιρα από επίθεση με drone

Το Γραφείο Τύπου της Φουτζάιρα αναφέρει ότι «ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά» σε βιομηχανική εγκατάσταση πετρελαίου στο εμιράτο μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος από το Ιράν.

Τρεις Ινδοί υπήκοοι τραυματίστηκαν στην επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα, για την οποία αποδόθηκε η ευθύνη στο Ιράν, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου της Φουτζάιρα.

Οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και τα τραύματά τους χαρακτηρίστηκαν «μέτριας βαρύτητας».

Εν τω μεταξύ, το Ομάν αναφέρει ότι ένα κτίριο κατοικιών δέχθηκε επίθεση

με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ομογενών σε μέτρια κατάσταση, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Τα ΗΑΕ δηλώνουν ότι διατηρούν το «πλήρες και νόμιμο δικαίωμα» να απαντήσουν

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι τα ΗΑΕ διατηρούν το «πλήρες και νόμιμο δικαίωμα» τους να απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις.

Επίσης, ανέφερε ότι οι ιρανικές επιθέσεις σηματοδοτούν μια σοβαρή κλιμάκωση και αποτελούν άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας.

Σημειώνεται πως νωρίτερα το Ιράν διαβεβαίωσε πως δεν έχει καμία πρόθεση στοχοποίησης των ΗΑΕ.

Ένταση στο Ορμούζ

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε πως μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κινούνταν αρχικά στη Θάλασσα του Ομάν έχοντας απενεργοποιήσει τα ραντάρ τους και προσπάθησαν να προσεγγίσουν τα Στενά του Ορμούζ. Όταν τα ενεργοποίησαν εκ νέου, εντοπίστηκαν άμεσα από τις ιρανικές δυνάμεις οι οποίες προειδοποίησαν ότι παραβιάζεται η εκεχειρία, με τα αμερικανικά αντιτορπιλικά να αγνοούν την προειδοποίηση.

Σύμφωνα με το AlJazeera, το ιρανικό ναυτικό προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά με πυραύλους κρουζ, ρουκέτες και drones σε κοντινή απόσταση από τα αμερικανικά πλοία.

Τα ηχητικά

Το Fars Plus δημοσίευσε δύο ηχητικά μηνύματα που αποδίδονται στο Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Σε αυτά, εκδίδονται προειδοποιήσεις στα περσικά και στα αγγλικά προς πλοία στον Κόλπο, το Στενό του Ορμούζ και τη Θάλασσα του Ομάν, αναφέροντας ότι το Στενό «παραμένουν κλειστά»:

«Αυτή είναι μια σοβαρή προειδοποίηση από τις ναυτικές δυνάμεις του IRGC. Το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό και η διέλευση από αυτό χωρίς την άδεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και εκτός της καθορισμένης διαδρομής απαγορεύεται. Εάν οποιοδήποτε πλοίο περάσει χωρίς άδεια στο γεωγραφικό μήκος 56°00′ Ανατολικά στον Περσικό Κόλπο και στο γεωγραφικό πλάτος 25°40′ Βόρεια στη Θάλασσα του Ομάν, θα πληγεί και θα καταστραφεί».

Οι αμερικανικές δυνάμεις «πυροβολούν μόνο όταν δέχονται πυρά»

Από την πλευρά του, οπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, τόνισε ότι «τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή» για τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την πίεση προς την Τεχεράνη.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Μπέσεντ ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν «απόλυτο έλεγχο» του Ορμούζ. Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον προχωρά στο «άνοιγμα» των Στενών, επιχειρώντας να αποκαταστήσει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Οι αμερικανικές δυνάμεις «πυροβολούν μόνο όταν δέχονται πυρά», ανέφερε.

