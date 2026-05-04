Ανησυχία για το ενδεχόμενο να κλείσει η βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη – Έκτακτη σύσκεψη για τις πτήσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Ανησυχία επικρατεί στη Θεσσαλονίκη και στους τουριστικούς φορείς της πόλης για τα σενάρια που θέλουν τη Ryanair να κλείνει τη βάση της από το ερχόμενο φθινόπωρο, γεγονός το οποίο συνεπάγεται και περικοπές στα δρομολόγια και τις διεθνείς συνδέσεις στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, αυτή η εξέλιξη συνδέεται με το ζήτημα των χρεώσεων και της ανανέωσης της σύμβασης μιας εταιρείας που εξυπηρετεί δεκάδες προορισμούς από και προς τη Θεσσαλονίκη. Οι φορείς της πόλης μιλούν για πιθανό ισχυρό πλήγμα στον τουρισμό, ενώ αναμένονται επίσημες απαντήσεις μέσα στην εβδομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό αύριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της ιρλανδικής εταιρείας χαμηλού κόστους με τους φορείς της πόλης ώστε να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση.



Εν τω μεταξύ, σε έκτακτη σύσκεψη εργασίας που συγκάλεσε τη Δευτέρα ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης με τη συμμετοχή της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Βίκυς Χατζηβασιλείου, της Αντιδημαρχίας Τουρισμού, του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και υπηρεσιακών παραγόντων, συζητήθηκε το ζήτημα που έχει ανακύψει με το ενδεχόμενο συρρίκνωσης αεροπορικών πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».



Όπως επισημαίνεται από τον δήμο, υπήρξε άμεση επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνο, ώστε να υπάρξει ο βέλτιστος δυνατός συντονισμός για τη διαχείριση του θέματος, ενώ μετά από αίτημα του δημάρχου που υπεβλήθη το πρωί της Δευτέρας, υπήρξε άμεση απάντηση και συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Μαΐου στις 16.00 διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair, ώστε να εξακριβωθούν ακριβώς οι προθέσεις της εταιρείας και να υπάρξει επίσημη ενημέρωση, για το τι πραγματικά έχει συμβεί.



Επιπλέον, εστάλη επιστολή στην υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ώστε να ενημερωθεί για την κατάσταση που έχει ανακύψει, ενώ συμφωνήθηκε πως θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας διευρυμένη σύσκεψη όλων των φορέων της πόλης, ώστε να παρατεθούν και να αξιολογηθούν όλα τα στοιχεία και τα δεδομένα και να υπάρξει κοινός συντονισμός. «Προτεραιότητα όλων είναι και οφείλει να είναι το συμφέρον της πόλης», αναφέρει ο δήμος.



Σε συνέχεια της σημερινής σύσκεψης εστάλη επιστολή στην Fraport Greece, με την οποία ζητήθηκε να υπάρξει σχετική ενημέρωση για το αν έχουν αλλάξει οι όροι συνεργασίας με τη Ryanair και αν έχουν γνωστοποιηθεί στη διαχειρίστρια εταιρεία οι προθέσεις της Ryanair.

Τι λέει η ιρλανδική εταιρεία

Σημειώνεται εδώ ότι η ιρλανδική low cost αεροπορική επικαλείται από την πλευρά της αύξηση των χρεώσεων στο «Μακεδονία» το οποίο είναι υπό τη διαχείριση της Fraport Greece, μία συνήθης- πάντως- τακτική που ακολουθεί η εταιρεία όταν αποφασίζει να κλείσει βάσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια τα οποία θεωρεί λιγότερο αποδοτικά σε σύγκριση με άλλα ανά την Ευρώπη.

Ενδεικτικά για το αεροδρόμιο του Βερολίνου η εταιρεία το χαρακτήρισε «το πιο αποτυχημένο αεροδρόμιο στην Ευρώπη», επικαλούμενος μείωση της αεροπορικής κίνησης κατά 27% – από 36 εκατομμύρια επιβάτες το 2019 σε 26 εκατομμύρια πέρυσι.

«Και τα επτά αεροσκάφη που έχουν ως βάση το Βερολίνο θα μεταφερθούν σε αεροδρόμια χαμηλότερου κόστους σε άλλα κράτη της ΕΕ που έχουν καταργήσει τη φορολογία στις αερομεταφορές, όπως η Σουηδία, η Σλοβακία, η Αλβανία και η Ιταλία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αεροπορικής χαμηλού κόστους.

Στο χειμερινό της πρόγραμμα πτήσεων, η Ryanair θα μειώσει κατά 50% τον αριθμό των δρομολογίων από και προς το Βερολίνο.



Για το Μακεδονία, όπου στη βάση της, η ιρλανδική αεροπορική λειτουργεί 3 αεροσκάφη, οι τελικές προθέσεις δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως, ωστόσο εφόσον αποχωρήσει από τον Οκτώβριο, αυτό γίνεται σε μία περίοδο ανόδου του αεροδρομίου και του προορισμού: Ενδεικτικά, μετά από μία πολύ καλή χρονιά για το «Μακεδονία» το 2025, το α’ τρίμηνο του 2026 έχει κλείσει με άνοδο κατά 5,1% στην επιβατική κίνηση, φτάνοντας τα 1,47 εκατ. επιβατών για την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου, με τη διεθνή κίνηση να αντιστοιχεί σε πάνω από 857 χιλ. με άνοδο κατά 4,2%.





Δήλωση Δημάρχου Καλαμαριάς Χρύσας Αράπογλου

«Οι αναφορές των τελευταίων ημερών σχετικά με το ενδεχόμενο αποχώρησης της Ryanair από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» που συνεπάγεται τη δραστική μείωση των δρομολογίων από τη Θεσσαλονίκη προς δεκάδες προορισμούς προκαλούν εύλογη ανησυχία. Η Καλαμαριά, ως μία από τις πιο εξωστρεφείς και δυναμικά αναπτυσσόμενες περιοχές της Θεσσαλονίκης, δεν μπορεί να παρακολουθεί παθητικά εξελίξεις που υπονομεύουν το μέλλον της πόλης μας.



Η ενδεχόμενη αποχώρηση της εταιρείας που αποτελεί κεντρικό αερομεταφορέα για τη Βόρεια Ελλάδα και η συρρίκνωση της δραστηριότητας στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» είναι ζήτημα στρατηγικής σημασίας για την οικονομία, τον τουρισμό και την καθημερινότητα των πολιτών. Καλούμε όλους τους αρμόδιους φορείς – την Πολιτεία, τη διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου και τους τοπικούς θεσμούς – να κινηθούν άμεσα, συντονισμένα και αποτελεσματικά, ώστε να διασφαλιστεί η παραμονή της βάσης της εταιρείας στο «Μακεδονία» αλλά και να ενισχυθούν οι αεροπορικές συνδέσεις της πόλης με το εσωτερικό και το εξωτερικό.



Η Θεσσαλονίκη δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση. Χρειάζεται ενίσχυση, επενδύσεις και ένα σαφές σχέδιο για το μέλλον των μεταφορών και της τουριστικής ανάπτυξης. Η Καλαμαριά θα είναι παρούσα σε κάθε πρωτοβουλία που στοχεύει στη διατήρηση της δυναμικής της περιοχής και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας».

