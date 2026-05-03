Μέση Ανατολή: «Ο Τραμπ πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μία κακή συμφωνία», διαμηνύουν οι «Φρουροί της Επαναστάσης»

Απάντηση στον Τραμπ για τους «πειρατές» και τον ναυτικό αποκλεισμό της Τεχεράνης έδωσε ο Μοχσέν Ρεζάι.

Χρησιμοποιώντας την ορολογία που χρησιμοποίησε ο αμερικανός πρόεδρος, ο πρώην διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) και γραμματέας του Συμβουλίου Διακρίσεως της Σκοπιμότητας της Τεχεράνης, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ: «Οι ΗΠΑ είναι ο μόνος πειρατής στον κόσμο που διαθέτει αεροπλανοφόρα. Η ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε τους πειρατές δεν είναι μικρότερη από την ικανότητά μας να βυθίζουμε πολεμικά πλοία».

«Ετοιμαστείτε να αντιμετωπίσετε ένα νεκροταφείο των αεροπλανοφόρων και των δυνάμεών σας, ακριβώς όπως τα συντρίμμια του αεροσκάφους σας έμειναν πίσω στην Ισφαχάν», προειδοποίησε αναφερόμενος στην κατάρριψη ενός αεροσκάφους F-15E τον περασμένο μήνα.

The U.S. is the only pirate in the world that possesses aircraft carriers. Our ability to confront pirates is no less than our ability to sink warships.

Prepare to face a graveyard of your carriers and forces, just as the wreckage of your aircraft was left behind in Isfahan. — محسن رضایی (@ir_rezaee) May 3, 2026

«Το περιθώριο λήψης αποφάσεων έχει περιοριστεί»

Την ίδια ώρα, η υπηρεσία πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανέφερε πως «το περιθώριο λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ έχει περιοριστεί».

Η υπηρεσία ανέφερε ότι η Τεχεράνη έχει θέσει προθεσμία στον αμερικανικό στρατό για να τερματίσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, χωρίς να την προσδιορίσει και ότι παρατηρείται αλλαγή στον τόνο της Κίνας, της Ρωσίας και της Ευρώπης έναντι της Ουάσιγκτον.

«Υπάρχει μόνο ένας τρόπος να το ερμηνεύσει κανείς: ο Τραμπ πρέπει να επιλέξει μεταξύ μιας αδύνατης στρατιωτικής επιχείρησης ή μιας κακής συμφωνίας με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Το περιθώριο λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ έχει περιοριστεί», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Νωρίτερα, σε νέες δηλώσεις του ο αμερικανός πρόεδρος είπε πως θα «μελετήσει» νέα πρόταση του Ιράν για την επίλυση της σύγκρουσης, με την Τεχεράνη να επισημαίνει πως «η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ».

«Θα μελετήσω σύντομα σχέδιο που μόλις μας έστειλε το Ιράν, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ πως θα ήταν αποδεκτό, διότι δεν έχουν πληρώσει επαρκές τίμημα για όσα έχουν κάνει στην ανθρωπότητα, και στον κόσμο, τα τελευταία 47 χρόνια», με άλλα λόγια από ιδρύσεως Ισλαμικής Δημοκρατίας, έγραψε ο Τραμπ στο Τruth Social.

Eρωτηθείς από δημοσιογράφους στη Φλόριντα αν θα διατάξει να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί στο Ιράν, ο μεγιστάνας απάντησε «δεν θέλω να το πω αυτό. Εννοώ, δεν μπορώ να το πω σ’ έναν δημοσιογράφο. Αν (σ.σ. οι Ιρανοί) φερθούν ανάρμοστα, αν κάνουν κάτι κακό (…) θα δούμε. Είναι μια πιθανότητα, θα μπορούσε να συμβεί».

Σχέδιο 14 σημείων

Σύμφωνα με ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, η Τεχεράνη διαβίβασε στην Ουάσιγκτον, μέσω Πακιστάν, σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος μέσα σε 30 ημέρες.

Σύμφωνα με το Tasnim, το Ιράν αξιώνει στο σχέδιο αυτό να αποσυρθούν τα αμερικανικά στρατεύματα από τομείς κοντά στο έδαφός του, να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμευτούν παγωμένοι ιρανικοί πόροι, να καταβληθούν επανορθώσεις, να αρθούν οι κυρώσεις, να υπάρξει «μηχανισμός» για το στενό του Χορμούζ και να κηρυχθεί «το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Το πρακτορείο δεν αναφέρθηκε στον φάκελο του προγράμματος πυρηνικής ενέργειας της Τεχεράνης. Αυτό όμως είναι κεντρικό ζήτημα για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που κατηγορούν το Ιράν πως επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο–κάτι που η ιρανική ηγεσία διαψεύδει επί δεκαετίες.

