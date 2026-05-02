Ηλεκτρικά πατίνια: Kίνδυνος …χωρίς φρένο – Τι προβλέπει ο νόμος για τα όρια ταχύτητας, 150 παιδιά έχουν καταλήξει στο νοσοκομείο

Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνουν τα τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια, με τα στοιχεία να προκαλούν έντονο προβληματισμό.

Σύμφωνα με δεδομένα της ΠΟΕΔΗΝ, μέσα στο 2025 περίπου 400 παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία έπειτα από ατυχήματα.

Οι καθημερινές εικόνες στους δρόμους σοκάρουν. Αναβάτες χωρίς κράνος κινούνται με ηλεκτρικά πατίνια σε λεωφόρους και τρέχουν με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, πολλές φορές ακόμα και με συνοδηγό. Παιδιά αναρτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «συμβουλές» για το πώς να τροποποιούν πατίνια και να κινούνται πιο γρήγορα.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, καταγράφεται αναβάτης να κινείται στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής, ενώ σε διαφορετική ανάρτηση, ένας άνδρας χωρίς κράνος, να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στη Συγγρού.

Τι προβλέπει ο νόμος

Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο, τα ηλεκτρικά πατίνια μπορούν να χρησιμοποιούνται από ανήλικους άνω των 12 ετών με όριο ταχύτητας τα 6 χλμ/ώρα και άνω των 15 ετών με όριο ταχύτητας τα 25 χλμ.

Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική και μπορούν να κινούνται σε δρόμους με όριο ταχύτητας τα 50 χλμ, με την ταχύτητά τους να μην υπερβαίνει τα 25 χλμ την ώρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, το 2025 σημειώθηκαν συνολικά 109 ατυχήματα, εκ των οποίων τα 2 θανατηφόρα και τα 4 σοβαρά.

Για το πρώτο δίμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί 17 τροχαία με πατίνια, εκ των οποίων το ένα σοβάρο.