Δύο πλοία με σημαία ΗΠΑ διέσχισαν το Στενό, ανακοίνωσε η CENTCOM

«Αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Αραβικό Κόλπο, αφού διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ για την υποστήριξη του Project Freedom. Οι αμερικανικές δυνάμεις βοηθούν ενεργά τις προσπάθειες αποκατάστασης της διέλευσης της εμπορικής ναυτιλίας. Ως πρώτο βήμα, 2 εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ διέσχισαν με επιτυχία το Στενό του Ορμούζ και κατευθύνονται με ασφάλεια στο ταξίδι τους» αναφέρεται σε ανάρτηση της CENTCOM στο Χ.

U.S. Navy guided-missile destroyers are currently operating in the Arabian Gulf after transiting the Strait of Hormuz in support of Project Freedom. American forces are actively assisting efforts to restore transit for commercial shipping. As a first step, 2 U.S.-flagged merchant…

Νωρίτερα σήμερα, το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε ότι αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο επιχείρησε να διέλθει από το Στενό του Ορμούζ, αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία αφού αγνόησε προειδοποιήσεις των ιρανικών αρχών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο νησί Τζασκ, όπου – όπως αναφέρεται – δύο πύραυλοι έπληξαν το πλοίο, ενώ αυτό βρισκόταν εν πλω, και αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία. Οι πληροφορίες προέρχονται από τοπικές πηγές που επικαλείται το Fars, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής ανεξάρτητη επιβεβαίωση. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ανακοίνωση του Ναυτικού, σύμφωνα με την οποία απετράπη η είσοδος αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή του Ορμούζ.

Το Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό των ΗΠΑ ότι πλοία έχουν διασχίσει το Στενό του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) του Ιράν δήλωσαν ότι κανένα εμπορικό πλοίο ή δεξαμενόπλοιο δεν έχει διασχίσει το Στενό του Ορμούζ τις τελευταίες ώρες, ανέφερε τη Δευτέρα το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το IRGC χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς Αμερικανών αξιωματούχων «αβάσιμους και εντελώς ψευδείς».

Νωρίτερα τη Δευτέρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι δύο εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ είχαν διασχίσει το στενό.

Υπήρξαν κάποιες αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με ισχυρισμούς και αντεπιχειρήματα σχετικά με το τι συμβαίνει στην πλωτή οδό.

Διαψεύδουν οι ΗΠΑ

Σημειώνεται ότι Αμερικανός αξιωματούχος διέψευσε την αναφορά ότι πλοίο επλήγη από ιρανικούς πυραύλους κοντά στο Ορμούζ, σύμφωνα με το Axios. Σημειώνεται ότι αυτή είναι η πρώτη αντίδραση που σημειώνεται από τις ΗΠΑ, με τον Ντόναλντ Τραμπ να έχει προηγουμένως προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε ενέργεια παρεμποδίζει την αμερικανική επιχείρηση «θα αντιμετωπιστεί δυναμικά».

Επίσης, άλλος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Al Jazeera ότι ο ισχυρισμός του Ιράν πως έπληξε σκάφος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού με δύο πυραύλους δεν ευσταθεί. «Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κατασκεύασαν την είδηση περί πλήγματος σε πλοίο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, η είδηση είνα ψευδής», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει την έναρξη της «Επιχείρησης Ελευθερία» με τους περισσότερους αναλυτές να θεωρούν αμφίβολο κατά πόσο θα μπορέσει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να βγάλει από τη περιοχή πλοία τρίτων χωρών, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης και το Ιράν, μίλησαν ξεκάθαρα πως μια τέτοια ενέργεια θα θεωρηθεί παραβίαση και θα επιτεθεί ακόμη κι αν πλησιάσουν στα Στενά.

Στην πραγματικότητα πολλοί πιστεύουν ότι πρόκειται για μία ακόμα επικοινωνιακού τύπου, με στόχο τον εντυπωσιασμό, κίνηση του Τραμπ, προκειμένου να διαχειριστεί το δεδομένο αδιέξοδο στην περιοχή, από τη στιγμή που δεν βρίσκεται λύση για την ειρήνευση, αλλά και μοιά

