ΟΠΕΚ+: Αναμένεται συμφωνία για 3η συνεχόμενη αύξηση των ποσοστώσεων παραγωγής μετά το κλείσιμο του Ορμούζ

Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών ΟΠΕΚ+ (OPEC+) αναμένεται να συμφωνήσει σήμερα μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, σύμφωνα με πηγές, όμως η αυτή θα μείνει κατά κύριο λόγο στα χαρτιά όσο ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν εξακολουθεί να διαταράσσει τον πετρελαϊκό εφοδιασμό στον Κόλπο.

Επτά χώρες του ΟΠΕΚ+ έχουν συμφωνήσει να αυξήσουν τους στόχους παραγωγής πετρελαίου κατά περίπου 188.000 βαρέλια ημερησίως τον Ιούνιο, αύξηση για τρίτο μήνα στη σειρά, ανέφεραν οι πηγές και προσχέδιο δήλωσης του ΟΠΕΚ+. Η κίνηση έχει σκοπό να δείξει ότι η ομάδα είναι έτοιμη να αυξήσει τον εφοδιασμό μόλις τελειώσει ο πόλεμος. Συνεχίζει επίσης με τα σχέδια να αυξήσει τους στόχους παραγωγής παρά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από την ομάδα αυτήν την εβδομάδα, δήλωσαν οι πηγές.

Τα επτά μέλη που συναντώνται διαδικτυακά σήμερα είναι η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, η Αλγερία, το Καζακστάν, η Ρωσία και το Ομάν. Με την αποχώρηση των ΗΑΕ, ο ΟΠΕΚ+ αποτελείται από 21 μέλη, περιλαμβανομένου του Ιράν, όμως τα τελευταία χρόνια μόνο οι επτά χώρες συν τα ΗΑΕ συμμετείχαν στις αποφάσεις για τη μηνιαία παραγωγή.

Ο πόλεμος στο Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ που ακολούθησε ως συνέπεια έχουν μπλοκάρει τις εξαγωγές από τα μέλη του ΟΠΕΚ+ Σαουδική Αραβία, Ιράκ και Κουβέιτ, καθώς και από τα ΗΑΕ. Πριν από τη σύγκρουση, οι παραγωγοί αυτοί ήταν οι μοναδικές χώρες στην ομάδα που μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή.

Η αύξηση της παραγωγής θα παραμείνει κατά κύριο λόγο συμβολική μέχρι να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούζ στη ναυσιπλοΐα αλλά ακόμη και τότε θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες αν όχι μήνες προκειμένου οι ροές να επανέλθουν στα κανονικά επίπεδα, σύμφωνα με στελέχη του πετρελαϊκού τομέα του Κόλπου και του διεθνούς εμπορίου πετρελαίου.

Η διαταραχή προκάλεσε εκτόξευση των τιμών σε υψηλό τετραετίας πάνω από τα 125 δολάρια το βαρέλι καθώς οι αναλυτές αρχίζουν να κάνουν προβλέψεις για εκτεταμένες ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών σε έναν με δύο μήνες και αύξηση του πληθωρισμού παγκοσμίως.

Τα επτά μέλη του ΟΠΕΚ+ θα συναντηθούν και πάλι στις 7 Ιουνίου, σύμφωνα με το προσχέδιο δήλωσης.

