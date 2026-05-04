Η Ολίβια Γουάιλντ απαντά στα τρολ που τη συγκρίνουν με το Γκόλουμ μετά το βίντεο που έγινε viral στο κόκκινο χαλί

Η Ολίβια Γουάιλντ αντιμετώπισε επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πρόσφατη εμφάνισή της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο, ωστόσο η ίδια φαίνεται να διασκεδάζει με τα σχόλια.

Σε ανάρτησή της στο Instagram έγραψε: «Δεν είμαι νεκρή».

Η Γουάιλντ έδωσε συνέντευξη στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ στην εφημερίδα San Francisco Chronicle πριν από την προβολή της νέας της ταινίας, «The Invite». Το βίντεο της συνέντευξης στο κόκκινο χαλί είχε ως αποτέλεσμα να συγκριθεί η Γουάιλντ με το Γκόλουμ από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», μεταξύ άλλων άκομψων σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Άφησέ το στον μικρό σου αδερφό να σου δώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του», έγραψε η Γουάιλντ στη λεζάντα μιας ανάρτησης στην ιστορία της στο Instagram, ζητώντας από τον αδερφό της, Τσάρλι, να ρωτήσει: «Ολίβια Γουάιλντ, θέλεις να απαντήσεις στις πρόσφατες φήμες ότι είσαι ένα αναστημένο πτώμα;»

«Άκου, αυτός είναι ένας φακός fish-eye. Και το παραδέχομαι, είναι αυτή η καλύτερη γωνία μου; Ήταν αυτή η καλύτερη εμφάνισή μου; Όχι. Όχι, είναι εκπληκτική. Είναι μια εκπληκτική εικόνα», απάντησε η Γουάιλντ. «Ήταν ένας φακός fish-eye. Δεν ξέρω γιατί ήμουν τόσο κοντά στην κάμερα. Δεν χρειαζόταν να είμαι».

«Έχεις άλλες ερωτήσεις;» ρώτησε η Γουάιλντ τον αδερφό της πριν προσθέσει γελώντας: «Δεν είμαι νεκρή».

Η ηθοποιός έκανε πρεμιέρα στην ταινία «The Invite» αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές στο Sundance, όπου η ταινία επιλέχθηκε από την A24 σε μια συμφωνία αξίας άνω των 12 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Γουάιλντ πρωταγωνιστεί επίσης στην ταινία μαζί με τους Σεθ Ρόγκεν, Πενέλοπε Κρουζ και Έντουαρντ Νόρτον. Οι Ρόγκεν και Γουάιλντ υποδύονται ένα παντρεμένο ζευγάρι που περνάει μια απροσδόκητη νύχτα όταν προσκαλούν τους γείτονές τους στον επάνω όροφο για δείπνο. Ο επικεφαλής κριτικός κινηματογράφου του Variety, Όουεν Γκλάιμπερμαν, χαρακτήρισε την ταινία στην κριτική του ως «δραμεντί με λαμπρό δείπνο» που «σε κάνει να γελάς και δεν σταματά ποτέ να εκπλήσσει».

Εκτός από το «The Invite», η Γουάιλντ παρακολούθησε επίσης το Sundance ως πρωταγωνίστρια της ταινίας «I Want Your Sex» του Γκρεγκ Αράκι. Το φεστιβάλ θεωρήθηκε ως ένα είδος επιστροφής στην καριέρα της, αφού η τελευταία της σκηνοθετική προσπάθεια, «Don’t Worry Darling», επισκιάστηκε από τον εκτός οθόνης έρωτά της με τον πρωταγωνιστή της Χάρι Στάιλς και αναφορές για ένταση με την πρωταγωνίστριά της, Φλόρενς Πιου.

