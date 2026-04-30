Μυστήριο με σημείωμα αυτοκτονίας που άφησε ο Τζέφρι Επστάιν – Το «αντίο» που έμεινε κρυφό επί χρόνια και ποιος το ανακάλυψε

Για σχεδόν επτά χρόνια, ένα σημείωμα αυτοκτονίας που φέρεται να έγραψε ο Τζέφρι Επστάιν παρέμενε μυστικό, φυλαγμένο σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα με αποκαλύψεις των New York Times, το χειρόγραφο μήνυμα εντοπίστηκε τον Ιούλιο του 2019 από τον συγκρατούμενό του, όταν ο χρηματιστής βρέθηκε αναίσθητος με ένα κομμάτι ύφασμα γύρω από τον λαιμό του. Παρά το περιστατικό εκείνο, ο Επστάιν επέζησε προσωρινά, πριν καταλήξει έναν μήνα αργότερα, στις 10 Αυγούστου, μέσα στη φυλακή.

Το έγγραφο κατέληξε να σφραγιστεί με απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας που αφορούσε τον συγκρατούμενο. Έτσι, οι Αρχές που διερευνούσαν τον θάνατο του Επστάιν δεν είχαν πρόσβαση σε ένα πιθανώς κρίσιμο στοιχείο, όπως επισημαίνει η εφημερίδα.

Στο σημείωαμα, σύμφωνα με όσα θυμάται ο τότε συγκρατούμενος του Επστάιν, Νίκολας Ταρταλιόνε, ο Επστάιν φέρεται να έγραφε πως «ήρθε η ώρα να πούμε αντίο». Αν και ο ίδιος ο Ταρταλιόνε είχε αναφερθεί στην ύπαρξη του σημειώματος σε podcast την περασμένη χρονιά, το χειρόγραφο δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ, ακόμη και μετά τη μαζική αποδέσμευση εγγράφων από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι New York Times σημειώνουν ότι το σημείωμα δεν περιλαμβάνεται στους επίσημους φακέλους της υπόθεσης, ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης παραδέχθηκε πως δεν έχει περιέλθει στην κατοχή της υπηρεσίας. Παρ’ όλα αυτά, ένα αινιγματικό δισέλιδο χρονολόγιο που εντοπίζεται στα αρχεία περιγράφει πώς το έγγραφο συνδέθηκε με τη σύνθετη νομική υπόθεση του Ταρταλιόνε. Σε αυτό αναφέρεται ότι οι συνήγοροί του προχώρησαν σε επικύρωση του σημειώματος, χωρίς όμως να διευκρινίζεται η διαδικασία. Αν πράγματι προέρχεται από τον Επστάιν, θα μπορούσε να φωτίσει την ψυχολογική του κατάσταση λίγο πριν τον θάνατό του.

Αντικρουόμενες εκδοχές και σκιές γύρω από τον θάνατο του Επστάιν

Ο θάνατος του Τζέφρι Επστάιν αποδόθηκε σε αυτοκτονία από τον ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης. Ωστόσο, οι σοβαρές ελλείψεις ασφαλείας στο Σωφρονιστικό Κέντρο του Μανχάταν έχουν τροφοδοτήσει πλήθος εικασιών για τις συνθήκες του τέλους του. Μετά το περιστατικό του Ιουλίου, όταν εντοπίστηκαν σημάδια στον λαιμό του, ο ίδιος είχε δηλώσει στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους ότι ο Ταρταλιόνε του είχε επιτεθεί, αρνούμενος ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις.

Από την πλευρά του, ο Ταρταλιόνε -πρώην αστυνομικός που κατηγορείται για τετραπλή δολοφονία- απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή. Μάλιστα, σύμφωνα με αρχεία της Υπηρεσίας Σωφρονισμού, μία εβδομάδα μετά την αρχική καταγγελία, ο Επστάιν φέρεται να είπε ότι «ποτέ δεν είχε προβλήματα» μαζί του και πως ένιωθε ασφαλής στο ίδιο κελί.

Το 2023, ο Ταρταλιόνε καταδικάστηκε και εκτίει τέσσερις ποινές ισόβιας κάθειρξης, ενώ συνεχίζει να υποστηρίζει την αθωότητά του, έχοντας ήδη ασκήσει έφεση.

Η ανακάλυψη στο κελί και η παράδοση στους συνηγόρους

Σε τηλεφωνικές συνεντεύξεις από ομοσπονδιακή φυλακή στην Καλιφόρνια, ο Ταρταλιόνε περιέγραψε πώς βρήκε το σημείωμα. Όπως ανέφερε, μετά το συμβάν του Ιουλίου, ο Επστάιν μετακινήθηκε σε άλλο τμήμα και τέθηκε προσωρινά υπό επιτήρηση για αυτοκτονία. Εκείνη την περίοδο, ο ίδιος εντόπισε το χαρτί στο κελί, κρυμμένο μέσα σε ένα κόμικ.

