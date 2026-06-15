Μουντιάλ 2026: Σαρωτικές Γερμανία και Σουηδία, στο 90′ η Ακτή Ελεφαντοστού, χαρακιρί για την Ολλανδία – Όλα τα γκολ (videos)

Εντυπωσική ήταν η πρεμιέρα της Σουηδίας στο Μουντιάλ 2026. Με το ευρύ 5-1 νίκησε την Τυνησία στο «Estadio Monterrey», σε αγώνα του 6ου ομίλου και σκαρφάλωσε μόνη στην κορυφή, μπροστά από Ολλανδία και Ιαπωνία.

Ιδανικό το ξεκίνημα των Σκανδιναβών, με τον 22χρονο μέσο της Μπράτον, Γιασίν Αγιάρι με «κεραυνό» μετά από φάση διαρκείας μόλις στο 7’ (το 2ο γρηγορότερο γκολ στο Μουντιάλ 2026 και ένα από τα εντυπωσιακά) και τον 26χρονο επιθετικό της Λίβερπουλ Αλεξάντερ Ίσακ στο 30ο λεπτό, να βάζουν γρήγορα δύο γκολ πίσω στο σκορ τους Τυνήσιους.

Που όμως κατάφεραν να…επιστρέψουν λίγο πριν την ανάπαυλα (43’), με την κεφαλιά του 24χρονου αμυντικού της Μάριμπορ, Ομάρ Ρέκικ, ο οποίος με το πρώτο του διεθνές γκολ, διαμόρφωσε το σκορ ημιχρόνου (2-1), παρουσιάζοντας προϋποθέσεις αλλαγής της μοίρας του αγώνα.

Προσπάθεια που επιχείρησαν – απέναντι στη Σουηδία που είχε εντείνει την επιθετική δράση – οι Αφρικανοί στην αρχή της επανάληψης, πριν το μοιραίο λάθος του αρχηγού τους, Σκίρι, εκμεταλλευτεί ιδανικά ο Ίσακ, προσφέροντας …έτοιμο γκολ στον 28χρονο επιθετικό της Άρσεναλ Βίκτορ Γκιόκερες (3-1).

Η Σουηδία επιχείρησε και διατήρησε τον έλεγχο, η Τυνησία – με τις αλλαγές του Λαμουσί – προσπάθησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι, αλλά και πάλι οι Σκανδιναβοί ήταν εκείνοι που πανηγύρισαν (85΄) με τον 27χρονο μέσο της Βόλφσμπουργκ Ματίας Σβάνμπεγκ -είχε μπεί πριν ένα λεπτό ως αλλαγή), ένα γκολ που υποδείχθηκε αρχικά ως οφσάιντ, αλλά στη συνέχεια μέτρησε με παρέμβαση VAR.

Όμως ο παίκτης που άνοιξε το σκορ, ο Γιασίν Αγιάρι, ήταν και εκείνος που το… έκλεισε (5-1) στις καθυστερήσεις (90+6′), σκοράροντας ξανά απέναντι στην χώρα καταγωγής του πατέρα του.

Διαιτητής: Γιαέλ Φαλκόν Πέρες (Αργεντινή)

Κίτρινες: -Κεντρίρα

Κόκκινες:-

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Σουηδία (Γκρέιαμ Πότερ): Νόρντφελντ, Χίεν, Λίντελεφ, Λάγκερμπιλκε, Μπέρνχαρντσον (90′ Σβένσον), Κάλστρομ (84΄Σβάνμπεργκ), Αγιάρι, Γκούντμουντσον (64′ Στουρμ), Νίγκρεν (64′ Μπέργκβαλ), Ίσακ (90′ Ελάνγκα), Γκιόκερες.

