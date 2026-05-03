«Μερικές φορές τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα»: Παγκόσμια ανατριχίλα για την κρεμάλα στη γενέθλια τούρτα του ακροδεξιού Μπεν-Γκβιρ

Σοκ και οργή προκαλούν οι εικόνες από την γενέθλια τούρτα του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Όπως φαίνεται σε πλάνα, που κυκλοφόρησαν στο Χ και προκάλεσαν διεθνή κατακραυγή, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η σύζυγός του, Αγιάλα Μπεν-Γκβιρ, του προσέφερε τούρτα διακοσμημένη με σχέδιο κρεμαστής θηλιάς, πάνω στην οποία αναγραφόταν: «Μερικές φορές τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα».

🇮🇱🇵🇸 Ben Gvir's 50th birthday cake featured a map of "Greater Israel" over the entire area between the Jordan River – Mediterranean Sea & two pistols



On top — large golden noose, symbolizing his legislation proposal of the death penalty for Palestinians convicted of terrorism https://t.co/y24y5bqQac pic.twitter.com/l5hqi2D2r3 — Lord Bebo (@MyLordBebo) May 3, 2026

Η εικόνα της τούρτας με τη θηλιά και το συγκεκριμένο μήνυμα προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Απρίλιο, ο ακροδεξιός Γκβιρ άνοιξε σαμπάνιες μέσα στην Κνέσετ για να γιορτάσει την υπερψήφιση του ναζιστικής έμπνευσης σχεδίου του για απαγχονισμό Παλαιστινίων που καταδικάζονται για «φονικές επιθέσεις».

Εξήντα δύο ισραηλινοί βουλευτές, συμπεριλαμβανομένου και του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου, 48 ψήφισαν κατά, ένας απείχε και εννέα απουσίαζαν.