Η ιρανική διπλωματία είχε ήδη διαβιβάσει νωρίτερα αυτή την εβδομάδα νέο κείμενο στο Πακιστάν, χωρίς να διαρρεύσει καμιά λεπτομέρεια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν τον «ικανοποιεί» η πρόταση. Κι ενώ είχε ήδη απειλήσει να αφανίσει «τον πολιτισμό» του Ιράν, πρόσθεσε πως θα προτιμούσε να μην «κονιορτοποιήσει μια για πάντα» την Ισλαμική Δημοκρατία, η επανέναρξη του πολέμου συνεχίζει να είναι «μια επιλογή».

«Είναι πιθανή η επανέναρξη της σύρραξης ανάμεσα στο Ιράν και στις ΗΠΑ και τα γεγονότα έχουν δείξει ότι οι ΗΠΑ δεν τηρούν καμιά υπόσχεση ή συμφωνία», σχολίασε χθες ο Μοχαμάντ Τζαφάρ Ασαντί, στέλεχος της διοίκησης Χατάμ αλ Ανμπιγιά των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS.

«Έτοιμη» για οποιοδήποτε σενάριο δηλώνει η Τεχεράνη

Είτε ο πόλεμος ξαναρχίσει, είτε επιλεγεί η οδός της διπλωματίας, η Τεχεράνη είναι «έτοιμη» για οποιοδήποτε σενάριο και «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των ΗΠΑ», έκρινε ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε, στη θεωρία, προθεσμία ως την Παρασκευή για να ζητήσει έγκριση του Κογκρέσου για να συνεχίσει την πόλεμο. Αντ’ αυτού, προτίμησε να απευθύνει επιστολή στους κοινοβουλευτικούς για να τους ειδοποιήσει πως οι εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν έχουν «τερματιστεί», μολονότι πολλοί δημοκρατικοί σημείωσαν πως η συνεχιζόμενη παρουσία–και η συνεχιζόμενη ενίσχυση κι ο ανεφοδιασμός–δυνάμεων στην περιοχή υποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο.

Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί, συμπεριλαμβανομένων ρεπουμπλικάνων, επέκριναν επίσης την ανακοίνωση του Πενταγώνου ότι θα αποσύρει κάπου 5.000 στρατιωτικούς των ΗΠΑ από τη Γερμανία μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Όμως ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, απτόητος, απείλησε χθες να αποσύρει «πολλούς περισσότερους», καθώς συνεχίζει να μην κρύβει την αγανάκτησή του για την έλλειψη υποστήριξης από τους Ευρωπαίους στον πόλεμο αυτό.

Ο πόλεμος στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, κι έχει επιπτώσεις που συνεχίζουν να κλυδωνίζουν την παγκόσμια οικονομία, με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν απογειωθεί, φθάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022.

Καθώς, παρότι οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί έχουν ανασταλεί, η σύγκρουση έχει προσλάβει πλέον άλλες μορφές. Η Ουάσιγκτον επιβάλλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, σε αντίποινα για το de facto κλείσιμο από την Τεχεράνη του στενού του Χορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Ιράν: Εκτελέστηκε ένας άνδρας που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο

Ένας άνδρας ο οποίος είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο που διαπράχθηκε στη διάρκεια των διαδηλώσεων που συγκλόνισαν το Ιράν από τον Δεκέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο, εκτελέστηκε σήμερα, όπως έγινε γνωστό από την ιρανική δικαστική εξουσία.

«Η καταδίκη σε θάνατο του Μεχράμπ Αμπντολαχζαντέχ εφαρμόστηκε σήμερα το πρωί μετά την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών», αναφέρεται στον ιστότοπο της δικαστικής εξουσίας, Mizan Online.

«Κρίσεις πανικού»

Στο άλλο κύριο θέατρο αυτού του πολέμου, στον Λίβανο, ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε χθες Σάββατο νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών, οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στον νότο, σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI. Σε ανακοινωθέν τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι έπληξαν «περίπου 70 στρατιωτικές υποδομές» και ότι «κατέστρεψαν περίπου 50 εγκαταστάσεις υποδομών της Χεζμπολάχ σε διάφορους τομείς».

Αν και, χάρη στην κατάπαυση του πυρός, η ζωή πολλών ιρανών έχει επιστρέψει σε κάποια ομαλότητα, την καθημερινότητά τους πλακώνει ο πληθωρισμός που έχει εκραγεί, όπως και η ανεργία, στη χώρα η οικονομία της οποίας έχει υποστεί σκληρά πλήγματα, έπειτα από δεκαετίες διεθνών κυρώσεων.

