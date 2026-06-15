Μουντιάλ 2026: Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0 – Live ο αγώνας για τον 8ο όμιλο

Πρεμιέρα για την Εθνική Ισπανίας στο Μουντιάλ με την ομάδα του Ντε Λα Φουέντε να θέλει να ξεκινήσει με το δεξί και να επιβεβαιώσει ότι είναι ένα από το μεγάλα (αν όχι το μεγαλύτερο) φαβορί για τον τίτλο.

Το άλλο ματς της πρώτης αγωνιστικής του 8ου ομίλου είναι το Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη στη 01:00 της Τρίτης.

LIve η εξέλιξη του σκορ:

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες

Ισπανία (Λουίς Ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Γιορέντε, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Φαμπιάν, Πέδρι, Φεράν Τόρες, Γκάβι, Ογιαρθάμπαλ

Πράσινο Ακρωτήρι (Πέντρο Λεϊτάο Μπρίτο): Βοζίνια, Μορέιρα, Λόπες, Ντίνεϊ, Σίντνι, Ντουάρτε, Πίνα, Μοντέιρο, Καμπράλ, Μέντες, Λιβραμέντο

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