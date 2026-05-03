Ryanair: Κλείνει τη βάση της στο Βερολίνο και πιθανώς στη Θεσσαλονίκη

Η Ryanair θα αποχαιρετήσει σύντομα τη βάση της στο Βερολίνο, καθώς σχεδιάζει να τερματίσει τη λειτουργία των επτά αεροσκαφών της στη γερμανική πρωτεύουσα στις 24 Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα αναμένεται μέσα στην εβδομάδα, η εταιρεία να βγάλει ανακοίνωση, πως σειρά παίρνει και η βάση της στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Ο αερομεταφορέας χαρακτήρισε το αεροδρόμιο του Βερολίνου «το πιο αποτυχημένο αεροδρόμιο στην Ευρώπη», επικαλούμενος μείωση της αεροπορικής κίνησης κατά 27% – από 36 εκατομμύρια επιβάτες το 2019 σε 26 εκατομμύρια πέρυσι.

«Και τα επτά αεροσκάφη που έχουν ως βάση το Βερολίνο θα μεταφερθούν σε αεροδρόμια χαμηλότερου κόστους σε άλλα κράτη της ΕΕ που έχουν καταργήσει τη φορολογία στις αερομεταφορές, όπως η Σουηδία, η Σλοβακία, η Αλβανία και η Ιταλία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της αεροπορικής χαμηλού κόστους.

Στο χειμερινό της πρόγραμμα πτήσεων, η Ryanair θα μειώσει κατά 50% τον αριθμό των δρομολογίων από και προς το Βερολίνο.

Η δυσφορία της εταιρείας αποδίδεται επίσης σε αυτό που ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair DAC, Έντι Γουίλσον, περιέγραψε ως «ανόητο καθεστώς φορολόγησης των αερομεταφορών», σύμφωνα με το οποίο το γερμανικό μοντέλο εμπορικής αεροπορίας, που βασίζεται σε υψηλή φορολογία, έχει αποτύχει απέναντι στους πολίτες.

Ο Γουίλσον χαρακτήρισε ακόμη τη γερμανική αεροπορία «διαλυμένη», χωρίς σχέδιο εξόδου για τη μείωση των φόρων στις αερομεταφορές ή των υψηλών τελών αεροδρομίων.

«Από το 2019, η Ryanair έχει αναγκαστεί να κλείσει τις βάσεις της στη Φρανκφούρτη, το Ντίσελντορφ και τη Στουτγάρδη (με αποτέλεσμα να αποσύρει 13 εδρεύοντα αεροσκάφη), καθώς και να διακόψει όλες τις πτήσεις προς τη Δρέσδη, τη Λειψία και το Ντόρτμουντ», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο φόρος στις αερομεταφορές έχει διπλασιαστεί από το 2019, από 7,30 σε 15,50 ευρώ ανά επιβάτη, τα τέλη ασφαλείας αναμένεται να διπλασιαστούν από 10 ευρώ το 2024 σε 20 ευρώ ανά επιβάτη έως τον Ιανουάριο του 2028, τα τέλη εναέριας κυκλοφορίας έχουν τριπλασιαστεί στα 3,30 ευρώ ανά επιβάτη και, επιπλέον της αύξησης κατά 50% που έχει ήδη εφαρμοστεί στα τέλη αεροδρομίων από την εποχή της Covid-19, προβλέπεται νέα αύξηση κατά 10% έως το 2029.

Η τοποθέτηση αυτή φαίνεται ότι εξέπληξε το αεροδρόμιο Berlin Brandenburg.

«Μας προκαλεί έκπληξη η ανακοίνωση της Ryanair σε αυτή τη χρονική συγκυρία», ανέφερε το αεροδρόμιο σε δήλωσή του μέσω X. «Βρισκόμαστε σε διαρκείς διαπραγματεύσεις με τις αεροπορικές εταιρείες. Δεν προβλέπεται αύξηση των χρεώσεων αεροδρομίου.»

Η ανακοίνωση της αεροπορικής χαμηλού κόστους ήρθε επίσης μετά την ενημέρωση από το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών ότι το ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε σχέδια για να επανέλθουν οι φόροι στις αεροπορικές μεταφορές (Luftverkehrsteuer) στα επίπεδα του 2024.

«Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί σημαντικό οι μειώσεις να περάσουν στους ταξιδιώτες», αναφέρεται στην ανακοίνωσή του.

Έντονος προβληματισμός και για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης

Έντονο προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν στους φορείς της Θεσσαλονίκης τα σενάρια περί κλεισίματος της βάσης της Ryanair στη Θεσσαλονίκη, από τον προσεχή Οκτώβρη.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Βίκυ Χατζηβασιλείου στο ThessPost, το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει μετά την άφιξη των εκπροσώπων της Ryanair στη Θεσσαλονίκη, εντός της εβδομάδας.

Μπορεί η Fraport Greece να μην έχει επιβεβαιώσει την είδηση ωστόσο οι αρμόδιοι φορείς χαρακτηρίζουν το ενδεχόμενο κλεισίματος της βάσης της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη ως ένα μεγάλο πλήγμα για την πόλη και γενικότερα για τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς η πλειονότητα των ταξιδιωτών βασίζεται στα προσιτά εισιτήρια της lowcost αεροπορικής.

Ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του δήμου Θεσσαλονίκης Βασίλης Γάκης, θέλοντας να καθησυχάσει υπογραμμίζει στον τοπικό ιστότοπο την πρόθεση της δημοτικής αρχής να συνδράμει τα μέγιστα για το μέλλον του τουρισμού στην πόλη. «Ο Δήμος είναι σε θέση να κάνει από την πλευρά του ό,τι μπορεί, απλά περιμένουμε να εξετάσουμε όλα τα δεδομένα, να έχουμε μια πολύ πιο σωστή πληροφόρηση, και από εκεί και πέρα να δούμε πως μπορούμε να συνδράμουμε προς τη θετική κατεύθυνση για τον τουρισμό» αναφέρει συγκεκριμένα.

