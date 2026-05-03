Γώργος Μυλωνάκης: Πρώτα θετικά σημάδια μετά από 17 ημέρες νοσηλείας

Τις πρώτες ενθαρρυντικές ενδείξεις στην κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, όπως έγινε γνωστό το Σάββατο (2/5), κατέγραψαν οι θεράποντες ιατροί του, ύστερα από 17 ημέρες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» μετά το ανεύρυσμα που υπέστη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μυλωνάκης εμφάνισε ορισμένες αντιδράσεις, οι οποίες κινούνται τόσο σε οπτικό όσο και σε κινητικό επίπεδο, μια εξέλιξη που αντιμετωπίζεται με συγκρατημένη αισιοδοξία από τους γιατρούς. Οι αντιδράσεις αυτές θεωρούνται μεν θετικό σημάδι για την πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, ωστόσο οι γιατροί τονίζουν ότι είναι ακόμη πρώιμες και χρειάζεται ιδιαίτερη επιφυλακτικότητα.

Το ιατρικό επιτελείο που παρακολουθεί τη νοσηλεία του Γιώργου Μυλωνάκη παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη, αναμένοντας περισσότερα δεδομένα προτού καταλήξει σε ασφαλέστερα συμπεράσματα για την πορεία της ανάρρωσης. Μάλιστα, τον ασθενή επισκέφθηκε εκ νέου, σήμερα (2/5), ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία της σταδιακής διακοπής των φαρμάκων καταστολής είχε ολοκληρωθεί πριν από 10 ημέρες χωρίς, ωστόσο, μέχρι πρόσφατα, να καταγράφεται ουσιαστική επικοινωνία του ασθενούς με το περιβάλλον του.