Τυνησία (Σαμπρί Λαμουσί): Τσαμάκ, Βαλερί (72′ Μαχμούντ), Ρεκίκ, Ταλμπί,Μπεν Χαμιντά, Σκίρι (72′ Ατσούρι), Κεντίρα (84΄Γκάρμπι), Σλιμανέ (84′ Τσαουάτ), Χάνιμπαλ, Αμπντί, Σαάντ (72′ Τουνέκτι)

Σαρωτική η Γερμανία

Η τέταρτη μέρα του αγώνων του Μουντιάλ ξεκίνησε με τη Γερμανία να κάνει επίδειξη ισχύος απέναντι στο Κουρασάο, το οποίο και σκόρπισε με 7-1, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρωτιά στον 5ο όμιλο.

Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν μόλις στο 6′ πήρε… κεφάλι στο σκορ με το δυνατό σουτ του Φέλιξ Νμετσά.

Στο 21′ το σουτ του Κομενέτσια κατέληξε στη γωνία του Νόιερ (η μπάλα βρήκε στο πόδι του Κίμιχ κι άλλαξε πορεία), με το συγκρότημα του Αντβοκαατ να ισοφαρίζει.

Στο 38‘ έγινε το 2-1 με κεφαλιά του Σλότερμπεκ και στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων το πέναλτι του Χάβερτς έβαλε τις βάσεις για την πρώτη νίκη, κάνοντας το 3-1.

Το ματς απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα με το ξεκίνημα του β’ μέρους, όταν ο Μουσιάλα «έγραψε» το 4-1 στο 47′ με άψογο τελείωμα.

Στο 68′ ο Μπράουν ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 5-1, για να έρθει από τον πάγκο ο Ούνταβ στο 78ο λεπτό και να «γράψει» το 6-1.

Το «κερασάκι στην τούρτα» έβαλε ο Χάβερτς στο 88′ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο παιχνίδι.

«Μοιρασιά» στο Ολλανδία-Ιαπωνία

Πολύ ωραίο ματς, ειδικά το δεύτερο ημίχρονο ήταν το Ολλανδία-Ιαπωνία, για τον έκτο όμιλο.

Ο Φαν Ντάικ στο 51′ έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του Κούμαν, στο 57′ η Ιαπωνία απάντησε με το σουτ του Νακαμούρα, για να έρθει στο 64′ ο Σάμερσβιλ με ιδανικό πλασέ για να ξαναβάλει σε «θέση οδηγού» την Ολλανδία.

Όμως την τελευταία λέξη είπαν οι Ιάπωνες, με τον μέσο της Κρίσταλ Πάλας, Νταίσι Καμάντα, να διαμορφώνει στο 89′ το τελικό 2-2.

Στο 90′ η Ακτή Ελεφαντοστού κόντρα στο Εκουαδόρ

Στο άλλο ματς του 5ου ομίλου, η Ακτή Ελεφαντοστού συγκατοικεί με τη Γερμανία καθώς έστω και στο 90′ κατάφερε να νικήσει τον μαχητικό Ισημερινό.

Στο πρώτο ημίχρονο ο Ισημερινός είδε τις προσπάθειές του να… σταματάνε στο δοκάρι δύο φορές (Γιεμπόα 23’, Μίντα 30’), ενώ η Ακτή Ελεφαντοστού απείλησε από τις πτέρυγες, ειδικά μέσω του Γιαν Ντιομόντε.

Τα δοκάρια συνεχίστηκαν στην επανάληψη, 46′ Βαλένσια (στο εξωτερικό), το πρώτο για τον Ισημερινό και 52′ Γουχαί, το τρίτο για τους Αφρικανούς, όπως συνεχίστηκε η δράση και οι ευκαιρίες στις δύο περιοχές.

Και ενώ όλα …έδειχναν την πρώτη «λευκή» ισοπαλία του τουρνουά, ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αμάντ Ντιαλό, στο 90′ διαμόρφωσε ένα ιδανικό φινάλε για τους «Ελέφαντες».

Δείτε τη βαθμολογία του 5ου και του 6ου Ομίλου καθώς και το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ εδώ.

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