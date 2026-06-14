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14.06.2026 15:25

Μουντιάλ 2026: Σκληρή κριτική στη «Σελεσάο» από τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ – «Στο χείλος της καταστροφής»

14.06.2026 15:25
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Έντονη κριτική άσκησαν τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ στην εθνική ομάδα της χώρας τους, η οποία έμεινε ισόπαλη με το Μαρόκο (1-1) στον εναρκτήριο αγώνα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Η Σελεσάο δεν διέλυσε τις… σκιές στο MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίθηκε στο… καθεστώς της ως πέντε φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια.

«Η Βραζιλία βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής», προειδοποιεί ο ιστότοπος Itatiai. «Τα χειρότερα 45 λεπτά από την ήττα με 7-1 από τη Γερμανία» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, ανέφερε η O’ Globo , πριν συνεχίσει: «Οι, Ιμπάνιες, Ιγκόρ Τιάγκο και Κασεμίρο ήταν καταστροφικοί. Το συνολικό επίπεδο της Βραζιλίας ήταν απογοητευτικό και η άμυνα, ειδικότερα, ήταν αδύναμη»

Επίσης ο Βραζιλιάνος ειδικός ποδοσφαίρου Γκάρι Ντε Ζεσούς συζήτησε τις επιλογές του Κάρλο Αντσελότι στην εκπομπή After Foot του RMC:

«Μπορώ να σας πω ότι ο μήνας του μέλιτος τελείωσε. Πριν από αυτόν τον αγώνα, υπήρχε μια αχτίδα ελπίδας. η κοινή γνώμη ήταν με το μέρος του. Απέτυχε στη μεγάλη του δοκιμασία. Οι επιλογές του δέχονται κριτική, ειδικά οι ακραίοι αμυντικοί. Τα πρώτα 30 λεπτά ήταν πολύ επώδυνα. Άκουσα ότι ήταν άξιοι της Παραγουάης, ότι το Μαρόκο ήταν η Βραζιλία. Στη μεσαία γραμμή, ήταν σαν τον Τιτανικό».

Σίγουρα η Βραζιλία θα χρειαστεί να δείξει μια εντελώς διαφορετική εικόνα στον επόμενο αγώνα εναντίον της Αϊτής, το Σάββατο (20/6-04:00) στη Φιλαδέλφεια.

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