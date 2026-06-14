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14.06.2026 19:33

Χαμός για τον Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη: Περίπου 3000 οπαδοί του Άρη στο αεροδρόμιο για την υποδοχή του Έλληνα τεχνικού (Photos)

14.06.2026 19:33
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Ο Βασίλης Σπανούλης προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 19:00 και τον υποδέχθηκαν περίπου 3000 «τρελαμένοι» οπαδοί του Άρη που τον αποθέωσαν με συνθήματα, τραγούδια και καπνογόνα.

Οι φίλοι της ομάδας της Θεσσαλονίκης έδειξαν στον Έλληνα προπονητή πόσο διψασμένοι είναι για τίτλους και διακρίσεις στο άθλημα που ο Άρης έζησε τις πιο ένδοξες στιγμές της ιστορίας του.

Την διοίκηση του Άρη εκπροσώπησε ο GM της ομάδας και κουμπάρος του Βασίλη Σπανούλη, Νίκος Ζήσης. Λόγω της αυξημένης κινητικότητας στο αεροδρόμιο, ο Σπανούλης εξήλθε από το Macedonia Airport Customs (2ο Τελωνείο Αερολιμένα) και όχι από την κεντρική αίθουσα αφίξεων.

«Αυτοκράτορα θα τον κάνουμε πάλι», είπαν στον Βασίλη Σπανούλη οι πρώτοι οπαδοί που βρέθηκαν κοντά του, περνώντας του στο λαιμό ένα κασκόλ της ομάδας, με τον Έλληνα κόουτς να είναι ενθουσιασμένος και να υψώνει στον αέρα τη γροθιά του, πριν μπει στο όχημα που τον περίμενε.

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