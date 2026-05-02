ΣΑΒΒΑΤΟ 02.05.2026 22:37
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

Καστοριά: Έκρηξη σε σπίτι στους Μανιάκους – Στο νοσοκομείο 15χρονος, ισοπεδώθηκε το υπνοδωμάτιό του

Έκρηξη σημειώθηκε αργά το απόγευμα του Σαββάτου (2/5) σε σπίτι στους Μανιάκους της Καστοριάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα 15χρονο παιδί.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο υπνοδωμάτιο του 15χρονου και στο υπόλοιπο σπίτι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τον ανήλικο από το δωμάτιο έχοντας τις αισθήσεις του, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ο 15χρονος μεταφέρθηκε από τους διασώστες του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Έρευνα για τα αίτια της έκρηξης διενεργεί κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ., με αστυνομικούς να συλλέγουν στοιχεία και υπολείμματα υλικών από το δωμάτιο, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

