Αποχωρεί ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ μετά από 5 χρόνια στον πάγκο

Τέλος εποχής στη σχέση Ραζβάν Λουτσέσκου και ΠΑΟΚ καθώς μένουν οι… ανακοινώσεις για την αποχώρησή του από την ομάδα.

Μετά από μια 5ετια στην δεύτερη θητεία του (άλλα δύο χρόνια κράτησε η πρώτη), ο Ρουμάνος προπονητής κατέληξε σε συμφωνία… αποχώρησης από τον σύλλογο καθώς όπως προέκυψε από τις συζητήσεις που είχε με τη διοίκηση του Ιβάν Σαββίδη, οι δύο πλευρές δεν ήταν στην ίδια πλευρά ως προς τον σχεδιασμό της ομάδας την επόμενη ημέρα.

Έτσι, αν και είχε ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμη, ο Λουτσέσκου θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα που ξεκινάει να ψάχνει τον νέο της προπονητή.

Σε κάθε περίπτωση, ο 57χρονος τεχνικός αποχωρεί ως ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ με δύο πρωταθλήματα (το ένα μάλιστα αήττητος) και δύο κύπελλα.

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