Περιστέρι: Συμπλοκή τουλάχιστον 10 ανηλίκων – Δύο 15χρονοι τραυματίες

Συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής (01/05) στο Περιστέρι, όταν περίπου δέκα νεαρά άτομα, στην πλειοψηφία τους ανήλικοι, συνεπλάκησαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Από τη συμπλοκή, δύο 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ήταν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Πρωτομαγιάς, όταν το κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχτηκε σήμα για διαπληκτισμό μεταξύ νεαρών ατόμων στην οδό Αϊδινίου στο Περιστέρι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, επρόκειτο για ανήλικους, με τους περισσότερους να είναι περίπου 15 ετών. Στους δύο από αυτούς, οι οποίοι τραυματίστηκαν στη συμπλοκή, προτάθηκε να πάνε με ασθενοφόρο σε κάποιο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, αλλά αρνήθηκαν και παραμένει άγνωστο αν τελικά πήγαν με ίδια μέσα ή όχι.

Οι υπόλοιποι νεαροί έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Η αστυνομία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εντοπίσει κάποιους από τους νεαρούς και συνεχίζει να τους αναζητά προκειμένου να διαλευκανθεί το περιστατικό.

Στο σημείο όπου έγινε η συμπλοκή, υπάρχουν καταστήματα, με τους καταστηματάρχες και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτά να φαίνονται φοβισμένοι από το περιστατικό καθώς αρνήθηκαν να δώσουν κάποιες μαρτυρίες στην κάμερα.

