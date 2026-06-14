Μουντιάλ 2026: «Μπλόκο» από την Αργεντινή για 13.000 οπαδούς που χρωστάνε διατροφή – Να μην τους επιτραπεί η είσοδος στις ΗΠΑ ζητάει η κυβέρνηση

Μια απόφαση που θα συζητηθεί πήρε η κυβέρνηση της Αργεντινής αναφορικά με τους φιλάθλους της που ταξίδεψαν από τη χώρα στις ΗΠΑ για το Μουντιάλ.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, η κυβέρνηση έχει παραδώσει στις ΗΠΑ μια λίστα με 13.000 πατεράδες από την Αργεντινή οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει την διατροφή στα παιδιά τους.

Σκοπός της κίνησης αυτής, όπως αναφέρουν τα αργεντίνικα ΜΜΕ, είναι να μην τους επιτραπεί η είσοδος στις ΗΠΑ ή να μην τους επιτραπεί η είσοδος στα γήπεδα.

Το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι όλοι τους επικαλούνταν οικονομικά προβλήματα για να μην πληρώνουν διατροφή, κάτι που δεν δικαιολογεί το ταξίδι σε άλλο κράτος και την αγορά των πανάκριβων εισιτηρίων για να δουν αγώνες του Μουντιάλ.

«Αυτοί που αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν σε μια τόσο θεμελιώδη ευθύνη όσο η τροφοδοσία των παιδιών τους, πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Αν δεν παρέχουν όσα πρέπει στα παιδιά τους, δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στο στάδιο», δήλωσε ο δήμαρχος του Μπουένος Άιρες, Χόρχε Μάκρι.

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