«Άνοιξα το βιβλίο για να διαβάσω και εκεί ήταν», είπε ο Ταρταλιόνε, περιγράφοντας ένα σκισμένο κομμάτι κίτρινου χαρτιού από μπλοκ σημειώσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σημείωμα ανέφερε ότι οι αρχές είχαν ερευνήσει τον Επστάιν επί μήνες και «δεν βρήκαν τίποτα», ενώ συνέχιζε με τη φράση: «Τι θέλεις να κάνω, να ξεσπάσω σε κλάματα; Ήρθε η ώρα να πούμε αντίο». Όπως εξήγησε, παρέδωσε το εύρημα στους δικηγόρους του, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμο σε περίπτωση που ο Επστάιν επέμενε στις κατηγορίες εναντίον του.

Το «Χρονολόγιο» και η διαδρομή του σημειώματος μέσα στο δικαστικό σύστημα

Το επίμαχο σημείωμα δεν συμπεριλήφθηκε στις επίσημες έρευνες για τον θάνατο του Επστάιν, ούτε στην έκθεση του 2023 από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του υπουργείου Δικαιοσύνης. Ωστόσο, ένα έγγραφο με τίτλο «Χρονολόγιο», που δημοσιοποιήθηκε στο πλαίσιο των φακέλων της υπόθεσης, καταγράφει την πορεία του μέσα στο δικαστικό σύστημα. Σημειώνεται ότι δεν είναι γνωστό ποιος συνέταξε το εν λόγω έγγραφο, ούτε για ποιον λόγο, ενώ τα πρόσωπα αναφέρονται με αρχικά.

Σύμφωνα με αυτό, στις 27 Ιουλίου 2019 -τέσσερις ημέρες μετά την απόπειρα αυτοκτονίας- ο Ταρταλιόνε ενημέρωσε τον βασικό συνήγορό του, Μπρους Μπάρκετ («BB»), για το σημείωμα. Όταν του απαγορεύτηκε να επιστρέψει στο κελί για να το πάρει, ο δικηγόρος του τον συμβούλεψε να το παραδώσει στον επόμενο συνήγορο που θα τον επισκεπτόταν. Στη συνέχεια, ο Μπάρκετ επικοινώνησε με τον Τζον Βίντερ («JW»), ζητώντας του να το παραλάβει.

Το έγγραφο δείχνει ότι οι δικηγόροι επιχείρησαν δύο φορές να πιστοποιήσουν την αυθεντικότητα του σημειώματος χωρίς επιτυχία, μέχρι που τελικά αυτό επιτεύχθηκε στα τέλη του 2019 ή στις αρχές του 2020.

«Οι δικηγόροι μου εκείνη την εποχή ήθελαν να βεβαιωθούν, ξέρετε, ότι δεν το είχα γράψει εγώ», δήλωσε ο Ταρταλιόνε σε συνέντευξη τον Ιούλιο του 2025, προσθέτοντας ότι επιστρατεύτηκαν «ειδικοί γραφολόγοι».

Ο δικαστής Κένεθ Μ. Κάρας, που επιβλέπει την υπόθεση του Ταρταλιόνε, φέρεται να διέταξε την παράδοση του σημειώματος στο δικαστήριο. Ο Τζον Βίντερ δήλωσε ότι το παρέδωσε σε γραμματέα, χωρίς ωστόσο να θυμάται το περιεχόμενό του.

Στη συνέχεια, το σημείωμα βρέθηκε στο επίκεντρο διαμάχης μεταξύ των συνηγόρων του Ταρταλιόνε, γεγονός που οδήγησε στον ορισμό ανεξάρτητου δικηγόρου για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Τα σχετικά έγγραφα σφραγίστηκαν για λόγους απορρήτου, ενώ ο δικαστής εξέδωσε μεταγενέστερα απόφαση που απέκλεισε τον Βίντερ από την υπόθεση, επικαλούμενος ξεχωριστή, μη δημοσιοποιημένη αιτιολόγηση.

Εκπρόσωπος του δικαστηρίου αρνήθηκε να σχολιάσει την ύπαρξη τέτοιων εγγράφων, επισημαίνοντας ότι παρόμοιο υλικό φυλάσσεται σε ειδικά θησαυροφυλάκια του δικαστηρίου.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ καταργεί τους δασμούς για το σκωτσέζικο ουίσκι προς τιμήν του βασιλιά Καρόλου

Τραμπ: «Το Ιράν πεθαίνει για συμφωνία» – Υπό εξέταση η απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων και από Ιταλία-Ισπανία

Global Sumud Flotilla: «Απαιτούμε λογοδοσία» – Πώς εξελίχθηκε η επίθεση – To «ευχαριστώ» του Ισραήλ για την ελληνική «συνδρομή» και ο προκλητικός Νετανιάχου











