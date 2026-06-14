Σπανούλης: «Πατάει» Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη – Αποθεωτική υποδοχή ετοιμάζουν οι οπαδοί των «κίτρινων»

Ο Βασίλης Σπανούλης φθάνει σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη και ο κόσμος του Άρη, ετοιμάζει μεγαλειώδη υποδοχή στον «θρύλο» του ελληνικού μπάσκετ και πλέον προπονητή των κιτρινόμαυρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βασίλης Σπανούλης αναμένεται να «προσγειωθεί» στις 19.00 το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

Μάλιστα, οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου παίρνουν μέτρα λόγω του κόσμου που αναμένεται να κατακλύσει το σημείο, με την έξοδο του Βασίλη Σπανούλη να γίνεται από το Macedonia Airport Customs (2ο Τελωνείο Αερολιμένα) και όχι από την κεντρική αίθουσα των αφίξεων.

Στις τάξεις των οπαδών επικρατεί ντελίριο, με τους οργανωμένους, να αναγγέλλουν το γεγονός της υποδοχής μέρες πριν και να καλούν τους φιλάθλους σε μια υποδοχή, που θέλουν να μείνει αξέχαστη στον προπονητή.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο (15/6) είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίασή του από την ΚΑΕ.

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