φωτογραφία αρχείου

Ο Αμίρ, 40 ετών, περιγράφει πως ξεκινά την ημέρα του «βλέποντας τις ειδήσεις και τις νέες εκτελέσεις».

Το ιρανικό σύστημα δικαιοσύνης ανακοίνωσε μόλις χθες τον απαγχονισμό άλλων δυο ανδρών, που κρίθηκαν ένοχοι για κατασκοπεία επ’ ωφελεία του Ισραήλ.

«Ο κόσμος προσπαθεί ν’ αντέξει, αλλά βλέπουμε πως οδεύει να καταρρεύσει», είπε ο Αμίρ στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας πως παθαίνει «κρίσεις πανικού έξι φορές την ημέρα».

Πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου

Νεο πολεμικό συμβούλιο συγκαλεί τις επόμενες ώρες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με την εφημερίδα The Times of Israel.

Η νέα συνεδρίαση του αποκαλούμενου συμβουλίου ασφάλειας έρχεται ενώ μαίνονται οι εχθροπραξίες στον Λίβανο.

Ισραήλ: Εγκρίθηκε η αγορά δύο ακόμα μοιρών F-35 και F-15 από τις ΗΠΑ

Όπως έγινε γνωστό, μέλη του υπουργικού συμβουλίου ενέκριναν το σχέδιο του υπουργείου Άμυνας για την απόκτηση νέων μαχητικών αεροσκαφών F-35I και F-15IA από τις ΗΠΑ αποφάσισε να προμηθευτεί το Ισραήλ.

Μέλη του υπουργικού συμβουλίου ενέκριναν το σχέδιο του υπουργείου Άμυνας για την απόκτηση τέταρτης μοίρας F-35I από τη Lockheed Martin και δεύτερης μοίρας F-15IA από την Boeing, σε συμφωνίες αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων σέκελ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, τα αεροσκάφη «θα αποτελέσουν ακρογωνιαίο λίθο της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της ισραηλινής αεροπορίας, αντιμετωπίζοντας τις εξελισσόμενες περιφερειακές απειλές».

Μετά και τις νέες παραγγελίες, ο στόλος F-35I της ισραηλινής αεροπορίας θα φτάσει τα 100 αεροσκάφη, ενώ ο στόλος F-15IA τα 50. Σήμερα το Ισραήλ διαθέτει 48 F-35I. Άλλα 25 που παραγγέλθηκαν το 2023 αναμένεται ότι θα παραδοθούν από το 2028. Τα πρώτα F-15IA, η παραγγελία των οποίων έγινε το 2024, αναμένονται από το 2031.

«Ο πόλεμος στο Ιράν απέδειξε για άλλη μια φορά τη δύναμη της ισραηλινής αεροπορίας και τον καθοριστικό της ρόλο στην προστασία του Ισραήλ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς. «Τα διδάγματα εκείνης της εκστρατείας μας επιβάλλουν να συνεχίσουμε να προχωράμε στην ενίσχυση των δυνάμεών μας, για να διασφαλίσουμε την αεροπορική υπεροχή για δεκαετίες».

Την περασμένη εβδομάδα έφτασαν στο Ισραήλ δύο φορτηγά πλοία και αρκετά αεροπλάνα με 6.500 τόνους στρατιωτικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων πυρομαχικών και ελαφρών τεθωρακισμένων οχημάτων. Τα πλοία έδεσαν στα λιμάνια Χάιφας και Ασντόντ, ενώ ο εξοπλισμός μεταφέρθηκε με φορτηγά σε διαφορετικές στρατιωτικές βάσεις.

Από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, πάνω από 115.600 τόνοι στρατιωτικού εξοπλισμού έχουν φτάσει στο Ισραήλ με 403 πτήσεις και 10 πλοία. Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Άμυνας Αμίρ Μπαράμ δήλωσε ότι «η επιχείρηση προμήθειας θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες».

Νέα αντιπολεμική διαδήλωση στο Ισραήλ

Στο μεταξύ, εκατοντάδες ισραηλινοί βγήκαν ξανά στους δρόμους του Τελ Αβίβ για να διαμαρτυρηθούν κατά του πολέμου στο Ιράν, φωνάζοντας συνθήματα κατά του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Αρκετοί κρατούσαν δολάρια και φορούσαν «μάσκες Νετανιάχου», ενώ απαίτησαν και διεξαγωγή κρατικής έρευνας για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

