Πεντανόστιμη κρέμα καραμελέ με ζαχαρούχο γάλα

Η κρέμα καραμελέ είναι ένα γαλλικό επιδόρπιο που αγαπάται παγκοσμίως για τη βελούδινη υφή της και το χαρακτηριστικό στρώμα υγρής καραμέλας.

Γνωστό και ως φλαν σε ορισμένες χώρες, ξεχωρίζει για την απλότητα των συστατικών του και την εκλεπτυσμένη του επίγευση.

Στη συγκεκριμένη συνταγή ετοιμάζεται εύκολα και γρήγορα με αυγά και χάρη στο ζαχαρούχο αποκτά μια πιο κρεμώδη και πλούσια υφή και γεύση.

Υλικά για τη Συνταγή

Για την καραμέλα

1 φλιτζάνι ζάχαρη κρυσταλλική

½ φλιτζάνι νερό

Για την κρέμα

5 αυγά

1 κονσέρβα (397 γραμμάρια) ζαχαρούχο γάλα

1 ½ φλιτζάνι εβαπορέ ή φρέσκο πλήρες γάλα

1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας

1 κουταλάκι του γλυκού ρούμι ή κονιάκ (προαιρετικά)

Εκτέλεση

1. Αρχικά προθερμάνετε το φούρνο στους 180ο C.

2. Σε ένα κατσαρολάκι ή τηγανάκι, σε χαμηλή φωτιά, βάλτε τη ζάχαρη και το νερό (για την καραμέλα) και ανακατέψτε το μίγμα με ξύλινη κουτάλα, μέχρι να διαλυθεί τελείως η ζάχαρη. Αφήστε το να βράσει, χωρίς να ανακατεύετε, μέχρι να πήξει και να πάρει ένα χρυσαφί χρώμα.

3. Αδειάστε την καραμέλα σε μια μεγάλη φόρμα ή μοιράστε την σε ατομικά μεταλλικά φορμάκια.

4. Σε ένα μπολ, χτυπήστε τα αυγά για λίγο με το μίξερ χειρός και προσθέστε το ζαχαρούχο γάλα, το εβαπορέ, τη βανίλια και του ρούμι, αν χρησιμοποιήσετε.

5. Αδειάστε προσεκτικά το μίγμα πάνω στην καραμέλα που έχετε τοποθετήσει στη φόρμα ή μοιράστε το αντίστοιχα στα φορμάκια. Καλύψτε με αλουμινόχαρτο.

6. Πάρτε ένα μεγάλο ταψί ή πυρέξ, τοποθετήστε τη σκεπασμένη φόρμα στο κέντρο ή απλώστε αντίστοιχα τα φορμάκια. Γεμίστε το ταψί με ζεστό νερό από τον βραστήρα, έτσι ώστε να φτάνει μέχρι τη μέση της φόρμας, για να ψηθεί η κρέμα σε μπαιν μαρί.

7. Ψήστε στον προθερμασμένο φούρνο για περίπου 1 ώρα για τη μεγάλη φόρμα ή 40 με 50 λεπτά για τα φορμάκια, ανάλογα βέβαια με το μέγεθός τους και την ένταση του φούρνου σας. Ελέγχετε συχνά, μήπως χρειαστεί να συμπληρώσετε το ταψί με νερό από το βραστήρα και τσεκάρετε το ψήσιμο με μια οδοντογλυφίδα στο κέντρο.

8. Αφήστε τα να ξεκουραστούν για 30 λεπτά ή τοποθετήστε τα στο ψυγείο για 2 ώρες και ξεφορμάρετέ τα προσεκτικά, χαλαρώνοντας τις άκρες με τη λάμα ενός μαχαιριού. Σερβίρετε σε μια πιατέλα και απολαύστε.

