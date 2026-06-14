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14.06.2026 11:35

Μουντιάλ 2026: Δύο συλλήψεις για την κλοπή εξοπλισμού της ομάδας της Αγγλίας – Ανακτήθηκε μέρος του

14.06.2026 11:35
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Σε περιπέτειες βρέθηκε η αποστολή της Αγγλίας λίγο μετά την άφιξή της στο Κάνσας Σίτι για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αφού σημαντικό μέρος του αθλητικού εξοπλισμού της εκλάπη πριν ακόμη αυτός μεταφερθεί πλήρως στις εγκαταστάσεις της ομάδας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που το οργανωτικό επιτελείο της αγγλικής ομοσπονδίας προετοίμαζε τη βάση της ομάδας, όταν άγνωστοι κατάφεραν να παραβιάσουν το βαν μεταφοράς και να αφαιρέσουν υλικό προπόνησης και εξοπλισμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία του Κάνσας προχώρησε άμεσα σε έρευνες, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να ανακτηθεί σημαντικό μέρος των κλοπιμαίων. Παράλληλα, δύο ύποπτοι έχουν ήδη συλληφθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Η εθνική Αγγλίας είχε προηγουμένως ολοκληρώσει δεκαήμερο στάδιο προετοιμασίας στη Φλόριντα, όπου έδωσε φιλικές αναμετρήσεις απέναντι σε Νέα Ζηλανδία και Κόστα Ρίκα, πριν μεταβεί στη βάση της στο Μιζούρι. Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι «Τρεις Λέοντες» θα κάνουν πρεμιέρα στο τουρνουά στις 17 Ιουνίου απέναντι στην Κροατία, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσουν Γκάνα και Παναμά για τη φάση των ομίλων.

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